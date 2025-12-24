UE condamnă ferm decizia SUA privind interzicerea vizelor pentru mai multe personalități europene

Uniunea Europeană „condamnă ferm” sancțiunile impuse de Statele Unite asupra a cinci personalități europene implicate în reglementarea companiilor de tehnologie, inclusiv asupra fostului comisar european Thierry Breton, a transmis Comisia miercuri, 24 decembrie.

Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că le va refuza vizele lui Breton și altor patru reprezentanți ai societății civile, acuzându-i că ar fi încercat să „forțeze” platformele americane de social media să cenzureze opinii pe care acestea le resping.

Decizia a venit în contextul în care Washingtonul a intensificat atacurile asupra reglementărilor UE după ce Bruxelles-ul l-a amendat pe Elon Musk pentru X la începutul acestei luni, pentru încălcarea regulilor DSA privind transparența în publicitate și metodele de verificare a utilizatorilor ca persoane reale.

„Am cerut clarificări autorităților americane și rămânem angajați în dialog. Dacă va fi necesar, vom răspunde rapid și hotărât pentru a ne apăra autonomia de reglementare împotriva unor măsuri nejustificate”, a transmis Comisia Europeană, potrivit Le Monde. „Regulile noastre digitale asigură un teren sigur, echitabil și echilibrat pentru toate companiile, aplicat corect și fără discriminare.”

Comisia a mai subliniat: „Libertatea de exprimare este un drept fundamental în Europa și o valoare de bază comună cu Statele Unite în întreaga lume democratică. UE este o piață unică deschisă, bazată pe reguli, cu drept suveran de a reglementa activitatea economică în conformitate cu valorile noastre democratice și angajamentele internaționale.”

Franța și Germania condamnă sancțiunile

Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat, de asemenea, decizia SUA miercuri, numind măsura „intimidare” și „coercitive”.

„Franța condamnă măsurile de restricție a vizelor luate de Statele Unite împotriva lui Thierry Breton și a altor patru personalități europene”, a scris Macron pe X. „Aceste măsuri reprezintă intimidare și constrângere, cu scopul de a submina suveranitatea digitală europeană”, a adăugat el, precizând că Europa își va apăra „autonomia de reglementare”.

Germania, între timp, a calificat decizia Departamentului de Stat al SUA drept „inacceptabilă”. O organizație non-guvernamentală germană, HateAid, a fost vizată de măsurile americane.

„Interdicțiile de intrare impuse de SUA, inclusiv cele împotriva conducerii HateAid, nu sunt acceptabile”, a scris ministrul german de Externe Johann Wadephul pe X. „DSA a fost adoptată democratic de UE pentru UE – nu are efect extraterritorial”, a mai spus el.

Într-un comunicat, HateAid a numit decizia guvernului SUA „un act de represiune din partea unei administrații care ignoră tot mai mult statul de drept și încearcă să-și reducă la tăcere criticii cu toate mijloacele”. „Nu ne vom lăsa intimidați de un guvern care folosește acuzații de cenzură pentru a reduce la tăcere pe cei care apără drepturile omului și libertatea de exprimare”, a mai adăugat organizația.