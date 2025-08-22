search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Azerbaidjanul avertizează Rusia: „Cine va lovi țara noastră va regreta”

0
0
Publicat:

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a transmis un avertisment Kremlinului, după ce propaganda rusă a amenințat că va lansa o „nouă operațiune militară specială” în Caucazul de Sud.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a transmis un avertisment Kremlinului FOTO: Arhivă
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a transmis un avertisment Kremlinului FOTO: Arhivă

Într-un discurs publicat de The Moscow Times, liderul de la Baku a subliniat că securitatea națională rămâne prioritatea sa absolută și că Azerbaidjanul își consolidează rapid capacitățile militare. „Cine va decide să lovească Azerbaidjanul va regreta de acest lucru”, a avertizat Aliev. 

El a adăugat că situația geopolitică impune o vigilență permanentă: „Trebuie să fim pregătiți pentru război în orice moment, pentru că realitățile de astăzi sunt astfel încât nu putem ști ce ne aduce ziua de mâine”.

Armata azeră, întărită cu echipamente moderne 

Președintele a menționat că forțele armate ale republicii se află într-un proces accelerat de modernizare. Potrivit acestuia, Azerbaidjanul și-a consolidat pozițiile strategice pe Marea Caspică și în alte direcții cheie, a sporit efectivele trupelor speciale și a achiziționat echipamente militare moderne: drone de ultimă generație, sisteme de artilerie și, în viitor, noi avioane de luptă.

Azerbaidjanul a fost întotdeauna pentru pace, dar va fi mereu gata să-și apere pământul”, a mai spus Aliev. 

Mesaj pentru Kremlin și pentru propagandiști 

În replică la amenințările propagandei ruse, liderul azer a subliniat că țara sa are aliați puternici și o poziție clară de legitimitate: „Nu am ocupat niciodată pământurile altora și nu am comis epurări etnice”, a declarat președintele.

Amenințările propagandei ruse

În ultimele săptămâni, vocile propagandei de la Moscova au intensificat retorica împotriva Azerbaidjanului. Vladimir Soloviov, unul dintre principalii propagandiști ai Kremlinului, a evocat posibilitatea unei „operațiuni militare speciale” în Caucazul de Sud, motivând că, prin colaborarea strânsă dintre Baku și Ankara, în regiune ar putea apărea baze NATO.

De asemenea, comentatorul pro-Kremlin Iakov Kedmi a acuzat Azerbaidjanul de „exces de independență” și de apropiere periculoasă de Occident, amenințând la rândul său cu un conflict militar.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
mediafax.ro
image
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul
fanatik.ro
image
Mohammad Murad, despre provocarea xenofobă lansată de Dan Tanasă, coleg în AUR și Parlament: „O mare prostie. Gândire total depășită”
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Gigi Becali nici nu se gândește să-i boteze copilul lui Ianis Hagi! Care e motivul
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Arată ca Mykonos, dar este în Spania si e mult mai ieftin. Satul incredibil cu case albe și mare turcoaz te va cuceri
playtech.ro
image
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Adio! După Hacken - CFR Cluj 7-2, Louis Munteanu a mai primit o lovitură
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii, BNR va tipări euro până la final de 2025. Ce riscă românii
romaniatv.net
image
Cum a păcalit Guvernul milioane de români. TVA majorat se aplică din urmă
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
mato violador 4jpg webp
Marianne Bachmeier: femeia care l-a ucis pe criminalul fiicei sale în timpul procesului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?