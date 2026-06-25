Analiză Ce ajutoare pot primi pensionarii români în 2026. Exemple de calcul

Pensionarii cu venituri reduse pot beneficia în 2026 de mai multe forme de sprijin financiar, de la ajutoare acordate direct în bani până la compensarea cheltuielilor cu energia sau tichete sociale pentru alimente.

Măsurile funcționează în paralel și pot, în anumite condiții, să se cumuleze, în funcție de veniturile fiecărui beneficiar.

Ajutor financiar de până la 1.000 de lei pentru pensii mici

Începând din aprilie 2026, a intrat în vigoare OUG nr. 23/2026, care introduce un sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri reduse, din sistemul public și din sistemul pensiilor militare de stat.

Pot beneficia de acest ajutor persoanele ale căror venituri lunare cumulate din pensii nu depășesc 3.000 de lei.

Cuantumul sprijinului este diferențiat în funcție de nivelul veniturilor: 1.000 de lei pentru pensii de până la 1.500 de lei, 800 de lei pentru venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

Sumele sunt acordate automat, în două tranșe egale, în lunile mai și decembrie 2026, prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii, fără a fi necesară depunerea unei cereri.

Ajutorul nu se ia în calcul la stabilirea altor drepturi sociale și nu poate fi executat silit, ceea ce îl transformă într-un sprijin punctual, separat de pensia lunară.

Indemnizația socială pentru pensionari în 2026

Pentru pensionarii cu venituri foarte mici rămâne valabilă indemnizația socială, cunoscută ca pensia minimă garantată.

În 2026, nivelul acesteia este de 1.281 de lei.

În practică, statul completează veniturile până la acest prag pentru persoanele care au pensii sub nivelul minim stabilit și îndeplinesc condițiile legale.

Această formă de sprijin este una dintre cele mai importante componente ale protecției sociale pentru pensionarii cu venituri reduse.

Tichete sociale pentru alimente și mese calde

Pensionarii pot primi și tichete sociale pentru alimente și mese calde, acordate până în 2027, în baza OUG nr. 115/2023.

În perioada 2025–2027, inclusiv în 2026, valoarea acestora este de 125 de lei, acordată de două ori pe an.

Beneficiarii sunt, în cazul pensionarilor, persoanele care au împlinit 65 de ani și primesc indemnizația socială pentru pensionari.

Sumele sunt încărcate pe carduri electronice și pot fi utilizate exclusiv pentru alimente și mese calde în rețelele de comercianți afiliate programului.

Ajutor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece

În sezonul rece, noiembrie–martie, pensionarii cu venituri reduse pot solicita ajutor pentru încălzirea locuinței, parte a sistemului de protecție pentru consumatorii vulnerabili.

Sprijinul se acordă pentru mai multe tipuri de energie, inclusiv gaze naturale, energie electrică, energie termică și combustibili solizi sau petrolieri.

Sunt eligibile persoanele singure cu venituri nete de până la 2.053 de lei și familiile cu un venit net mediu de până la 1.386 de lei pe membru.

Pentru energia electrică, ajutorul este acordat în special celor fără altă sursă de încălzire sau celor debranșați în condițiile legii.

Sprijinul se acordă pe baza unei cereri depuse la primărie sau la serviciile sociale locale, însoțită de declarații privind veniturile și situația locativă.

Suplimentul pentru energie, acordat lunar

Pe tot parcursul anului, pensionarii pot beneficia și de un supliment pentru energie, separat de ajutorul de încălzire.

Acesta acoperă parțial cheltuielile cu iluminatul locuinței și consumul de energie pentru gătit.

Cuantumul variază în funcție de sursa de energie: 30 de lei pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru combustibili solizi sau petrolieri. Dacă energia electrică este singura sursă utilizată, suma ajunge la 70 de lei lunar.

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Cum se pot cumula ajutoarele

În practică, un pensionar cu venituri reduse poate beneficia simultan de mai multe forme de sprijin, în funcție de eligibilitate.

De exemplu, același beneficiar poate primi indemnizația socială, tichete pentru alimente și, în sezonul rece, ajutor pentru încălzire, la care se adaugă suplimentul lunar pentru energie.

Totuși, acordarea fiecărui tip de sprijin depinde de plafoane diferite de venit și de condiții specifice, stabilite de legislația aferentă.

Exemple de calcul

Pentru a înțelege mai ușor cum se combină ajutoarele, mai jos sunt trei exemple orientative, în funcție de nivelul pensiei lunare. Sumele pot varia în practică în funcție de situația individuală și de eligibilitatea pentru fiecare tip de sprijin.

Pensionar cu 1.200 de lei pensie

În acest caz, venitul se situează sub pragul indemnizației sociale de 1.281 de lei, ceea ce înseamnă că statul completează diferența până la acest nivel.

Pe lângă indemnizația socială, persoana se încadrează și pentru ajutorul financiar de 1.000 de lei acordat în 2026.

În sezonul rece, dacă îndeplinește condițiile de venit, poate primi și ajutor pentru încălzire, plus suplimentul lunar pentru energie.

În plus, dacă are peste 65 de ani și beneficiază de indemnizația socială, poate primi și tichetele sociale de 125 de lei semestrial.

Pensionar cu 1.800 de lei pensie

Această categorie se încadrează în tranșa de venit pentru ajutorul de 800 de lei, acordat în două tranșe în 2026.

Nu beneficiază de indemnizație socială, dar poate primi tichete sociale dacă are peste 65 de ani și îndeplinește condițiile specifice programului.

De asemenea, poate accesa ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, în funcție de venitul pe membru de familie și de situația locuinței.

Pensionar cu 2.500 de lei pensie

Pentru acest nivel de venit, sprijinul financiar direct este de 600 de lei, acordat tot în două tranșe.

În funcție de situația familială și de plafonul pe membru de familie, persoana poate să nu se mai încadreze la ajutorul pentru încălzire, dar poate primi suplimentul pentru energie dacă îndeplinește criteriile de vulnerabilitate energetică.

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