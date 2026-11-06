Prezentatorii umanoizi vor îndeplini roluri de asistență, inclusiv prezentarea de informații, livrarea de conținut multilingv și interacțiunea cu publicul în timp real pentru a sprijini personalul editorial.

Roboți umanoizi pe post de prezentatori Foto: X

Cei doi prezentatori umanoizi, de dimensiuni reale, unul de sex masculin și celălalt de sex feminin, au fost văzuți urcând pe scenă și adresându-se participanților la Summitul Mondial al Presei, organizat joi, la Beijing.

Prezentatorii roboți au fost dezvoltați în comun de producătorul chinez de robotică UBTECH Robotics și agenția de presă Xinhua, care susține că deține toate drepturile de proprietate asupra acestora, potrivit Antena3 CNN.

În timpul unui forum desfășurat în cadrul evenimentului, prezentatoarea de sex feminin, pe nume Xinyan, aflată pe o platformă, a citit știrile de deschidere după ce i-a salutat pe cei prezenți cu un „Bună ziua”.

Crearea unor prezentatori de știri cu aspect uman

Pentru ca roboții să semene cu prezentatorii umani de știri, regizorul chinez Zhang Yimou a fost cooptat în calitate de designer-șef de imagine și a coordonat concepția vizuală și fizică a roboților. Implicarea sa a contribuit la adaptarea aspectului acestora la convențiile prezentării știrilor televizate, depășind simpla încercare de a le conferi o înfățișare umană.

Dincolo de aspectul fizic, Xinhua a dotat prezentatorii cu o bază de date care conține cele mai recente informații de actualitate, conectându-i la platforma de știri bazată pe inteligență artificială a agenției și la agentul său inteligent, Xinhua Yudian, lansat în luna iunie a acestui an.

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„Această configurație face ca informațiile să poată fi urmărite, să fie sigure și controlabile”, a declarat Xinhua.

Afirmațiile au fost susținute de fondatorul și președintele UBTECH, Zhou Jian, care a explicat că sistemul robotului, bazat pe componentele „creier-expresie-control”, preia în timp real știri verificate și din surse autorizate. Acest lucru contribuie la prevenirea dezinformării și a conținutului fabricat, care pot apărea în urma halucinațiilor modelelor de inteligență artificială generativă.

Producătorul de roboți s-a ocupat de întregul proces de fabricație, inclusiv de furnizarea pielii bionice, un material artificial conceput pentru a reproduce aspectul, textura și, uneori, funcțiile pielii umane.

Vor înlocui roboții jurnaliștii din redacții?

Următoarea întrebare importantă este dacă acești roboți vor înlocui jurnaliștii din redacții.

Xinhua a precizat că roboții vor avea roluri de asistență, printre care prezentarea informațiilor, furnizarea de conținut în mai multe limbi și interacțiunea în timp real cu publicul, pentru a sprijini personalul editorial. Agenția de stat a clarificat că aceștia nu vor fi autorii independenți ai știrilor pe care le prezintă.

Jurnaliștii și editorii vor rămâne principalii actori responsabili de conținutul editorial din redacții, a adăugat Qian Tong, directorul Centrului de Noi Media al Xinhua.

Aceeași poziție a fost susținută și de participanții la forum, care au afirmat că munca realizată sub coordonarea oamenilor și asistată de mașini reprezintă un principiu fundamental al jurnalismului inteligent. Aceștia au subliniat că judecata umană, relatarea de la fața locului și responsabilitatea verificării informațiilor sunt domenii esențiale pe care inteligența artificială nu ar trebui să le înlocuiască.