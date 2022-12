Hotelul de gheaţă de la Bâlea Lac s-a deschis. Primii turiști vor veni de Crăciun. Cât costă o nopate de cazare FOTO

Hotelul de gheață de la Bâlea Lac, aflat într-un top mondial al destinațiilor magice de iarnă, a fost deschis. De Crăciun vor sosi primii oaspeți străini. Preţul pentru o noapte de cazare depăşeşte 600 de lei.

→ Imaginea 1/11: Imagini din Hotelul de gheață de la Bâlea Lac de la edițiile trecute Foto Hotel of ice Romania jpg

Celebra publicație „The Times” a inclus Hotelul de gheață de la Bâlea Lac pe locul opt într-un top internațional „25 escapade magice cu zăpadă”. Primii turiști din Marea Britanie vor veni aici în acest an de Crăciun.

Tema amenajării de anul acesta este Europa. Fiecare încăpere poartă numele unei capitale de pe continent.

Este unicul hotel construit în întregime din gheață din Europa de sud-est, amplasat pe Transfăgărășan, la peste 2000 de metri altitudine, în județul Sibiu.

An de an, acesta este clădit cu blocuri de gheață scoase din Lacul Bâlea, sculptate de meșteri pricepuți după o anumită tematică. Construcția se numește în acest an „Hotelul de gheață Europa”.

Fiecare din cele 12 camere de tip iglu, ale ineditei unități de cazare, conectate prin mici tuneluri, va avea numele câte unei capitale europene și va fi decorată de un celebru sculptor sloven, Rismondo Miro, cu ajutorul colaboratorilor români.

„Avem destul de mulţi clienţi din America şi alte ţări din Europa precum Germania, Franţa, Italia. Alte ţări din Asia... Hong Kong, avem vreo 12 veniţi de acolo. Avem clienți care vin chiar și din Africa de Sud, Australia sau Noua Zeelandă“, a spus James Chisnall, administrator Touroperator UK.