Marți, 23 Decembrie 2025
Adevărul
Compania Ryanair, amendată cu 256 de milioane de euro pentru „strategie abuzivă”. A îngreunat activitatea agențiilor de turism și experiența pasagerilor

Compania aeriană Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piață. Autoritatea italiană pentru concurență a acuzat operatorul Ryanair că a impus obstacole tehnice pentru a limita vânzarea biletelor prin intermediul agențiilor de turism online și pentru a forța achizițiile exclusiv prin propriul site.

Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro. FOTO: Shutterstock
Ryanair a fost amendată cu 256 de milioane de euro. FOTO: Shutterstock

Ryanair a pus în aplicare „o strategie abuzivă și elaborată” prin care a îngreunat activitatea agențiilor de turism și experiența pasagerilor, cu scopul de a bloca vânzările de bilete prin platforme online terțe și de a redirecționa clienții către website-ul companiei, potrivit autorității de concurență. Măsurile au fost aplicate din aprilie 2023 cel puțin până în aprilie 2025, relatează The Guardian.

Autoritatea susține că Ryanair a împiedicat agențiile online să vândă bilete în combinație cu alte zboruri, servicii sau companii aeriene, afectând concurența pe piață. De asemenea, compania ar fi folosit puterea sa semnificativă pe piață pentru a elimina acest canal de distribuție.

Ryanair a anunțat că va contesta decizia, pe care o consideră „defectuoasă din punct de vedere legal”. Directorul general al companiei, Michael O’Leary, a reacționat dur, calificând hotărârea drept „un afront la adresa protecției consumatorilor și a legislației concurenței”.

„Internetul și site-ul ryanair.com au permis companiei Ryanair să vândă direct către consumatori, iar aceste economii de costuri de 20% au fost transferate clienților sub forma celor mai mici tarife din Italia și Europa”, a declarat directorul general al companiei, adăugând că firma este încrezătoare că va anula în instanță amenda „absurdă” de 256 de milioane de euro.

În ultimii ani, șeful Ryanair a avut un conflict continuu cu agențiile de turism online, pe care le-a numit „pirați”, acuzându-le că înșală consumatorii prin comisioane și adaosuri suplimentare la prețul biletelor.

Compania a acceptat inclusiv scăderea vânzărilor, după ce a eliminat zborurile Ryanair de pe platformele agențiilor la finalul anului 2023, decizie care a afectat temporar profitul operatorului.

Printre practicile incriminate de autoritatea italiană se numără introducerea procedurilor de recunoaștere facială pentru pasagerii care cumpărau bilete prin terți, blocarea totală sau parțială a rezervărilor agențiilor, restricționarea metodelor de plată și ștergerea în masă a conturilor.

Totodată, Ryanair ar fi impus acorduri de parteneriat care interziceau vânzarea biletelor în combinație cu alte companii aeriene, forțând agențiile să le semneze pentru a putea efectua rezervări.

Abia în aprilie 2025 Ryanair a permis agențiilor online să își conecteze site-urile cu serviciile sale, permițând astfel o concurență efectivă, potrivit autorității de concurență.

În ciuda disputelor și a scăderii temporare a vânzărilor, Ryanair a ajuns la o evaluare record de 31 de miliarde de euro, devenind a doua cea mai valoroasă companie aeriană din lume, după Delta Air Lines.

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, intenționează să predea conducerea companiei unui succesor în următorii 5-10 ani.

