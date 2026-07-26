Un militar ucrainean a fost surprins în imagini spectaculoase în timp ce doboară drone rusești Shahed din cabina deschisă a unui avion de antrenament Yak-52, în timp ce Ucraina continuă atacurile cu rază lungă asupra infrastructurii militare și energetice din interiorul Rusiei.

În înregistrările publicate de armata ucraineană, copilotul aflat pe locul din spate al aeronavei folosește o armă de asalt pentru a trage asupra dronelor de fabricație iraniană, adaptate și utilizate de armata rusă împotriva Ucrainei.

Lovituri ucrainene asupra unei baze strategice ruse

Publicarea imaginilor coincide cu un nou val de atacuri ucrainene în adâncul teritoriului rus.

Potrivit autorităților ruse și informațiilor apărute în presa internațională, o bază militară din regiunea Saratov a fost cuprinsă de flăcări după emiterea unei alerte de atac cu drone și rachete.

În apropiere se află baza aeriană Engels-2, una dintre cele mai importante facilități strategice ale Rusiei, unde sunt dislocate bombardierele cu capacitate nucleară folosite în repetate rânduri pentru lansarea rachetelor de croazieră KH-101 asupra Ucrainei.

Până în prezent nu au fost raportate victime.

Zelenski avertizează asupra unei noi mobilizări în Rusia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că serviciile de informații de la Kiev au indicii potrivit cărora Kremlinul pregătește o nouă mobilizare de amploare în lunile septembrie sau octombrie.

„Avem informații clare că Rusia pregătește un nou val de mobilizare în această toamnă, unul de proporții”, a declarat liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, armata rusă pierde pe front mai mulți militari decât reușește să recruteze, iar Vladimir Putin intenționează să intensifice ofensiva și să extindă războiul.

„Trebuie să ne protejăm prin toate mijloacele: pe linia frontului, prin sancțiuni, prin lovituri asupra țintelor aflate în adâncimea teritoriului inamic, prin diplomație și prin colaborarea cu toți cei care pot contribui la apropierea păcii”, a spus Zelenski.

Rusia a atacat din nou Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite cu drone și rachete. O navă civilă încărcată cu porumb, bombardată în Marea Neagră

Rafinării lovite la peste 1.500 de kilometri de Ucraina

În ultimele zile, Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice ruse.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, o rafinărie din orașul siberian Tiumen, aflată la aproximativ 1.900 de kilometri de linia frontului, a fost zguduită de o explozie.

Incidentul s-a produs în timp ce Vladimir Putin se afla în orașul Omsk, situat la peste 500 de kilometri distanță, unde urma să se întâlnească cu președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaiev.

O altă rafinărie, din regiunea Ulianovsk, situată la peste 1.000 de kilometri de Ucraina, a fost lovită de drone kamikaze și a fost cuprinsă de flăcări.

Kievul susține că a respins un atac blindat rusesc

Ministerul ucrainean al Apărării a publicat și imagini filmate de drone în zona Dobropillia, susținând că un atac mecanizat al armatei ruse s-a încheiat cu pierderi importante.

Potrivit Kievului, au fost distruse nouă tancuri, două vehicule blindate, trei lansatoare multiple de rachete Grad și zeci de militari ruși.

Atac mortal asupra unei expoziții de armament din Ucraina

Atacurile au loc la o zi după ce Rusia a lovit o expoziție dedicată industriei de apărare din Ucraina.

Autoritățile ucrainene au anunțat că zece persoane au fost ucise și alte aproximativ 70 au fost rănite.

Printre victime se numără Valentina Savițka, directoarea Centrului pentru Cooperare Internațională și Comunicare Strategică din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

„Familia mea trece printr-o tragedie cumplită”, a declarat soțul acesteia, Ihor Solovei, coordonator al Centrului pentru Comunicare Strategică „Spravdi”.

Dronele ucrainene pun presiune asupra economiei ruse

În ultima săptămână, atacurile cu drone au vizat în mod repetat și infrastructura logistică din Rusia.

Potrivit presei locale, depozite aparținând companiei Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, au fost atacate de zece ori în ultimele zile.

Cel mai recent incident, produs la Ekaterinburg, la peste 1.600 de kilometri de front, a avariat camioane de livrare și a determinat evacuarea angajaților, fără ca depozitul să fie lovit direct.

Analiști citați de presa internațională estimează că impactul economic al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii și logisticii ruse continuă să crească, costurile totale ale pagubelor fiind evaluate la miliarde de lire sterline.