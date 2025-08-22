Modificări majore la Rabla 2025: Se reduce ecotichetul pentru mașinile electrice. Mai mulți români vor putea beneficia de sprijin

Ministerul Mediului a anunțat ajustarea ecotichetului pentru mașinile electrice și pe hidrogen în Programul „Rabla 2025”, acesta urmând să fie de 18.500 lei, în timp ce ecotichetele pentru alte tipuri de vehicule rămân neschimbate.

Cât va valora ecotichetul pentru mașinile electrice. De ce a fost redus

Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, acordat în Programul "Rabla 2025", va fi de 18.500 de lei, conform modificărilor prevăzute în Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), potrivit Agerpres.

"Am înţeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România", a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

Potrivit ministerului, cea mai importantă schimbare vizează valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, care va fi de 18.500 de lei, sprijin acordat persoanelor fizice care doresc să-şi cumpere maşini nepoluante prin Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Ce se întâmplă cu tichetele „Rabla 2025” pentru celelalte tipuri de autovehicule

Pentru celelalte tipuri de autovehicule, ecotichetele rămân neschimbate, respectiv: 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid; 10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv GPL/GNC) sau pentru o motocicletă.

Când va fi lansat programul și când vor putea aplica românii pentru a obține tichetele de la stat

Ministerul Mediului anunță că programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, cu o alocare de 200 de milioane de lei.

Ministerul arată că Rabla rămâne un program de mediu, care are şi un rol esențial în sprijinirea industriei auto romanești şi în accelerarea tranziției către o mobilitate mai curată. România şi-a îndeplinit deja ţinta din PNRR privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, programul a dus la scoaterea din circulaţie a peste un milion de mașini vechi.