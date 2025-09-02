search
CTP sare în apărarea lui Bolojan: „Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi, premierul refuză un fake ceaușist”

0
0
Publicat:

Cristian Tudor Popescu și-a arătat marți susținerea față de premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta „refuză un fake ceaușist” și argumentația lui privind necesitatea reducerii personalului din administrația locală este perfect logică.

CTP, supărat pe cei care nu înţeleg argumentele premierului Bolojan. FOTO: arhivă
CTP, supărat pe cei care nu înţeleg argumentele premierului Bolojan. FOTO: arhivă

Cristian Tudor Popescu a intervenit în sprijinul premierului Ilie Bolojan, la scurt timp după conferința de presă susținută de acesta pe 2 septembrie.

Gazetarul a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj ferm, prin care a subliniat că explicațiile oferite de șeful Guvernului în legătură cu reforma din administrația publică locală sunt logice și corecte din punct de vedere matematic.

„Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi sau te faci că nu înțelegi ce a explicat precis, matematic, premierul Bolojan”, a scris CTP, adăugând că măsura anunțată de Guvern, privind reducerea cu 25% a numărului total de posturi din primării, este de fapt o iluzie birocratică.

„Procentajul de numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării, adică posturi virtuale plus vacante incluse, nu are niciun efect de reducere a costurilor, deoarece nu afectează numărul posturilor reale. Este un fake. Ar fi aidoma raportărilor false despre îndeplinirea și depășirea planului în regimul ceaușist. Premierul Bolojan refuză asta, cerând o reducere de cel puțin 40%”, scrie acesta.

Totodată, CTP a insistat asupra faptului că o astfel de măsură nu ar duce la creșterea șomajului, deoarece firmele private din România au nevoie de forță de muncă.

„Și nu trimite astfel niște mii de oameni în șomaj, căci firmele private din România, care nu existau pe vremea lui Ceaușescu, iar șomajul exista mascat, au mare lipsă de forță de muncă”, este de părere jurnalistul.

În încheiere, el a ținut să precizeze că susține afirmația premierului Ilie Bolojan, potrivit căreia primăriile care nu pot plăti salariile funcționarilor din banii proprii și apelează la guvern pentru asta nu funcționează în slujba cetățenilor, ci doar pentru  salariații lor.

 „Primăriile trebuie să fie spre folosul cetățenilor, nu al angajaților plantați de găști politice să ia o leafă. E un adevăr care nu va putea fi șters nici dacă Bolojan ar fi înlăturat”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

„Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să taie hoția încuibată în statul român cu legea în mână. Dacă reușește, nu mă pot gândi decât la grajdurile nerânite vreme de 30 de ani ale lui Augias, pe care Heracle le-a curățat într-o singură zi”, scria CTP pe 1 septembrie.

Politică

