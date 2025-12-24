Sculptorul german Jacques Tilly, judecat în lipsă în Rusia pentru discreditarea armatei ruse prin carele sale alegorice

O instanță din Rusia a stabilit data primei audieri publice într-un dosar penal deschis împotriva sculptorului german Jacques Tilly, cunoscut pentru carele sale alegorice de carnaval cu tentă politică. Artistul este acuzat de discreditarea armatei ruse prin lucrări satirice care îl înfățișează pe președintele Vladimir Putin.

Procesul va începe pe 30 decembrie 2025 și se va desfășura în lipsa lui Jacques Tilly, acesta neaflându-se pe teritoriul Rusiei, transmite instanţa din Moscova. Dosarul a fost depus oficial pe 15 decembrie, iar miercuri dimineață, 24 decembrie, a avut loc o audiere preliminară cu ușile închise, fără ca instanța să ofere detalii suplimentare, relatează DPA și Agerpres.

Autorităţile ruse îl acuză pe artist de discreditarea forţelor armate ale Federaţiei Ruse, o infracţiune care, potrivit legislaţiei ruse, se pedepseşte cu amendă sau cu închisoare de până la 10 ani.

Jacques Tilly este cunoscut în special pentru carele sale satirice prezentate la parada de Lunea Trandafirilor din Düsseldorf, unul dintre cele mai importante evenimente ale sezonului carnavalurilor din Germania. Lucrările sale, caracterizate prin umor negru şi imagini provocatoare, ajung des pe primele pagini ale presei germane şi internaţionale.

Satira politică are o tradiţie îndelungată în cadrul acestui eveniment. În 2022, Tilly a realizat o caricatură care îl arăta pe Vladimir Putin încercând să înghită Ucraina, alături de mesajul „Îneacă-te cu ea!”.

În alte creații, liderul rus era reprezentat acoperit de sânge.

Procurorii susţin că artistul ar fi răspândit „informaţii false” despre armata rusă și că lucrările sale l-ar fi insultat pe Putin. Anchetatorii afirmă că faptele ar fi fost comise din interes personal şi din ură politică.

Rusia a recurs în mod repetat la astfel de acuzaţii pentru a condamna critici ai războiului din Ucraina, decizii catalogate drept motivate politic şi reprezentative pentru transformarea justiţiei ruse într-un instrument de represiune.

Jacques Tilly a catalogat dosarul drept „absurd”, declarând pentru DPA că este obişnuit să primească ameninţări din cauza lucrărilor sale. „Faptul că un stat totalitar ca Rusia mă vizează acum pe mine este, desigur, o evoluţie nouă”, a spus artistul, precizând că nu se teme.

Deşi a admis că nu mai poate călători în ţări care ar putea avea acorduri de extrădare cu Rusia, Tilly a subliniat că acesta este „un preţ mic de plătit” comparativ cu situaţia disidenţii ruşi aflaţi după gratii.