search
Vineri, 3 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

România caută, din nou, bani pe piețele internaționale. Ce urmărește statul și cât de mult îl costă

0
0
Publicat:

România se pregătește să bată din nou la ușa investitorilor internaționali, după un an cu presiuni pe buget și pe rating. Potrivit Reuters, Ministerul Finanțelor ia în calcul extinderea unor emisiuni existente, schimburi de obligațiuni care ajung la scadență în 2026 și o posibilă emisiune în yeni pentru a diversifica baza de investitori, în timp ce ținta de deficit pentru 2025 a fost revizuită în sus.  

Bani, euro, bancnote, ajutoare de stat, oferta. Foto: Ministerul Finanțelor
Bani, euro, bancnote, ajutoare de stat, oferta. Foto: Ministerul Finanțelor

Ce vrea să obțină statul 

Ținta imediată este să asigure finanțarea deficitului din 2025 și să netezească vârful de rambursări din 2026, când ajung la scadență obligațiuni în valoare de aproximativ 4,25 miliarde euro. Reuters arată că un exercițiu de administrare a datoriei ar putea însemna cumpărarea de pe piață a unor serii scurte și înlocuirea lor cu maturități mai lungi, reducând astfel riscul de refinanțare și câștigând spațiu în buget.

De ce este presiune pe finanțele publice

Deficitul realizat în 2024 a fost estimat la 9,3% din PIB, cel mai ridicat din Uniunea Europeană, iar pentru 2025 guvernul a urcat ținta oficială la 8,4%. Consiliul Fiscal a criticat însă proiecțiile inițiale ca fiind optimiste, ceea ce amplifică îngrijorările investitorilor. Reuters și MarketScreener notează că o ajustare credibilă contează nu doar pentru piețe, ci și pentru accesul României la fondurile europene.

Cum arată comparația regională

Investitorii compară România cu alte state care se finanțează în aceeași monedă. Reuters subliniază că Italia mizează pe un deficit de circa 3% din PIB în 2025, în linie cu regulile europene, ceea ce pune în evidență diferența de disciplină fiscală. Această diferență se reflectă direct în primele de risc cerute de piețele financiare.

Ce instrumente sunt pe masă

Potrivit Reuters, autoritățile discută trei variante: mărirea unei emisiuni existente dacă cererea este suficientă, lansarea unei serii noi pe maturități mai lungi sau efectuarea de switchuri pentru a muta scadențele din 2026 spre anii ulteriori. În paralel, o emisiune în yeni, așa-zisul samurai bond, ar atrage investitori japonezi și ar lărgi baza de finanțare.

Citește și: România a atras 4,7 miliarde de euro de pe piețele externe. Nazare: „Facem ceea ce trebuie. România e mai credibilă”

Cât ar putea costa finanțarea

Costul depinde de două variabile urmărite de investitori în fiecare zi: politica fiscală și riscul de retrogradare sub investment grade. Reuters arată că ratingul României rămâne la limita pragului recomandat, cu perspectivă negativă la marile agenții, ceea ce înseamnă că orice blocaj în reducerea deficitului se traduce prin randamente mai mari la emisiuni.

Ce spun piețele despre România, în 2025

Anul a început cu emisii pe piețele externe și s-a continuat cu planuri de administrare a datoriei spre final. Yahoo Finance notează că statul a profitat de ferestrele de piață pentru a-și asigura bufferul necesar, însă mesajul pentru investitori rămâne clar: măsurile fiscale adoptate evită deocamdată o retrogradare, dar consolidarea bugetară trebuie să continue.

Ce înseamnă pentru tine, ca cititor și contribuabil

Reuters scrie că dacă statul se împrumută scump, factura dobânzilor din buget crește, reducând spațiul pentru investiții și servicii publice. O strategie care mută scadențele către ani mai liniștiți și atrage investitori noi, precum cei din Japonia, poate ajuta contribuabilul să țină sub control costul total. Totul depinde însă de o corecție fiscală credibilă care să convingă piața.

Estimări de lucru

Reuters estimează că dacă România reușește să înlocuiască cel puțin o treime din scadențele din 2026 prin switchuri în 2025, presiunea netă de refinanțare din 2026 s-ar putea reduce cu peste 1 miliard euro. În plus, o emisiune de tip samurai de referință, de ordinul a 100 până la 200 miliarde yeni, ar putea crea o curbă inițială în moneda japoneză și extinde ulterior opțiunile de finanțare.

Context politic și de securitate care apasă asupra costului

Reuters subliniază că piețele prețuiesc predictibilitatea. Discuțiile de la Curtea Constituțională privind pachetele de reducere a deficitului și noile angajamente de apărare pot menține prima de risc ridicată dacă nu sunt însoțite de un plan bugetar clar. În regiune, state cu deficite mai mici sunt percepute mai bine de investitori, iar diferența se vede direct în dobânzi.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele: „Ajunge!”
digi24.ro
image
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
stirileprotv.ro
image
Aveți cauciucuri de iarnă? Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare pe șosele. Unde se circulă în condiții de iarnă în România
gandul.ro
image
Momentul în care un copac este doborât de vânt peste mașini aflate în mers, în București
mediafax.ro
image
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB: “Ani de zile va fi cel mai bun!”
fanatik.ro
image
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
libertatea.ro
image
„Voi schimba monarhia când voi ajunge rege”. Declarațiile emoționante făcute de Prințul William
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce poți face cu 331 de euro la cina cu mama lui Lamine Yamal și cum se termină seara
digisport.ro
image
EXCLUSIV: Dan Voiculescu, mărturie fără precedent la podcastul lui Mihai Morar: „Băsescu a fost cel mai virulent. Mi-a spus clar: dacă nu ești cu noi, vei face pușcărie. Și am făcut.”
stiripesurse.ro
image
Imagini apocaliptice în București: Momentul în care un copac rupt de vânt strivește o mașină aflată în mers
antena3.ro
image
Fenomene extreme în România. Peste 100 de copaci doborâți, zeci de maşini avariate, viscol în jumătate de țară
observatornews.ro
image
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
playtech.ro
image
Secretul vraciului minune Marijana Kovacevic. Cum tratează, de fapt, fotbaliștii accidentați. Dezvăluirile lui Florin Gardoș: “Să vă spun ce-am pățit eu”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
digisport.ro
image
SURSE La Guvern s-a intrat în linie dreaptă cu un proiect crucial: Cumulul pensiei cu salariul lovește serios 'specialii'. Intră în Pachetul 3 de măsuri
stiripesurse.ro
image
Primii tineri ar putea fi înrolați în serviciul militar voluntar din 2026. Anunțul făcut de ministrul Apărării: „Astăzi am aprobat”
kanald.ro
image
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și...
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Serghei Mizil dă de pământ cu Mara Bănică. După acuzațiile Andei Adam, acum a răbufnit și el: Are un tupeu. Anda a caracterizat-o perfect, perversă rău de tot
romaniatv.net
image
Începe înrolarea în Armată. Ce teste se dau și cine este eligibil
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat cu familia Guinness și cine sunt moștenitorii din zilele noastre?
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul
click.ro
image
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
click.ro
image
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Tiffany Theisen foto Profimedia jpg
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?
clickpentrufemei.ro
Și cavaleria sovietică a defilat la parada organizată în Piața Roșie din Moscova (foto: Getty Images)
Stalin îl întreabă pe Jukov dacă va putea apăra Moscova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Horoscop săptămâna 3-9 octombrie. Patru zodii au noroc în dragoste, primesc bani și își schimbă destinul

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a cucerit audiența. De la piloți chipeși la copii, viitoarea regină captivează, chiar și în costum sobru

Click! Pentru femei

image
Tiffany Thiessen, din „Salvați de clopoțel”, arată grozav la 51 de ani! Care e secretul frumuseții ei?

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!