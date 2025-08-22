Imagini din satelit arată platforme de lansare a dronelor Shahed în apropiere de front. Ce pregătește Rusia

Imagini recente din satelit arată lansatoare de drone pe pista unui aeroport aflat aproape de front, în regiunea Donețk, relatează Business Insider.

O imagine surprinsă duminică de compania Maxar Technologies și analizată de Business Insider arată șine de lansare și depozite pentru drone la principalul aeroport din Donețk, abandonat de ani de zile.

Rusia ocupă aproximativ 75% din Donețk, inclusiv aeroportul.

Aeroportul, situat la nord-vest de orașul Donețk, se află la mai puțin de treizeci de kilometri de front. Și-a încetat activitatea în 2014, în urma primei invazii rusești în regiunile estice Donețk și Lugansk, care formează Donbasul.

Regiunea a fost martora unora dintre cele aprige lupte ale războiului lansat de Rusia. În prezent, Pokrovsk, un oraș din Donețk sfâșiat de război, este unul dintre cele mai fierbinți și brutale sectoare ale frontului.

Infrastructură de lansare a dronelor

Grupul ucrainean de informații open-source Ciberboroșno a relatat la începutul lunii august că Rusia a construit infrastructură pentru drone Shahed pe pista aeroportului din Donețk.

Conform Maxar, construcțiile au început între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie, iar de atunci infrastructura a continuat să fie extinsă.

Kyle Glen, cercetător la Centrul pentru Reziliență Informațională (Marea Britanie), care monitorizează operațiunile cu drone rusești, a declarat pentru Business Insider că este neobișnuit ca baza să fie amplasată atât de aproape de linia frontului.

În același timp, poziția ei ar putea reprezenta o amenințare majoră pentru Ucraina, întrucât este redus timpul pe care Kievul îl are la dispoziție pentru a răspunde atacurilor.

„Pozițiile de lansare a dronelor cu rază lungă de acțiune, mai aproape de linia frontului, vor reduce timpul de reacție al apărării aeriene ucrainene”, au comentat la începutul acestei luni analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care publică actualizări zilnice cu privire la conflict.

„Forțele rusești au lansat drone de atac cu rază lungă de acțiune din Ucraina ocupată, iar utilizarea continuă a Ucrainei ocupate de către Rusia pentru astfel de atacuri va amenința din ce în ce mai mult” Ucraina, dar și NATO, dacă Rusia continuă să ocupe teritoriul, au scris ei.

Rapoartele indică faptul că Rusia a transformat și alte aeroporturi civile din teritoriul ucrainean ocupat în baze de lansare a dronelor, inclusiv în peninsula Crimeea, pe care Moscova a anexat-o în 2014.

Deși există anumite avantaje, proximitatea aeroportului Donețk de front s-ar putea întoarce împotriva Rusiei. Analiștii subliniază că baza rusă este vulnerabilă la atacurile ucrainene, care nu necesită neapărat arme sofisticate.

Brady Africk, un analist al informațiilor open-source care a urmărit și cercetat îndeaproape evoluțiile bazelor de drone, a explicat că „Rusia lansează adesea o combinație de drone de atac explozive și momeli în valuri, ceea ce poate suprasolicita apărarea aeriană deja limitată a Ucrainei”. Astfel, ideal ar fi ca Ucraina să le elimine la sol pentru a nu fi nevoită să le doboare în aer.

Provocarea, a declarat Africk pentru Business Insider, este că „confruntarea cu aceste drone pe rampa de lansare este dificilă, deoarece Rusia le poate păstra în depozit până aproape de momentul în care intenționează să le lanseze”.

Multe situri de lansare a dronelor sunt la distanță mare de front

Rusia are, de asemenea, o serie de baze de lansare a dronelor pe propriul teritoriu — unele dintre ele cu infrastructură relativ nouă — aflate mult mai departe de aeroportul din Donețk și de liniile frontului, deși nu sunt neapărat inaccesibile Ucrainei.

Acestea includ siturile de la Primorsko-Ahtarsk, regiunea Krasnodar Krai; Navlia în regiunea Briansk; Tsimbulova în regiunea Oriol, Șatalovo, regiunea Smolensk , respectiv Millerovo, regiunea Rostov.

Imagini satelitare recente, captate de Maxar și analizate de Business Insider, arată noua infrastructură construită de Rusia pentru operațiunile cu drone, inclusiv șine de lansare, piste de aterizare, adăposturi întărite și chiar ceea ce par a fi drone în stil Shahed pe pista aeroportului din Donețk.

În ciuda distanței față de linia frontului, Ucraina a dovedit că este capabilă să atace aceste baze. La începutul lunii august, de exemplu, Kievul a declarat că dronele sale au lovit Primorsko-Ahtarsk, la aproximativ 240 de kilometri distanță.

Ucraina a efectuat atacuri cu drone la sute de kilometri în teritoriul rusesc. Din acest punct de vedere, baza de lansare de la Donețk ar putea fi o țintă ușoară.

„Configurația Rusiei pentru lansarea dronelor de pe aeroportul din Donețk reflectă ceea ce am văzut în alte locații, cu zone de depozitare nou construite și șine de lansare protejate”, a spus Africk.

Construcția noii baze de lansare pe locul aeroportului din Donețk are loc în timp ce Rusia își dezvoltă capacitățile sale de atac cu drone. În fiecare lună, Rusia produce mii de drone de tip Shahed, ajungând să lanseze sute într-un singur atac.

O evaluare recentă a Ministerului britanic al Apărării a arătat că Rusia a lansat 6.200 de drone asupra Ucrainei în iulie, marcând un nou record lunar al războiului. Amploarea atacurilor a scăzut în primele trei săptămâni ale lunii august.

Joi, Rusia a efectuat însă un atac masiv, lansând peste 614 rachete și drone asupra Ucrainei. Potrivit armatei ucrainene, cele 574 de drone folosite în atac au venit din direcția Primorsko-Ahtarsk, Briansk, Oriol, Șatalovo, Millerovo și a altor regiuni.