Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a transmis un avertisment Kremlinului, după ce propaganda rusă a amenințat că va lansa o „nouă operațiune militară specială” în Caucazul de Sud.

Într-un discurs publicat de The Moscow Times, liderul de la Baku a subliniat că securitatea națională rămâne prioritatea sa absolută și că Azerbaidjanul își consolidează rapid capacitățile militare. „Cine va decide să lovească Azerbaidjanul va regreta de acest lucru”, a avertizat Aliev.

El a adăugat că situația geopolitică impune o vigilență permanentă: „Trebuie să fim pregătiți pentru război în orice moment, pentru că realitățile de astăzi sunt astfel încât nu putem ști ce ne aduce ziua de mâine”.

Armata azeră, întărită cu echipamente moderne

Președintele a menționat că forțele armate ale republicii se află într-un proces accelerat de modernizare. Potrivit acestuia, Azerbaidjanul și-a consolidat pozițiile strategice pe Marea Caspică și în alte direcții cheie, a sporit efectivele trupelor speciale și a achiziționat echipamente militare moderne: drone de ultimă generație, sisteme de artilerie și, în viitor, noi avioane de luptă.

„Azerbaidjanul a fost întotdeauna pentru pace, dar va fi mereu gata să-și apere pământul”, a mai spus Aliev.

Mesaj pentru Kremlin și pentru propagandiști

În replică la amenințările propagandei ruse, liderul azer a subliniat că țara sa are aliați puternici și o poziție clară de legitimitate: „Nu am ocupat niciodată pământurile altora și nu am comis epurări etnice”, a declarat președintele.

Amenințările propagandei ruse

În ultimele săptămâni, vocile propagandei de la Moscova au intensificat retorica împotriva Azerbaidjanului. Vladimir Soloviov, unul dintre principalii propagandiști ai Kremlinului, a evocat posibilitatea unei „operațiuni militare speciale” în Caucazul de Sud, motivând că, prin colaborarea strânsă dintre Baku și Ankara, în regiune ar putea apărea baze NATO.

De asemenea, comentatorul pro-Kremlin Iakov Kedmi a acuzat Azerbaidjanul de „exces de independență” și de apropiere periculoasă de Occident, amenințând la rândul său cu un conflict militar.