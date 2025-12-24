Directorul TAROM, Costin Iordache, a demisionat din funcție. Compania explică decizia

Directorul TAROM, Costin Iordache, a demisionat din motive personale, anunță compania miercuri, 24 decembrie.

„La data de 19 decembrie 2025, Costin Iordache, directorul general al companie TAROM, şi-a depus mandatul, din motive personale, după ce, alături de echipa sa executivă, a reuşit să deruleze cea mai mare parte din acţiunile prevăzute în Planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană.

Costin Iordache a contribuit la managementul TAROM cu o experienţă de peste 18 ani în companii de renume naţional şi internaţional. Conducând o echipă de profesionişti proveniţi din mediul privat a reuşit să obţină aprobarea ajutorului de stat, reducerea datoriilor şi intrarea companiei pe profit”, arată TAROM într-un comunicat oficial.

Compania anunță că Iordache va rămâne în funcție până la 15 ianuarie 2026, dată până la care Consiliul de Administrație al TAROM va numi un director general interimar, asigurând continuitatea deciziilor de management.

„În paralel CA al TAROM va începe procedura de selectarea a unui nou director general, prin intermediul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul unui consultant extern. Obiectivul principal al echipei de management continua să fie finalizarea şi implementarea planului de restructurare, pentru revitalizarea companiei şi transformarea ei într-o organizaţie profitabilă şi modernă”, se menţionează în comunicat.