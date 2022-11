Locurile în care preferă românii să trăiască. „Visul mi s-a împlinit, fac naveta 65 de kilometri pe sens”

Tot mai mulți români sunt tentați să se mute la țară, după ce ani la rând sătenii au fost atrași de mirajul orașelor. Însă fiecare dintre ei are propriile argumente pentru schimbarea făcută.

Un român, Andi Hertz, a postat pe pagina de Facebook „Mutat la țară - viața fără ceas”, al cărei fondator este, motivele pentru care a ezitat ani la rând să se mute la țară, deși era foarte tentat să o facă.

„De ce nu m-am mutat mai repede la țară? Pentru că n-am știut - credeam că munca 8:00-17:00 e unica soluție. Pe urmă am înțeles că mai sunt și altele.Pentru că n-am știut - credeam că oportunitățile sunt acolo unde se dă ora exactă. Acum, trăiesc viața fără ceas și nu mai am nevoie de atâtea oportunități - care, btw (by the way - engl., apropos - în traducere), s-au înmulțit aici. Pentru că n-am știut - credeam că la sat nu ai cu cine socializa. Dar au venit sute de oameni, fără să fiu nevoit să ies din curte”, și-a început el postarea.

Și a continuat cu motivele care l-au făcut ani la rând să ezite. Până la urmă, însă, el a făcut ceea ce consideră a fi un pas important în viața sa: s-a mutat la țară.

„Pentru că n-am știut - credeam că la țară te rupi de civilizație. Pentru că n-am știut - vedeam că alții fugeau de lumea satului și am crezut că așa trebuie să fac și eu. Pentru că n-am știut - țineam minte străzile pline de noroi și viața grea de la țară din secolul trecut, când încă nu existau atâtea unelte, mașinării, internet, telefon, boiler electric.

Pentru că n-am știut - habar nu aveam că pot să repar lucruri, să zidesc, să construiesc, să grădinăresc, și nici nu mi-am imaginat cât de mult îmi poate plăcea să le fac. Pentru că n-am știut - credeam că e mai ieftin să trăiești la oraș. Pentru că n-am știut - îmi era teamă de natură. Ce stupid! Pentru că n-am știut - la oraș îmi imaginam că aveau și alții o mare parte de responsabilitate pentru viața mea. Pentru că n-am știut - nici nu m-am gândit că la țară pot trăi mai bine decât la oraș! Toate astea până în 2016, toamna, când mi-am cumpărat casă și teren pe pământ”, a scris Andy Hertz.

Reacții în lanț

Postarea sa a atras numeroase reacții. În timp ce unii i-au dat dreptate, alții au încercat să demonstreze cât de greu este pentru un orășean să își schimbe viața în totalitate și să se mute la țară. A mai existat o a treia categorie de mesaje, din partea unor internauți care s-au mutat și ei la țară și au ținut să-și descrie la rândul lor experiențele.

„Avem o căsuța construită cam în 2013, iar grădina am luat o în 2008, cam cu 10 ani înainte de pensie. Ne-am făcut o baracă mai spațioasă unde am amenajat o bucătărioară, mobilă pentru haine cu sertare pentru tot ce aveam nevoie, era mai veche dar încă bună, un pat și cam atât. Aveam unde veni în fiecare weekend sau în zilele libere de sărbători. Am pus pomi fructiferi, flori, am pus și un gard viu, încet a început să arate așa cum am dorit. Nu am avut nici drum asfaltat mai bine de 10 ani, la început nici apă de la rețea, dar între timp s-a rezolvat și acum e chiar bine”, a scris cineva.

„Ca sa poți trai la țară, trebuie să ai un job care să îți permită să NU faci naveta sat-oraș și posibilități de a-ți da copiii la grădiniță și școală. În cazul în care poți lucra de acasă și îți permiți o școală particulara pentru copii, e ok. Sau dacă ești pensionar. În rest... nu e chiar roz. Reședința mea de vară e la țară. Pasărea Colibri”, a fost o altă opinie.

„Și la oraș trebuie să muncești. Dar să nu uităm, jumătate din populația României se află la țară - nu doar pensionari”, a revenit cu un mesaj autorul postării. Și a primit imediat și o replică: „Și cum trăiesc? Sunt sate la limita sărăciei, doamna are dreptate, nu e așa roz.”

„La oraș n-ați văzut săraci? De ce trebuie mereu să ne focusăm pe ceea ce nu merge, pe ceea ce e rău, prost, urât, greșit... <Nu merge, domnule, nu se poate...>”, a continuat disputa.

Curând a intervenit altcineva care susține că a găsit calea de mijloc: s-a mutat la țară și face o navetă. „Exact, e așa cum spuneți! Mereu negativism, ucidem din fașă orice idee, pentru că ne este prea frică sau lene ca să înfruntăm obstacole. Sincer nu m-am mutat la țară până anul acesta pentru că nu am avut bani să cumpăr o casă. Anul acesta abia mi s-a împlinit visul. Fac naveta 65 km pe sens și nu mă sperie și nici nu mă deranjează. Pentru că am exact ceea ce mi-am dorit!”