 „Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte”. Avertismentul unei experte fiscale la „Next. Economia viitorului” | adevarul.ro
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Video „Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte”. Avertismentul unei experte fiscale la „Next. Economia viitorului”

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Experta fiscală Veronica Duțu a vorbit la emisiunea „Next. Economia viitorului”, de pe adevarul.ro, despre insolvența companiilor, semnalele care anunță dificultățile financiare și posibilitatea redresării unei firme după intrarea în insolvență.

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Foto: Arhivă

Întrebată dacă insolvența unei companii înseamnă automat faliment sau dacă există posibilitatea redresării, Veronica Duțu a explicat că o firmă poate ieși din această procedură chiar și după mai mulți ani.

„Depinde cât de gravă este insolvența. Avem chiar un client care a fost în insolvență timp de aproximativ cinci ani, iar după această perioadă, în urma implementării unui plan foarte serios, a ieșit din insolvență anul acesta, cred că în aprilie.

Este vorba despre o companie foarte mare din domeniul imobiliar. Deci se poate ieși din insolvență. Numai că, din păcate, în România există o mentalitate nesănătoasă.

În momentul în care o firmă intră în insolvență, ceilalți parteneri de afaceri evită să mai colaboreze cu aceasta, pentru că se gândesc că firma respectivă are probleme financiare foarte serioase.”

„Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte”

Expera a explicat că insolvența nu apare brusc, ci este precedată de semnale precum întârzieri la încasarea facturilor, dificultăți de comunicare cu partenerii și restanțe la plata obligațiilor către stat.

„Insolvența bate la ușă cu luni de zile sau poate chiar cu ani înainte. Într-o relație de parteneriat, o companie poate observa că facturile sunt încasate din ce în ce mai greu, că partenerul nu mai răspunde la telefon sau că are probleme cu plata taxelor la bugetul de stat.

În ziua de astăzi este foarte simplu să verifici ce datorii are un partener de afaceri. Poți să îl verifici pe anumite site-uri și să îi analizezi bonitatea și solvabilitatea.

Prin urmare, atunci când un partener de care o companie depinde foarte mult, din perspectiva serviciilor sau a activității comerciale, dă semne că are probleme financiare, compania trebuie să se sesizeze și să ia măsuri din timp. Nu trebuie să continue să vândă către o firmă despre care există deja indicii că se confruntă cu dificultăți financiare.”

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