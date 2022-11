Problema sâcâitoare cu care se confruntă tot mai mulți români. „Au lucrări până în 2024 și le iau doar pe bază de recomandare”

Tot mai mulți români se plâng de faptul că nu mai găsesc meseriași pentru a face renovări sau diverse lucrări pentru apartamente. Așa s-a ajuns la situații inimaginabile în trecut, când pseudomeseriași cer bani în avans și uită să ducă la capăt lucrările sau pur și simplu nu se pricep la asta.

Mulți dintre meseriașii buni au plecat de ani de zile în străinătate, iar unii dintre ei au propriile firme acolo. Iar profesioniștii rămași în țară sunt tot mai greu de găsiți, pentru că de regulă sunt foarte solicitați, iar lista lor de programări se poate întinde pe ani de zile.

În situația dată, cei care au nevoie de lucrări urgente nu prea au de unde alege și se lovesc de o problemă greu de imaginat acum câțiva ani. În disperare de cauză, ei apelează la pseudomeseriași de pe rețelele de socializare sau diverse site-uri, însă se trezesc cu surprize neplăcute. Este și cazul unui român care își descrie experiența pe grupul de Facebook „Constructii case si amenajari interioare și exterioare”, în speranța că alții nu vor repeta greșeala lui.

„Acum două zile am postat că am nevoie de o echipa de tencuitori. Toate bune și frumoase, a venit o echipă din Câmpulung, vorbea de milimetri etc. Mamă, ce meseriași buni, în gândul meu. Avans fără să bată un cui, 2.000 de lei. Și când s-au apucat, să vezi belea. Unul tencuia cu gletiera, altul cu șpaclul, altul se uita la betoniera goală și altul trăgea cu un dreptar la 60 cm.

O nenorocire, fraților. Dacă nu eram cu ei pe schelă, și nu era pontat înainte, era belea mare. Până seara, 20 mp tencuiți cu vai și amar, și ăia strâmbi. Tot ce am vrut să vă zic este să aveți mare grijă pe cine luați în echipa voastră sau la execuția casei dumneavoastră. Părerea mea, pe Facebook 90 la sută sunt vai și amar”, a scris bărbatul.

Ce spun românii

Postarea lui s-a viralizat, iar comentariile nu au întârziat. Unii dintre cei care și-au exprimat opinia i-au explicat cum ar fi trebuit să procedeze pentru a-și găsi meseriași serioși și ce greșeli să evite pe viitor, în timp ce alții au explicat de ce muncitorii buni sunt tot mai greu de găsit.

„Meseriașii nu stau pe Facebook să prindă și ei câte un fraier să îl stoarcă de bani, meseriașii nu au timp de pierdut, meseriașii au lucrări până în 2024, meseriașii iau lucrări pe bază de recomandare. Exemplu concret, acum 6 ani mi-am renovat apartamentul cu o echipă (totul a fost perfect), anul acesta am vrut să fac ceva renovări la o casă bătrâneasca și i-am contactat din nou și până în 2024 sunt full”, a scris cineva.

„Avans în cel mai rău caz după prima zi de muncă. Mie mi-e și rușine să cer bani pentru ceva ce n-am făcut. Iau pe etape, să se vadă ceva în urma mea când încasez”, a adăugat altcineva.

„Exact din cauza internetului, noi cei care facem meserie suntem băgați în aceeași oală cu toți cei care nu știu nici să folosească ruleta... într-adevăr sunt mulți care habar nu au de ei, dar nu amestecați lucrurile, că lumea o să își piardă încrederea în cei care chiar știu meserie și o să apară totdeauna divergențe între meseriaș și client din cauza neserioșilor și din cauza internetului care a zăpăcit până și piața construcțiilor!”, a atenționat un meseriaș.

Altcineva a venit cu două sfaturi: „Două greșeli pe care sper să nu le mai faci niciodată: 1) nu mai căuta meseriași pe Facebook sau olx. 2) nu mai oferi avans fără să îți lucreze echivalentul acestuia."