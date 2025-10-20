Nicușor Dan nu se grăbește să numească un șef civil la Serviciul Român de Informații: „Am o listă scurtă”

Președintele Nicușor Dan spune că numirea unui șef civil la SRI va fi decisă după consultări cu Parlamentul, precizând că discuțiile sunt în curs, fără a confirma nume concrete.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că decizia privind numirea unui șef civil la conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) va fi luată „la un moment dat”, după consultări cu majoritatea parlamentară, precizând că discuțiile sunt deja în desfășurare, scrie Mediafax.

„La un moment dat (va veni și numirea unui șef civil la SRI-n.r.). Vreau ca discuția asta, care e o discuție între președinte și, evident, majoritatea din Parlament să nu fie suprapuse peste alte teme importante de dezbatere în societate și, din păcate, în ultimul moment au tot fost astfel de teme. Dar o să vină”, spune la Antena1 Nicușor Dan.

Întrebat dacă Laura Codruța Koveși ar putea fi viitorul director SRI, el sugerează că ultima întâlnire cu aceasta a fost în urmă cu 10-12 ani.

„Am o listă scurtă pentru şefia SRI. Nu m-am gândit până în momentul ăsta la Laura Codruţa Kovesi, domnia sa are un mandat la Parchetul European. Ultima dată când m-am întâlnit cu domnia sa cred că a fost în urmă cu 10-12 ani, într-o sală de judecată. Eu eram cu urbanismul meu… (…) Nu o să spun mai multe lucruri înainte de înțelegerea cu Parlamentul. Au fost discuții care au început… Discuția este în curs”, încheie Dan.