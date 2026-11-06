 „Legea iernii” propune ajutoare între 300 și 1.200 de lei pentru românii vulnerabili. Cine ar putea primi banii în sezonul rece | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Video „Legea iernii” propune ajutoare între 300 și 1.200 de lei pentru românii vulnerabili. Cine ar putea primi banii în sezonul rece

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Românii cu venituri mici ar putea primi ajutoare cuprinse între 300 și 1.200 de lei în sezonul rece. AUR a depus în Parlament un proiect de lege care prevede acordarea unui sprijin financiar pentru pensionari, familii monoparentale și persoane cu handicap.

Românii cu venituri mici ar putea primi ajutoare financiare
Românii cu venituri mici ar putea primi ajutoare financiare Foto: Shutterstock

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) propune acordarea unor ajutoare financiare cuprinse între 300 și 1.200 de lei pentru persoanele și familiile vulnerabile, în urma creșterii prețurilor la energie. Proiectul de lege, denumit „Legea iernii”, a fost depus în Parlament și vizează pensionarii cu venituri mici, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat și beneficiarii venitului minim de incluziune.

Inițiativa legislativă a fost depusă de deputatul AUR Mihai Negoescu și prevede acordarea unui sprijin financiar sezonier, o singură dată pentru fiecare familie, în timpul sezonului rece. Valoarea ajutorului ar urma să fie stabilită în funcție de veniturile și situația beneficiarilor.

Potrivit proiectului, banii ar putea fi folosiți pentru acoperirea cheltuielilor esențiale, în funcție de nevoile fiecărei persoane sau familii. În cazul persoanelor cu handicap grav sau accentuat, sprijinul financiar ar urma să fie acordat individual.

Cine ar putea beneficia de ajutorul financiar

Proiectul de lege se adresează mai multor categorii de persoane considerate vulnerabile din punct de vedere economic. Printre potențialii beneficiari se numără pensionarii cu venituri reduse, familiile monoparentale, persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele care primesc venitul minim de incluziune.

Inițiatorul susține că măsura este necesară deoarece, în timpul iernii, cheltuielile pentru încălzirea locuinței se adaugă celor obișnuite pentru hrană, medicamente și întreținerea gospodăriei.

„Statul este obligat prin art. 47 din Constituție să asigure un nivel de trai decent persoanelor și familiilor aflate în situații de vulnerabilitate economică. Sezonul rece constituie o perioadă în care necesitatea asigurării încălzirii locuinței se adaugă cheltuielilor curente pentru alimentație, medicamente, îngrijire și întreținerea gospodăriei. Pentru persoanele și familiile cu venituri reduse, această suprapunere poate determina restrângerea resurselor destinate satisfacerii altor necesități esențiale”, a declarat deputatul Mihai Negoescu, potrivit comunicatului AUR transmis Agerpres.

Ce se întâmplă cu cei care primesc deja ajutor pentru încălzire

Inițiativa legislativă prevede și reguli pentru persoanele care beneficiază deja de ajutorul pentru încălzirea locuinței. În cazul acestora, cele două forme de sprijin ar putea fi cumulate, însă valoarea totală nu ar urma să depășească, de regulă, 1.500 de lei.

Reprezentanții AUR susțin că noua prestație financiară nu ar înlocui ajutoarele sociale existente și nici nu ar modifica actualele condiții de acordare a acestora.

„Intervenția propusă nu urmărește înlocuirea beneficiilor existente și nici modificarea condițiilor de acordare a acestora, ci o posibilă completare a mecanismelor de protecție socială printr-o prestație financiară suplimentară, acordată într-o perioadă determinată”, a explicat Mihai Negoescu.

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