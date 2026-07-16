Portul Tomis, invadat de alge în plin sezon estival. Turiștii și patronii de terase, exasperați mirosul și aspectul neîngrijit

Portul Turistic Tomis din Constanța se confruntă cu o invazie de alge verzi, care transformă una dintre cele mai frecventate zone de promenadă de la malul mării într-un peisaj dezolant.

Situația îi nemulțumește atât pe turiști, cât și pe administratorii teraselor, arată un reportaj al Știrilor ProTV.

În locul imaginii cu iahturi și apă limpede la care se așteptă, vizitatorii găsesc un adevărat covor vegetal care plutește printre bărci. Mulți dintre cei care ajung în zonă spun că nu își amintesc să fi văzut vreodată o acumulare atât de mare de alge în Portul Tomis și consideră că situația afectează imaginea orașului.



Administratorii teraselor spun că numeroși clienți remarcă aspectul apei și mirosul degajat de vegetație, iar acest lucru se reflectă inclusiv în recenziile lăsate de turiști.

Potrivit reprezentanților localurilor din zonă, fenomenul persistă de câteva săptămâni, iar încercările de curățare nu au avut până acum efectele dorite.

Dincolo aspectul inestetic, turiștii reclamă și mirosul neplăcut care se simte în anumite zone ale portului.

Probleme întâmpină și proprietarii bărcilor. Algele ajung la elice și la motoare, ceea ce îngreunează manevrele de ieșire din port și necesită curățări suplimentare.

Cum explică specialiștii invazia de alge

Specialiștii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, care au analizat probe de apă prelevate din port, au identificat prezența algelor din genurile Ulva și Cladophora, alături de o plantă acvatică specifică zonei.

Cercetătorii explică fenomenul prin temperaturile ridicate și circulația redusă a apei din bazinul portuar, condiții care favorizează dezvoltarea vegetației. Potrivit acestora, algele și plantele acvatice identificate nu constituie un pericol pentru populație.

Reprezentanții companiei care administrează Portul Tomis precizează că operațiunile de îndepărtare a algelor sunt în desfășurare și că au fost contractate firme specializate pentru colectarea și transportul acestora.