Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
Video Noul președinte al CSM, un apărător „înfocat” al pensiilor speciale. „Un judecător traumatizat este un posibil judecător uşor şantajabil”

Publicat:
Ultima actualizare:

Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu va fi noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu 1 ianuarie 2026.

Gheorghe Liviu Odagiu FOTO: Adevărul
Gheorghe Liviu Odagiu FOTO: Adevărul

Judecătorul Gheorghe Liviu Odagiu a fost ales joi, în cadrul şedinţei de Plen a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţia de președinte.

În urmă cu cinci ani, pe vremea când era președinte al Curții de Apel Alba Iulia, acesta a criticat în termeni duri guvernanții de atunci, care la fel ca și azi promovau un proiect legislativ privind eliminarea pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Deși proiectul era despre pensii speciale, Odagiu susținea  că ”un cetăţean nu are nevoie în sală de un judecător care să se gândească din ce va trăi la pensie sau ce va mânca mâine”. 

”Un cetăţean are nevoie în sală de un judecător care să aibă asigurat tot confortul, confort care să îl determine să se canalizeze numai asupra problemei cetăţeanului respectiv. Eu dacă mă gândesc de mâine ce voi mânca peste 20 de ani, în sigur nu ma voi putea concentra sută la sută la problema cetăţeanului, şi să îi găsesc o rezolvare corectă. În plus acest atac asupra pensiilor de serviciu este doar un început.

Un judecător traumatizat este un posibil judecător uşor şantajabil, este un posibil judecător care îşi pune problema să mai rămână sau nu în sistem şi care îşi doreşte să plece într-un mediu privat indiferent care ar fi acesta, iar România nu îşi permite luxul să piardă magistraţi care să plece din sistem pentru un sigur considerent, acela că statul nu este în stare să îi asigure unei alte puteri în stat, că o putere sau douu puteri nu sunt în stare să îi asigure celei de a treia o independenţă reală şi un nivel de trai care să consacre efectiv această independenţă”, declara în 2020 Liviu Odagiu.

Judecătorul a mai opinat că pensia de serviciu pe care magistraţii o au nu este una nesimţită, ci este una corespunzătoare statutului social pe care aceştia îl au. ”Tot sistemul de incompatibilităţi şi de privaţiuni din viaţa unui magistrat justifică atât acordarea unui salariu corespunzător serviciului public pe care îl exercită şi acordarea unei pensii de serviciu pe măsură”, a susţinut acesta. 

Magistratul Gheorghe-Liviu Odagiu, care are 50 de ani, este judecător din anul 2000 şi a deţinut funcţiile de judecător la Judecătoria Sibiu, judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia Penală şi preşedinte al Secţiei Penale din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, apoi a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.

