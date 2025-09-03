„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul” - Reacții la pachetul II de măsuri de austeritate

Pachetul II de măsuri de austeritate și amenințarea lui Bolojan că demisionează a stârnit reacții aprinse din partea unor economiști cunoscuți - Andrei Caramitru, Iancu Guda, a unor politologi - Vladimir Tismăneanu, a unor gazetari - CTP, și a unor asociații patronale și de magistrați.

Economistul Andrei Caramitru face un apel de susținere a premierului Ilie Bolojan. „Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim.” În caz contrar, va începe „haosul instant”, este de părere specialistul. Postarea sa pe Facebook vine în contextul discuțiilor despre posibila demisie a prim-ministrului.

Caramitru povestește despre atmosfera din România și arată: „Tensiunea din societate e imensă - o vedem nu doar în violența verbală din zona haur care după descinde în stradă cu atacuri violente. E și partea aia mocnită. Dar se ridică și dă în clocot.”

„Nu îl lasă pe Bolojan ăsta să facă nimic. Au sute de mii de angajați în plus plătiți degeaba”

Economistul povestește trei întâmplări la care a asistat în ultimele zile :

„Mega, Sector 1, București. Domn în vârstă îmbrăcat destul de bine. Care blochează coada vorbind tare spre paznic (alt pensionar): “am fost niște proști că l-am dat pe Ceaușescu jos bă! Da era rău - dar ăștia sunt mult mai răi! Ne fură! Nu se mai poate! Intervine tânărul de la casă să îl roage să plătească cei vreo 60 de lei. Domnul urla la el - ca băi tu lucrezi și tu la hoții ăștia? Zici ca ești de la stat îmi ceri mie banii! Dar de fapt ești și mai rău lucrezi pentru trădătorii ăștia de la multinațională aici!”. Haos. O parte din coadă zicea „da, da are dreptate domnul.”

Un alt episod este o discuție cu un șofer Uber, de circa 60 de ani, „mult mai echilibrat și liniștit, nu haurist sau georgist”: „Omul explică rațional - “domne nu mai are sens să muncesc . Din cat vedeți dvs. că dați pentru cursa - Uber îmi ia 20-25% și din ce rămâne dau jumătate la stat, ne-au nenorocit pe noi ăștia cu Pfa. Păi cum să pun un ban deoparte dacă rămân cu 30% doar? Mai bine nu mai muncesc sau îmi dați mai puțin anulați - îmi dați cash. Vă fac discount la jumătate ca e mai bine pentru mine. Nu e normal așa ceva. De ce pe noi ne îngroapă în halul ăsta dar ăia de la Realitatea au datorii din taxe de 40 de milioane de euro și sunt bine merci? Ce e porcăria asta? Eu cum să trăiesc dacă nu rămân cu nimic?”

O altă situație relatată cuprinde discuția cu un antreprenor din IT: „Domne, eu îmi mut toate firmele afară pun pe toți cu care lucrez pe contracte în altă țară. Ca nu mai vreau să mai plătesc nimic la ăștia. Vreau să dea faliment ca altfel nu înțeleg cu binișorul. Nu îl lasă pe Bolojan ăsta să facă nimic. Au sute de mii de angajați în plus plătiți degeaba. La mine în județ de unde vin poți da 80% afară mâine, ca nu mai sunt oameni oricum pe acolo fac aia ce? Deci să muncesc eu să îi plătesc pe ăștia care nu fac nimic și își bat joc de mine? E uite nu plătesc nimic. Să mă aresteze dacă au chef. Nu mai vreau. Zero le dau, zero. Să se ducă totul dracului”.

„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim”

Caramitru precizează că asta e în București, în centru, dar în alte zone probabil este și mai rău.

„Cam asta e mood-ul. Și nu văd scăpare - ăștia cred ca dacă aduc aur care e tot creația lor pot așa să blocheze tot după? Sau ca dacă îl cooptează pe ND rezolva ceva? Păi cum, când 80% din populație nu mai vrea și nu mai poate cu sistemul așa cum e? Au ură pe stat! Credeți ca dacă se întâmplă trădări de astea lumea nu va înțelege imediat? Înțelegeți o dată - lumea nu mai vrea să continuăm așa”, a precizat el.

În final, economistul face un apel la politicieni să-l lase pe Bolojan să meargă până la capăt, în cazul unei demisii a acestuia, țara urmând să intre în haos:

„Ce vreți să faceți exact ?cum să scăpați (1) de faliment și (2) de furia oamenilor ? Cum ? Ce aveți în cap ? Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt la maxim. Asta e. Nu există alternativă decât mai rea pentru voi. Și nu peste 3 ani . Acum imediat va începe haosul instant și maxim dacă pică guvernul și blocați reformele. Doamne ferește !!!!!!”

Confederația Patronală Concordia: „Autoritățile să își concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice”

La rândul ei, Confederația Patronale Concordia subliniază într-un comunicat de presă „necesitatea ca autoritățile să își concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice, nu doar pe transferul poverii fiscale către mediul de afaceri și cetățeni.”

„Susținem obiectivul de consolidare fiscală, dar considerăm că o reformă echitabilă nu poate să pună întreaga povară pe umerii mediului privat. Este timpul ca statul să își demonstreze responsabilitatea prin reducerea cheltuielilor administrative și eliminarea risipei din bugetul public”, se arată în documentul Confederației Patronale Concordia, care reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, având o contribuție de 30% din în PIB și peste 450.000 de angajați în 3.900 de firme mari și mici, cu capital românesc și străin.

Reprezentanții patronatelor enumeră măsurile fiscale din pachetele de austeritate care impactează competitivitatea companiilor și frânează redresarea economică: „majorarea TVA la 21%, creșterea impozitului pe dividende la 16%, dublarea taxei pentru băncile mari la 4%, majorarea accizelor cu 10% și impozitarea suplimentară a cheltuielilor efectuate de către multinaționale către firme afiliate. Aceste măsuri, deși justificate prin nevoia de consolidare fiscală, adaugă presiune semnificativă asupra mediului de afaceri român care se confruntă deja cu provocări majore.”

Confederația Patronală Concordia salută decizia de abrogare a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu anul fiscal 2026. „Această taxă obligă companiile cu cifra de afaceri peste 50 milioane euro să plătească cel puțin 1% din cifra de afaceri, chiar și în situația înregistrării de pierderi, penalizând investițiile reale și creând distorsiuni economice”, se arată în comunicat.

Iancu Guda: „Foarte multe măsuri bune. Da, ne facem bine”

Economistul Iancu Guda a realizat o analiză obiectivă, cu cifre, a celor mai importante măsuri.

„După parcurgerea întregului document disponibil în dezbatere publică cu modificările fiscale din Pachetul II de reforme, mă bucur să văd rezultatul. Am sintetizat cele mai importante 21 de reforme și modificări fiscale extrem de importante, în 4 direcții clare: limitarea exporturilor de profit ale firmelor nerezidente / măsuri pentru creșterea colectării / responsabilizarea companiilor și antreprenorilor pentru creșterea transparenței și dezvoltării companiilor / modificări de taxe. Explic mai jos de ce sunt foarte bune aceste măsuri. NU CRED. SUNT CONVINS – argumentez la majoritatea cu cifre obiective! Da, ne facem bine! Hai România!”

„Foarte multe măsuri bune”, a precizat el.

Guda a enumerat alte „măsuri fără precedent în patru direcții majore” și a explicat de ce sunt acestea pozitive:

MULTINAȚIONALE: „eliminare deductibilitate cheltuieli consultanță, management și drepturi proprietate intelectuală cu firme afiliate / plafonare deductibilitate dobânzi – IMCA trebuie redus la 0,5% dacă se suprapun / taxe vamale pe colete mici din import non-UE (toate țările din UE vor face asta din 2028)”.

MĂSURI CREȘTERE COLECTARE: „eșalonări datorii restante fiscale plafonate la 400.000 lei și condiționate de CONTRACTE DE FIDEIUSIUNE (atrage răspunderea acționarului majoritar) / eliminare dublu ajutor (ajutoare de stat și eșalonări fiscale) / se scurtează perioade de eșalonări debite noi cu plan existent / se rezolvă problema restanțierilor de bună-credință care au debite fiscale restante din cauza că au bani nerecuperați de la stat (concedii medicale neplătite etc.)

ADIO eșalonări la eșalonări fiscale rostogolite de marile companii, firme mutate și reluată activitatea altundeva ca să se evite plata taxelor, facturare prin offshore. GATA! Apare e-Proprietatea pentru conectare și centralizare proprietăți imobiliare în România!

ADIO spălare de bani cu achiziții imobiliare prin cripto!

RESPONSABILIZARE ANTREPRENORI CĂTRE TRANSPARENȚĂ ȘI DEZVOLTAREA AFACERILOR: nu poți transfera firma pe alt acționar dacă ai datorii fiscale / obligația de a folosi POS, de a depune situații financiare, înregistrare și folosire cont plăți în România, consecințe dure: penalizări dublate, max. 1 an inactivitate fiscală (nu mai emiți facturi) și în max. 2 ani dizolvare firmă! / NU se pot distribui dividende la companiile cu capitaluri proprii negative până nu sunt acoperite pierderile reportate / noi praguri minime de capital social (500 lei și 5000), doar 4% din acționari trebuie să aducă bani de acasă, restul convertesc capital propriu – social.

MODIFICĂRI TAXE LA INVESTIȚII: cripto se taxează pe cotă unică 16% iar câștigurile (deci NU tranzacțiile) din piața de capital cu 3% (crește marginal de la 1%) dacă investițiile sunt menținute minim 1 an. Se descurajează speculațiile toxice pe cripto (cu zero impact în economie), se încurajează investițiile la bursă unde se dezvoltă companii reale, se creează locuri de muncă și cresc salarii care se văd în economie!”

Vladimir Tismăneanu: „Ceea ce și-a asumat Ilie Bolojan este ceva herculean.”

Și politologul român Vladimir Tismăneanu susține demersul premierului: „Ceea ce și-a asumat Ilie Bolojan este ceva herculean. Își propune să curețe grajdurile lui Augias. Nu mă pronunț asupra unei măsuri sau a alteia. Pot fi discutate. Dar necesitatea unei demafiotizări a României este urgentă, presantă, vitală. Șacalii trebuie puși cu botul pe labe. Jaful bugetar trebuie oprit. Iresponsabilitatea fiscală trebuie stopată.”

Tismăneanu scrie de ani de zile despre scandalul pensiilor speciale. „Toată povestea asta cu magistrații pensionați la 45 de ani este buimăcitoare. Eu am împlinit pe 4 iulie 74 de ani. Mâine predau toată ziua. Românii au dreptul la o altă soartă. Muncile lui Ilie Bolojan, cred eu, sunt pentru ca această soartă să devină realitate. Eu unul îi doresc succes, răbdare și curaj”, a arătat politologul.

CTP de partea lui Bolojan

Cristian Tudor Popescu a intervenit în sprijinul premierului Ilie Bolojan, la scurt timp după conferința de presă susținută de acesta pe 2 septembrie.

Gazetarul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj ferm, prin care a subliniat că explicațiile oferite de șeful Guvernului în legătură cu reforma din administrația publică locală sunt logice și corecte din punct de vedere matematic.

„Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan”, a scris CTP, adăugând că măsura anunțată de Guvern, privind reducerea cu 25% a numărului total de posturi din primării, este de fapt o iluzie birocratică.

„Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake. Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%”, scrie acesta.

Judecătorul Cosmin Sterea-Grossu: „Așa ceva este de neconceput în mediul privat”

Pe de altă parte, judecătorul Cosmin Sterea-Grossu, șeful de IT din Consiliul Superior al Magistraturii, a lansat o previziune sumbră pentru sistemul judiciar din România. Acesta avertizează că, dacă Guvernul va continua „abuzurile împotriva judecătorilor și procurorilor”, cei mai bine pregătiți magistrați vor părăsi instanțele și parchetele, iar în locul lor vor veni persoane slab pregătite, care nu cunosc „uriașul sacrificiu” necesar pentru a deveni magistrat.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Serviciului Informatică și Statistică Judiciară al CSM a amintit că Executivul și-a bătut joc de magistrați de peste zece ori în ultimii șapte ani.

„Așa ceva este de neconceput în mediul privat”, subliniază Sterea-Grossu, adăugând că orice companie care și-ar trata astfel angajații ar ajunge în faliment.