 Locul din România unde o mireasă a fost pierdută în timpul nunții, într-o iarnă cumplită. A fost găsită de ciobani lângă o movilă | adevarul.ro
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Locul din România unde o mireasă a fost pierdută în timpul nunții, într-o iarnă cumplită. A fost găsită de ciobani lângă o movilă

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Movila Miresii, comuna aflată la circa 30 de kilometri de Brăila, își leagă numele de o legendă veche de aproximativ 230 de ani. Povestea spune că o mireasă a fost pierdută în timpul unei nunți, în mijlocul unei ierni cumplite, după ce a alunecat din sanie. Fata a fost găsită de ciobani lângă o movilă, iar întâmplarea a stat la originea numelui localității.

Imagine din Biserica din comuna Movila Miresii
Imagine din Biserica din comuna Movila Miresii Foto: Foto: comuna Movila Miresii

Legenda este prezentată pe site-ul Primăriei Movila Miresii, unde comuna este descrisă drept o „localitate vie pe hotarele legendei”. Întâmplarea ar fi avut loc pe drumul dintre tarlalele Huieni și Scorțaru. Un alai de nuntași se deplasa cu săniile spre casa mirelui, însă vremea s-a înrăutățit.

„În urmă cu 230 de ani, aici s-a pierdut o mireasă... Legenda spune că era o iarnă cumplită. Pe drumul dintre tarlalele Huieni și Scorțaru treceau săniile cu nuntașii care trebuiau să ajungă la casa mirelui. Zăpada acoperise drumurile și totul părea pustiu. Nunțașilor le era greu să se orienteze și totul devenise o întindere imensă de zăpadă”, se arată pe site-ul Primăriei Movila Miresii.

Mireasa a căzut din sanie

În ciuda viscolului, nuntașii au continuat petrecerea. Potrivit legendei, oamenii cântau și făceau gălăgie, în timp ce caii trăgeau săniile prin zăpadă.

„Chiar și așa, oamenii se distrau, preferând să nu se gândească la ce e mai rău. Doar era nuntă, nu înmormântare! Bărbații se chercheliseră și cântau ca și cum ar fi făcut în ciuda viscolului care urla cu furie. Dar viorile lăutarilor și chiuitul femeilor nu reușeau să acopere zgomotul înfiorător al crivățului care parcă zguduia pământul”, relatează legenda locală.

La un moment dat, caii s-ar fi speriat de zgomotul făcut de alai și au pornit în galop. În timpul mersului, mireasa a fost aruncată din sanie, chiar lângă o movilă. Nuntașii nu au observat că fata lipsea și și-au fi continuat drumul.

 Nuntașii n-au observat lipsa miresei

„În acest infern, în galopul dezlănțuit al cailor speriați de hărmălaia din jur, la un hop, mireasa a fost aruncată din sanie chiar lângă o movilă. Nuntașii, gălăgioși și înfofoliți în cojoace, n-au observat lipsa miresei, astfel că și-au continuat drumul”, se arată în povestea publicată de autoritățile locale.

Rămasă singură în mijlocul câmpului acoperit de zăpadă, fata a încercat să ceară ajutor.

„Fata a strigat, dar nimeni nu a auzit-o. A început să plângă la gândul că va cădea în colții înfometați ai lupilor”, potrivit legendei.

Câinii unei stâne au dat alarma

În apropierea locului unde fusese găsită mireasa se afla o stână. Câinii ciobanilor au simțit prezența fetei și au început să latre. 

„Legenda spune că în apropierea movilei se afla o stână ai cărei câini au simțit prezența străină. Lătratul a atras atenția ciobanilor și nu mică a fost mirarea acestora când au găsit mireasa, o frumusețe de fată!”, se arată în legenda prezentată de Primăria Movila Miresii.

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Povestea nu se încheie, însă cu salvarea tinerei. Potrivit legendei, fiul ciobanului s-a îndrăgostit de mireasă.

„Fiul ciobanului, un tânăr chipeș, s-a îndrăgostit pe loc de ea. Fata a uitat repede de cel cu care urma să se căsătorească. Tânărul ciobănaș avea ochii atât de plini de dragoste, încât i-a furat inima”, relatează povestea locală.

Cei doi s-au căsătorit și au rămas în acel loc. Legenda spune că au construit prima casă din zonă, iar numele localității a fost inspirat de întâmplarea care i-a unit.

„Ei s-au căsătorit și au construit prima casă de pe aceste locuri. Au numit-o Movila Miresii, în amintirea întâmplării care i-a unit”, se arată pe site-ul Primăriei.

Când apare localitatea în documente

Povestea miresei este o legendă locală, transmisă ca explicație pentru originea numelui comunei. Datele istorice publicate de autoritățile locale indică însă o atestare documentară mult mai târzie.

Satul Movila Miresii este atestat documentar din anul 1878 și s-a numit inițial Măgura Miresii. Potrivit informațiilor istorice publicate de Primărie, această denumire a fost păstrată până în anul 1900.

În localitate a fost înființată o școală în anul 1884. Biserica din sat, cu hramul „Duminica Tuturor Sfinților”, a fost construită în anul 1889.

Comuna se află la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Brăila, pe DN 22, drumul care leagă Brăila de Râmnicu Sărat. Movila Miresii are în jur de 4.000 de locuitori.

Lacul Sărat, cunoscut pentru nămolul terapeutic

Comuna este cunoscută și pentru Lacul Sărat Movila Miresii, apreciat pentru apa sărată și pentru nămolul folosit în scopuri terapeutice.

Nămolul este căutat în special pentru tratarea durerilor articulare și a unor afecțiuni ale pielii. Potrivit informațiilor prezentate despre lac, apa este clorurată, sodică, magneziană, iodurată și bromurată.

Nămolul din lac este de tip sapropelic sulfuros și este descris ca având proprietăți terapeutice. Sărurile din apă provin din izvoarele subterane, iar nămolul este folosit în tratarea mai multor afecțiuni, inclusiv ale pielii, oaselor și articulațiilor.

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