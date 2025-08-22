search
Vineri, 22 August 2025
Președintele SUA: Încercarea a organiza întâlnirea Zelenski–Putin: „ca uleiul cu oțetul” / Trump preferă să nu participe

Război în Ucraina
Președintele Donald Trump a comparat organizarea unei întâlniri între liderii Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, cu „amestecarea uleiului cu oțetul”. A afirmat că nu ar dori să participe personal la întâlnire și că progresele în negocieri vor fi evaluate în două săptămâni. 

Trump: Putin și Zelenski sunt „ca și cum ai amesteca uleiul cu oțetul” / Sursa foto: Getty Images
Trump: Putin și Zelenski sunt „ca și cum ai amesteca uleiul cu oțetul” / Sursa foto: Getty Images

Întâlnirea dintre Putin și Zelenski: ”amestecarea uleiului cu oțetul”

Președintele SUA, Donald Trump, a comparat vineri provocarea organizării unei întâlniri între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin cu „amestecarea uleiului cu oțetul”, potrivit News18.com

Vorbind cu jurnaliștii în biroul oval de la Washington, Trump a declarat: „Vom vedea dacă Putin și Zelenski vor putea colabora. Știți, e ca uleiul și oțetul, într-un fel. Nu se înțeleg prea bine, din motive evidente.” El a adăugat că „vom vedea” dacă va fi nevoie să participe personal la o astfel de întâlnire. 

Declarațiile lui Trump vin în contextul tensiunilor tot mai mari, după ce Rusia a exclus un summit imediat între Putin și Zelenski. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a afirmat că, în prezent, nu este planificată nicio întâlnire, în ciuda eforturilor diplomatice conduse de SUA pentru a obține un acord de pace. 

Ministrul rus de externe susține că „agenda nu este deloc pregătită” pentru a susține deja o întâlnire între Putin și Zelenski

Lavrov a precizat pentru NBC, în emisiunea „Meet the Press”, că Putin ar fi gata să se întâlnească cu Zelenski odată ce va fi stabilită o agendă, dar „agenda nu este deloc pregătită”.

În plus, Lavrov a pus sub semnul întrebării legitimitatea lui Zelenski și a reiterat cerințele Kremlinului, menționând că președintele Ucrainei ar fi respins principii-cheie propuse de Washington, inclusiv excluderea aderării Ucrainei la NATO și discuții privind probleme teritoriale. 

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Rusia face tot ce poate pentru a nu avea loc o întâlnire între el și omologul său de la Kremlin și i-a îndemnat pe aliații Kievului să introducă noi sancțiuni în cazul în care Moscova nu arată niciun interes pentru pace, potrivit Hotnews. 

Zelenski a solicitat în repetate rânduri o întâlnire cu Putin, iar președintele american Donald Trump a declarat că omologul său rus a fost de acord cu organizarea unui astfel de summit în timpul unei convorbiri bilaterale pe care au avut-o când se aflau la Casa Albă Volodimir Zelenski și o serie de lideri europeni.

„Rușii fac tot ce pot pentru a împiedica desfășurarea întâlnirii”, a mai declarat Zelenski vineri.

„Spre deosebire de Rusia, Ucraina nu se teme de nicio întâlnire cu lideri”, a conchis el.

SUA

