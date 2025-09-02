Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte

Nicușor Dan a calculat în fața premierului Ilie Bolojan impactul concedierii a 13.000 de funcționari: doar 1,4 miliarde lei - sumă considerată „infimă”; șeful statului i-a cerut premierului să fie mai flexibil și a dat coaliției două săptămâni să rezolve criza.

Președintele Nicușor Dan l-a întrebat, marți, pe premierul Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni, care este impactul bugetar dacă va concedia 13 mii de funcționari din administrația publică locală, decizie pentru care prim-ministrul a amenințat că își dă demisia în cazul în care nu va fi luată, potrivit antena3.ro.

Bolojan i-a răspuns Președintelui că „nu poate estima exact”, au declarat surse politice. În acel moment, Nicușor Dan a luat o hârtie și un pix și i-a spus premierului „păi stați că vă spun eu”. Rezultatul calculelor făcute de Președinte a fost un impact bugetar de 1,4 miliarde de lei.

Adică o sumă infimă pentru a justifica amenințările cu demisia și exact argumentul folosit și de partenerii de guvernare de la PSD și UDMR când i-au explicat, duminică, în ședința de coaliție, că planul de concedieri nu va produce efectul bugetar scontat.

Președintele României a dat Coaliției un termen de 2 săptămâni pentru a rezolva criza

Nicușor Dan i-a cerut lui Ilie Bolojan să fie „mai flexibil” când e vorba despre propunerile sale de reformă, dar a evitat să ofere el o soluție. Le-a cerut, în schimb, liderilor Coaliției, ca în termen de două săptămâni să rezolve criza

În discuția de marți de la Palatul Cotroceni, convocată de Nicușor Dan pentru a aplana tensiunile din Guvern care au culminat cu amenințarea cu demisia lui Ilie Bolojan, s-a vorbit pe larg despre relațiile dintre cele patru partide și modul în care se raportează unii la ceilalți și s-a convenit să nu mai existe atacuri reciproce, măcar în public.

Ședința președintelui Nicușor Dan cu liderii Coaliției s-a încheiat după 3 ore de discuții.

Întâlnirea a fost anunțată încă de luni după-amiază, în contextul neînțelegerilor apărute între liderii coaliției pe marginea reformei administrației locale. În context, premierul Ilie Bolojan a reluat avertismentul privind demisia sa.

Ilie Bolojan le-a spus și duminică, membrilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, că își dă demisia dacă PSD nu acceptă reformele simple. Luni, în cadrul ședinței PNL, a reiterat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, ar fi declarat el.