Un atac informatic asupra infrastructurii digitale a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite a provocat probleme de funcționare și a ridicat semne de întrebare privind securitatea unor informații militare sensibile.

Hackerii au reușit să pătrundă în Cloud One, platforma folosită de Forţele Aeriene Americane. Foto: Pixabay

Hackerii au reușit să pătrundă în Cloud One, o platformă care găzduiește zeci de aplicații folosite pentru gestionarea personalului, a logisticii și a unor sisteme de apărare din SUA. Deocamdată, nu se știe dacă atacatorii au furat date sau cât de extins a fost accesul lor la acestea.

Informația a fost deuvăluită de Reuters, care citează cinci persoane familiarizate cu incidentul. Potrivit acestora, intruziunea a fost descoperită în urmă cu aproximativ o lună, în timpul unor lucrări de modernizare a platformei. Descoperirea a dus la blocaje și întârzieri în funcționarea unor servicii, iar armata americană a solicitat sprijinul structurii sale specializate în operațiuni cibernetice pentru a evalua pagubele.

Ce este Cloud One și ce informații găzduiește

Lansată în 2017, Cloud One a fost concepută ca o platformă centrală pentru nevoile informatice ale Forțelor Aeriene americane. Sistemul reunește servicii oferite de patru mari companii - Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet - și susține zeci de aplicații folosite în activitățile militare și administrative.

Unele dintre acestea gestionează date despre personal și plata salariilor, în timp ce altele sunt folosite pentru logistică și mentenanță.

Platforma găzduiește și sisteme cu rol direct în activitatea de apărare. Unul dintre ele, Cloud-Based Command and Control, centralizează date furnizate de radarele de apărare aeriană și alte surse din America de Nord. Un alt sistem, Theater Integrated Combat Munitions System, urmărește bombele și rachetele din peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.

Tocmai amploarea și diversitatea informațiilor gestionate de Cloud One fac ca intruziunea să fie considerată o problemă serioasă, au declarat două dintre sursele citate de Reuters.

„O breșă de securitate aici este o problemă majoră”, a spust una dintre persoanele familiarizate cu incidentul.

Cum au pătruns hackerii în soft

Potrivit aceleiaşi surse, hackerii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a ajunge la control plane, un fel de „o telecomandă universală”, componenta care permite administrarea și coordonarea serviciilor din platformă.

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În teorie, accesul la ea le-ar fi putut permite hackerilor să verifice starea operațională a unor aeronave militare sau să urmărească deplasarea pieselor de schimb. Nu există, însă, informații care să confirme că atacatorii au folosit accesul în acest scop; de altfel, în cadrul anchetei, jurnaliştii nu au reuşit să afle la ce date au avur, de fapt, acces hackerii.

Cert este, însă, faptul că atacul cibernetic a avut deja consecințe asupra funcționării platformei. Operațiunile de mutare a unor aplicații administrative către Cloud One, un proiect urmărit de mult timp de armata americană, au fost suspendate. În plus, actualizările aplicațiilor care funcționează deja pe platformă au fost blocate, ceea ce a împiedicat personalul Forțelor Aeriene să instaleze actualizări de securitate. Măsura a fost luată într-un moment în care în industria tehnologică fuseseră semnalate mai multe vulnerabilități software grave.

Unele persoane care foloseau platforma au rămas și fără drepturi de administrator, potrivit uneia dintre sursele Reuters.

Pentru evaluarea incidentului a fost solicitat sprijinul Cyber Command, structura specializată în operațiuni cibernetice a armatei americane, care până la apariţia articolului nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale agenției Reuters.

Deocamdată, nu există o confirmare că hackerii au copiat sau au furat date din Cloud One.

Forțele Aeriene americane nu au confirmat și nici nu au infirmat detaliile atacului. Într-un răspuns transmis Reuters, instituția a precizat că nu comentează nivelul de securitate, vulnerabilitățile sau starea operațională a unor rețele și sisteme specifice. Reprezentanții săi au adăugat că sunt luate permanent măsuri pentru protejarea informațiilor, sistemelor și capacităților operaționale ale Departamentului Forțelor Aeriene.

Cloud One, țintă veche pentru hackeri

Incidentul apare într-un context în care autoritățile americane se confruntă cu mai multe atacuri informatice și scurgeri de informații. Printre cazurile făcute publice recent se numără două incidente care au vizat FBI, o breșă în datele Pentagonului, o scurgere de informații despre angajați ai Departamentului pentru Securitate Internă, un atac care a afectat cel puțin două agenții de informații și o intruziune la Departamentul Trezoreriei.

În același timp, utilizarea inteligenței artificiale în atacurile cibernetice provoacă îngrijorări tot mai mari. Instrumentele bazate pe AI pot identifica rapid vulnerabilități în rețele extinse, ceea ce complică protejarea infrastructurilor de cloud.

Cloud One s-a aflat de mai mulți ani în atenția hackerilor. Într-un comentariu publicat în 2023 de platforma online FedScoop, conducerea sistemului afirma că a reușit să respingă toate tentativele de pătrundere în rețea, în ciuda numărului foarte mare de atacuri.

„În materie de securitate, nu există loc pentru greșeli”, transmiteau atunci reprezentanții Cloud One.