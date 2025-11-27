Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu, ales președinte al CSM. Cine a fost votat vicepreședinte

Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi, 27 noiembrie, în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturi, iar procurorul Bogdan-Silviu Staicu, în cea de vicepreședinte al CSM.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) s-a reunit, de la ora 11, pentru a-şi alege noua conducere: preşedintele şi vicepreşedintele.



„Astăzi, 27 noiembrie 2025, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii a fost ales în funcţia de preşedinte al Consiliului domnul judecător Gheorghe Liviu Odagiu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii Totodată, în cadrul aceleiași şedinţe, a fost ales în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului domnul procuror Bogdan-Silviu Staicu, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii ” a transmis, joi, Serviciul de Informare Publică al CSM.

Mandatul președintelui, ca și cel al vicepreședintelui Consiliului Superior al Magistraturii, este de un an, iar exercitarea acestuia de către noua conducere a Consiliului va începe de la data de 07 ianuarie 2026.

La șefia CSM se află acum judecătoarea Elena-Raluca Costache, iar în funcţia de vicepreşedinte - procurorul Claudiu-Constantin Sandu.