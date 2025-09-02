Ce i-a spus Nicușor Dan lui Ilie Bolojan la întâlnirea de la Cotroceni. Premierul nu demisionează SURSE

Nicușor Dan i-a cerut premierului Ilie Bolojan să fie mai puțin intransigent în negocierile din coaliție, susțin surse politice.

Președintele Nicușor Dan i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu mai fie atât de “intransigent” la negocierile din coaliția de guvernare.

În schimb, Ilie Bolojan i-a cerut președintelui să sprijine procesul de reformă, susțin surse politice pentru Adevărul. În decurs de două săptămâni, liderii coaliției s-au angajat că vor veni cu un proiect dedicat administrației publice locale. În caz contrar, Ilie Bolojan a amenințat că va demisiona, susțin sursele citate.

Liderii coaliției au decis împreună cu președintele să facă un grup de lucru

Liderii coaliției au convenit să creeze un grup de lucru pe tema reformei în administrația locală, format din miniștrii Cseke Attila, Cătălin Predoiu și Marian Neacșu. Aceștia vor prezenta un plan concret de reducere a cheltuielilor pentru administrația locală.

De asemenea, Sorin Grindeanu s-a angajat în fața președintelui Nicușor Dan că social-democrații nu vor mai critica public măsurile promovate de premierul Bolojan.

Întâlnirea dintre liderii coaliției și Nicușor Dan a fost anunțată încă de luni după-amiază, în contextul neînțelegerilor apărute între șefii partidelor aflate la guvernare pe marginea reformei administrației locale. În context, premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa.

Ilie Bolojan le-a spus și duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Luni, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi declarat el.