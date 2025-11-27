„Loredana Chivu la SRI”. CTP desființează strategia de apărare a țării și critică lipsa de unitate a românilor

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat un nou mesaj critic la adresa conducerii statului, într-o postare în care ironizează inclusiv reacția președintelui față de posibilitatea numirii Laurei Codruța Kovesi la șefia SRI, comparând-o cu „Loredana Chivu la SRI”.

În textul său, CTP critică „strategia de apărare a țării” prezentată de președinte, pe care o numește „o sculptură în rumeguș”.

Jurnalistul pune sub semnul întrebării capacitatea României de a se apăra în fața unei amenințări reale, în condițiile în care, spune el, românii sunt „mai dezuniți ca niciodată”.

CTP compară situația financiară actuală a României cu cea a Coreei de Sud din 1997, remarcând că, spre deosebire de coreeni, niciun român cu bani nu ar fi dispus să ajute statul în vremuri de criză. El critică și iluminatul festiv din marile orașe, pe care îl consideră o dovadă a lipsei de conștientizare a gravității situației economice.

„Vine 1 Decembrie, Ziua Unirii tuturor românilor. Într-o țară mai dezunită ca niciodată. Moldova, Transilvania și Muntenia sunt la un loc politic și administrativ. Românii sunt fiecare pentru sine. În 1997, în Coreea de Sud a avut loc o criză financiară dură. Țara era înglodată în datorii externe. Și atunci, mulți coreeni bogați au depus la stat bani și bijuterii personale pentru a da o mână de ajutor. Acum, la noi nu am văzut pe absolut nimeni cu bani care să facă ce au făcut coreenii. Nici cei cu bani numărați n-au oferit, „din puținul lor”, cum e vorba românească, pentru salvarea patriei. În general, bag seama că nici nu există conștiința crizei în care ne aflăm. Altfel, ar trebui ca măcar orașele mari să nu mai facă luminație a giorno, pe multe milioane de lei. Cuvântul de ordine este: „Nu noi am făcut datoriile. Nu suntem noi vinovați. Să plătească ăia care le-au făcut”. Ceea ce arată că, după 35 de ani, nu 20 cât a zis Brucan, românii nu au priceput încă ce este democrația”, scrie CTP pe Facebook.

Jurnalistul atrage atenția și asupra reacției românilor față de un posibil conflict militar: „Nu suspectez nicio clipă poporul român că ar fi în stare de rezistența curajoasă, eroică, vreme de aproape 4 ani, a ucrainenilor în fața hoardei rusești. Deocamdată, blocurile Ucrainei sunt aruncate în aer de dronele și rachetele lui Putin, noi ni le aruncăm singuri în aer cu ajutorul rețelei de gaz, al corupției și incompetenței”, spune CTP, adăugând că o parte dintre români „ar întâmpina Armata Roșie cu flori”.

În același stil caracteristic, CTP amintește de scandalul revânzării armelor din Kazahstan către Ucraina, despre care afirmă că a știrbit încrederea partenerilor europeni în România. De asemenea, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că amână numirea șefilor SRI și SIE și că a jignit-o pe Laura Codruța Kovesi, hlizindu-se la o întrebare privind o eventuală numire a acesteia în fruntea Serviciului Român de Informații, „dl președinte s-a hlizit de parcă ar fi fost vorba de Loredana Chivu”, spune el.

Un alt moment vizat este răspunsul ministrului Apărării la întrebarea privind suma oferită Ucrainei: „Creier pané. Moșteanu n-a făcut decât să furnizeze muniție troglodiților AUR, SOS, POT”, comentează CTP, acuzându-l pe ministrul Moșteanu că a oferit muniție partidelor extremiste.

Jurnalistul comentează și tratativele de pace conduse de trimisul lui Trump, Steve Witkoff, comparând situația cu o scenă celebră din filmul Indiana Jones și Căutătorii Arcei Pierdute, în care „negociatorii” europeni și americani sunt portretizați drept ridicoli în raport cu agresivitatea Rusiei:

„Tratativele de pace conduse de samsarul Witkoff, care vinde Ucraina Rusiei, în vreme ce Trump aberează în zig-zag, îmi amintește de o scenă din Raiders of the Lost Ark, Căutătorii Arcei Pierdute. Indiana Jones, alergat de dușmani, ajunge într-o piață a unui bazar arăbesc. Aici îl așteaptă un ins înfășurat în negru, cu turban negru și fața pe jumătate acoperită, care începe să învârtă un iatagan uriaș în tot soiul de figuri: pe sub mână, pe la spate, pe deasupra capului, făcând aerul să șuiere. Arheologul îl privește atent și admirativ, împreună cu asistența. Când omul termină programul și se îndreaptă spre el, Jones scoate pistolul și îl împușcă. Asta fac americanii, europenii și ucrainenii, în vreme ce Rusia spune: „Ce frumos negociați voi cu voi!” și trage în fiecare zi, poate în fiecare oră, e-adevărat, la foc automat”.

CTP critică și Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizul negativ dat „în ultimul moment” pe legea pensiilor speciale ale magistraților, ironizând „Unire-n cuget și simțiri”.