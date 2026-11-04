 Scandal în Parlament între UDMR și AUR. Legea care ar fi schimbat numele stațiunii Balvanyos în „Bălvăniș” a fost respinsă | adevarul.ro
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Scandal în Parlament între UDMR și AUR. Legea care ar fi schimbat numele stațiunii Balvanyos în „Bălvăniș” a fost respinsă

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Legea care ar fi schimbat numele stațiunii turistice Balvanyos în „Bălvăniș” a fost respinsă miercuri de Parlament. Propunerea AUR i-a nemulțumit pe parlamentarii UDMR, care s-ar revoltat în ședință, în apărarea comunității maghiare pe care o reprezintă.

Dan Tănasă
Dan Tănasă, parlamentar AUR Foto: Facebook

Parlamentarii s-au contrat în ședința de plen de miercuri, după ce inițiativa AUR prin care o stațiune turistică maghiară își schimba numele într-unul „românesc” a ajuns la vot la Camera Deputaților.

„Suntem martorii unui veritabil act de trădare națională, pentru că doar niște trădători ordinari de țară votează împotriva unui proiect de lege, de atribuire, de respectare practic a Constituției României. Nu poate exista conviețuire pașnică în afara Constituției României”, a declarat Dan Tanasă, deputat AUR, de la tribuna plenului, scrie Mediafax.

UDMR: „Papagal ai fost, papagal ai rămas”

Aleșii UDMR din Camera Deputaților au acuzat AUR că ar fi inițiat legea din Programul naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România” drept un atac la comunitățile și cultura maghiară.

„În secolul trecut au fost modificate nu doar denumiri maghiare, ci inclusiv românești folosite de generații întregi, doar pentru că prezentau asemănări cu cele din maghiară sau sesești. Denumirea Balvanyos induce, citez, ideea unei „identități străine al locului”. Identitatea unui loc nu se șterge, ci se respectă”, a declarat Gál Károly, deputat de Covasna, județul în care se află Balvanyos.

Csoma Botond, lider UDMR, i-a criticat dur ce cei opt senatori AUR, inițiatori ai legii.

„Care e problema dacă și în maghiară și în română se pronunță la fel Balvanyos. Și nu e singura situație din România. Sunt și alte localități care se pronunță la fel și în limba română și în limba maghiară. Numai pentru imbecil poate să fie asta o problemă, după părerea mea. Și dați-mi voie să vă spun, am mai spus-o, avem o vorbă veche în Ardeal către inculpat: Foaie verde ananas papagala ai fost, papagala ai rămas”, a declarat liderul UDMR.

Inițiativa a intrat în circuitul parlamentar pentru prima dată în 2022, a fost respinsă de Senat și a avut toate avizele negative de la comisiile de specialitate. Legea a fost respinsă definitiv miercuri, la Camera Deputaților, cu o majoritate de 166 de voturi.

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