Pană majoră de curent pe litoralul românesc. Turişti fără aer condiţionat, magazine şi restaurante fără case de marcat şi cu frigiderele oprite

O avarie în reţeaua de distribuţie a energiei electrice a lăsat fără curent mai multe staţiuni din sudul litoralului. Hoteluri, restaurante şi terase au fost nevoite să îşi întrerupă activitatea, în acest weekend, în plin sezon estival.

O avarie majoră în reţeaua de distribuţie a energiei electrice a afectat mai multe staţiuni din sudul litoralului, în acest weekend, în plin sezon estival, în care numeroşi turişti au ajuns la malul mării pentru câteva zile de vacanţă. Întreruperile de curent au dat peste cap activitatea a aproape 100 de agenţi economici din industria HoReCa, de la hoteluri şi restaurante până la terase şi beach baruri.

Primele problemele au apărut sâmbătă, 18 iulie, în staţiunile Saturn, Venus şi Cap Aurora, iar ulterior şi în Neptun s-au înregistrat pene de curent, notează presa locală.

Lipsa energiei electrice a creat dificultăţi pentru unităţile de cazare şi pentru localurile aflate în plin sezon şi pentru turişti deopotrivă: cu toţii au rmas fără aer condiţionat, în condiţiile în care meteorologii anunţă temperaturi care pot ajunge şi până la 37 de grade Celsius, fără frigidere, iar restaurantele au întâmpinat probleme cu bucătăriile, casele de marcat şi comenzile.

Situaţia a apărut într-o perioadă în care litoralul românesc încearcă să atragă cât mai mulţi clienţi, într-un context dificil pentru turismul românesc, când mulţi români aleg în ultimii ani destinaţii externe precum Grecia, Bulgaria sau Turcia, iar staţiunile de la Marea Neagră se confruntă cu o competiţie tot mai puternică.

În acest context, orice problemă care afectează experienţa turiştilor poate pune presiune suplimentară pe operatorii din turism.

Între timp, unii turişti au încercat să evite disconfortul petrecând mai mult timp pe plajă şi să recorească în apa mării sau au au căutat localuri care aveau surse alternative de alimentare, precum generatoarele.

Ce spun autorităţile

Reprezentanţii Primăriei Mangalia au explicat faptul că reţeaua electrică din zonă a fost supusă unei presiuni foarte mari, pe fondul temperaturilor ridicate şi al consumului crescut. Aparatele de aer condiţionat, instalaţiile frigorifice şi echipamentele folosite permanent în hoteluri şi spaţii comerciale au dus la creşterea puternică a cererii de energie.

Echipele operatorului de distribuţie au intervenit pentru identificarea şi remedierea defecţiunilor, iar autorităţile locale şi Prefectura Constanţa au urmărit situaţia din teren.