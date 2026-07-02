Mamaia, invadată de alge la începutul sezonului estival. Specialiștii spun că fenomenul este unul firesc

Cei care și-au început vacanța în stațiunea Mamaia au avut parte de o imagine mai puțin obișnuită pentru începutul verii. În multe zone de la malul mării s-au adunat cantități mari de alge, iar mirosul degajat de acestea i-a nemulțumit pe numeroși turiști.

Unii spun că aspectul plajei le-a stricat prima impresie, în timp ce alții consideră că problema persistă de câteva zile și ar fi trebuit rezolvată.

„Este ok, singura problemă sunt algele. În rest, e ok. Nu există altă plajă unde nu sunt alge, peste tot este la fel”, a spus unul dintre turiști, pentru Observator.

Alți vizitatori spun că fenomenul era vizibil încă din ziua precedentă și că ar fi fost necesare lucrări de curățare a plajei.

Fenomen favorizat de temperaturile ridicate

Potrivit lui Adrian Bîlbă, doctor în științe, prezența algelor pe litoral nu este neobișnuită. El explică faptul că relieful submarin al litoralului românesc și încălzirea apei creează condiții favorabile dezvoltării acestora.

„Litoralul românesc al Mării Negre este o câmpie inundată. Ape puțin adânci, favorizante pentru creșterea algelor ce se fixează de substrat. Este un fenomen normal, natural, care a debutat puțin mai devreme pentru că avem ape mai calde, am trecut de solstițiu și asta înseamnă alge verzi, lumină multă și ape nutritive și transparente”, a explicat specialistul pentru Observator.

Chiar dacă malul este acoperit de alge și mirosul este neplăcut în unele locuri, specialiștii spun că acestea nu sunt periculoase pentru oameni.

Recomandările salvamarilor

Salvamarii le recomandă celor aflați la mare să evite expunerea îndelungată la soare, să consume suficiente lichide și să intre treptat în apă, pentru ca organismul să se adapteze diferenței de temperatură.

„Pe turiști îi sfătuim să stea cât mai mult la umbră, să se hidrateze, să se dea cu creme ca să nu se ardă pe corp așa tare și avem rugămintea ca atunci când intră în apă, să intre treptat. Apa încă nu este suficient de caldă, afară este foarte cald și mai întâi trebuie să intre treptat ca să se acomodeze cu apa”, a declarat salvamarul Chiru Mihăiță.

Potrivit Observator, aproape 100.000 de persoane și-au petrecut ultimul weekend pe litoralul românesc.