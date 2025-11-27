Ministrul Justiției, după votul negativ al CSM privind reforma pensiilor magistraților: „Important este că avem un aviz”

Consiliul Superor al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul privind reforma pensiilor magistraților.

A fost un aviz în unanimitate, cu o abținere, cea a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

„Era de așteptat, poziția magistraturii este cunoscută. Din perspectiva mea ca membru al guvernului, important este că există acest aviz„, a afirmat ministrul Justiției, la finalul ședinței.

„Poziția față de reforma statutului magistraturii este o poziție a magistraturii și am înțeles faptul că magistrații nu sunt de acord cu această reformă. Eu sunt un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru mine important era să existe un aviz, pentru ca guvernul, mai departe să își realizeze activitatea. }ntrucât această chestiune privea magistratura, am aperciat că poziția mea de a mă abține este una corectă, pentru că avizul trebuie să exprime opinia strictă a magistraturii.”

Magistrații sunt nemulțumiți de acest proiect de lege, care le reduce pensia la 70/% din ultimul salariu net și îi scoate la pensie la 65 de ani, cu o perioadă de tranziție de 15 ani.

Guvernul așteaptă avizul CSM pentru a respecta termenul limită de vineri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind pensiile speciale.

Guvernul ar putea angaja răspunderea pe reformă în regim de urgență, chiar vineri.

Nerespectarea acestui termen ar putea costa România 231 de milioane de euro.