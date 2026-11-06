Scumpirile la energia electrică îi îngrijorează pe români. „Vă miră că statul ne arde? Asta fac de 20 de ani”

Facturile la energia electrică ar putea crește cu 10–22% în această iarnă, potrivit estimărilor prezentate de ministrul Energiei. Între timp, un tabel distribuit pe internet, care indică majorări de până la 26% la Hidroelectrica, a stârnit numeroase nemulțumiri, deși cifrele sunt înșelătoare.

Generatoare ale unei hidrocentrale, folosite la producerea energiei. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Mulți români așteaptă o iarnă cu facturi mai mari la energia electrică, cel puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Scumpirile sunt deja vizibile în ofertele publicate de furnizori pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), iar impactul asupra consumatorilor va depinde și de contractele pe care le au și de tarifele aplicate.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a avertizat că facturile la energia electrică ar putea crește cu 10–22% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei declarații prezentate de Adevărul Financiar la 2 noiembrie 2026.

„Undeva între 10 și 22% așa arată în momentul de față evoluțiile pe site-ul ANRE”, a declarat Dumitru Chisăliță, potrivit Adevărul Financiar.

Prețurile diferă de la un furnizor la altul, iar unele contracte au tarife fixe, în timp ce altele permit modificarea prețului pe parcursul perioadei contractuale.

Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari furnizori de energie electrică pentru populație, a devenit subiectul unei noi controverse pe rețelele sociale.

Cum explica Hidroelectrica scumpirile

Hidroelectrica a anunțat, din 7 septembrie 2026, că majorează din octombrie prețul energiei active, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, pentru clienții noi și contractele ajunse la termen. Potrivit companiei, creșterea este de aproximativ 13% pentru energia activă, iar impactul asupra prețului final al facturilor este estimat la circa 7%, în funcție de zona de distribuție.

Compania a justificat scumpirea prin creșterea costurilor de operare și a prețurilor energiei pe piața angro, dar și prin condițiile hidrologice nefavorabile, care au afectat producția hidrocentralelor. În vara anului 2026, debitele Dunării au coborât la aproximativ 36–40% din mediile multianuale, în timp ce hidrocentralele de la Porțile de Fier asigură circa 40% din energia produsă de Hidroelectrica.

„Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată și responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creșterea costurilor, menținând un preț foarte competitiv pentru clienții săi. Astăzi ne confruntăm cu o combinație de factori obiectivi: inflație, creșterea costurilor operaționale și ale carburanților, condiții hidrologice nefavorabile și prețuri ridicate ale energiei pe piața angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori”, declara Iulius-Dan Plaveti, directorul general al Hidroelectrica.

În noiembrie 2026, Hidroelectrica are mai multe oferte pentru consumatorii casnici. Viitor Hidro are un preț al energiei active de 0,515 lei/kWh, fără TVA și celelalte tarife, și un preț final de aproximativ 1,19 lei/kWh în București. Oferta Hidrofix, cu prețul energiei active garantat pentru 12 luni, ajunge la aproximativ 1,23 lei/kWh, în timp ce oferta de Serviciu Universal este mai scumpă, de circa 1,33 lei/kWh.

Prețurile finale diferă în funcție de regiune, fiind influențate de tarifele de distribuție și de celelalte costuri incluse în factura de energie electrică.

Scumpiri de până la 26%, contestate de români

O imagine distribuită pe Reddit a stârnit controverse privind prețurile energiei electrice la Hidroelectrica. Tabelul indica majorări de 19–26% față de septembrie, cu prețuri finale cuprinse între 1,33 și 1,41 lei/kWh. Cele mai mari valori erau prezentate pentru județele din Moldova, în timp ce în București, Hunedoara, Arad și Timiș prețul indicat era de aproximativ 1,33 lei/kWh.

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Comparația poate însă induce în eroare, deoarece pune alături tarife din oferte diferite. Prețurile mai mari corespund Serviciului Universal, în timp ce Hidroelectrica are și oferte concurențiale mai ieftine, ca Viitor Hidro și Hidrofix. Diferențele dintre județe sunt influențate de tarifele de distribuție, astfel că procentele din tabel nu reprezintă scumpiri aplicate tuturor clienților.

Imaginea a provocat numeroase reacții, unele din partea românilor care se mutaseră recent la Hidroelectrica pentru a beneficia de facturi mai mici sau intenționau să își schimbe furnizorul.

„Aproape cât la Electrica. Voiam să mă mut la ei, dar nu cred că mai are sens”, a comentat un român.

Alții au relatat că au primit notificări de scumpire și de la companiile cu care au încheiate contracte.

„Tocmai când eram decis și eu că gata, mă mut. Poate bagă ceva la Black Friday”, a scris altcineva.

Alți consumatori s-au declarat nemulțumiți de scumpirile repetate și au început să caute oferte mai avantajoase.

„Atunci e cazul să ne reorientăm și să vedem dacă găsim ceva mai OK. Vă miră că statul ne arde? Asta fac de 20 de ani. Avem cele mai mari prețuri din Europa la energia electrică”, a susținut un român.

Un altul a relatat că a primit notificări privind creșterea prețurilor și de la alți furnizori.

„Eu, la E.ON, tocmai am primit a doua scumpire în două luni. De la 1,6 la 1,8, acum la 2,03 lei”, a afirmat acesta.

Diferențele dintre prețurile finale ale energiei electrice au provocat nemulțumiri și în rândul românilor din Moldova, unde tabelul distribuit pe internet indica cele mai ridicate valori.

„1,41359 lei în Iași, Suceava, Botoșani... Plătesc mai mult ca în Cluj sau București, vi se pare normal?”, a întrebat un român.

„Bineînțeles, regiunea Moldova trebuie să plătească cel mai mult pentru apă, electricitate și să aibă printre cele mai mici salarii din țară și cei mai puțini kilometri de autostradă”, a comentat altcineva.

Alți români s-au declarat sceptici că schimbarea furnizorului le va aduce economii semnificative, în condițiile în care și alte companii au anunțat majorări ale tarifelor.

Ofertele mai ieftine, amintite de consumatori

Unii români au consultat documentele furnizorului și au atras atenția că tabelul compară tarife din categorii diferite.

„Vezi că prețurile de mai sus nu sunt reale. Intră pe site-ul Hidro și vezi oferta oficială”, a recomandat un român.

Altul a explicat că oferta de Serviciu Universal este mai scumpă decât ofertele concurențiale Viitor Hidro și Hidrofix, iar acestea au condiții contractuale diferite.

„Alternativa mai ieftină rămâne Viitor Hidro, dar înțeleg din modul în care e prezentată că se poate schimba prețul pe parcursul anului. Oricum, momentan prețurile date în tabel nu sunt reale, doar induc în eroare”, a completat acesta.

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Alți români au povestit că, în ciuda scumpirilor, ofertele Hidroelectrica continuă să fie avantajoase în comparație cu cele primite de la alți furnizori.

„Am făcut contract acum câteva zile pe 1,23, cu tot cu taxe. Schimbare furnizor, oferta Hidrofix”, a relatat un român.

Altul a povestit că și-a ajutat părinții să treacă la Hidroelectrica, după ce le-a comparat costurile estimate ale facturilor.

„Am calculat la media consumului lor din ultimii ani că vor economisi, cu acest truc simplu, minimum 680 de lei în cele 12 luni”, a explicat acesta.

Alți români au recomandat verificarea periodică a ofertelor și schimbarea furnizorului atunci când apar condiții contractuale mai avantajoase.

„Pentru cei care încă nu știu că există comparator de preț oferit de ANRE, posf.ro. Aici găsiți oferta completă pentru Hidroelectrica. Dați până la final și găsiți tabelul. Coloana din dreapta, «Joasă Tensiune», este pentru casnic”, a transmis un român.

Consumatorii pot verifica ofertele disponibile în comparatorul oficial ANRE, pentru a afla dacă ar putea plăti mai puțin la un alt furnizor, ținând cont de prețul final, de zona de distribuție și de perioada pentru care tariful este garantat.