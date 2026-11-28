În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, când toamna își încheia socotelile cu iarna, gospodăriile satelor românești intrau într-o rânduială neobișnuită. Era noaptea strigoilor, unul dintre cele mai misterioase momente ale calendarului popular, când, potrivit credințelor străvechi, hotarul dintre lumea celor vii și cea a morților devenea neobișnuit de subțire.

Sfântul Apostol Andrei este considerat protectorul românilor. Foto: Facebook Muzeul Țăranului Român

Sărbătoarea Sfântului Andrei, prăznuită pe 30 noiembrie, este asociată astăzi mai ales cu usturoiul, grâul pus la încolțit și ritualurile prin care fetele încearcă să-și afle viitorul soț. În spatele acestor obiceiuri se află însă un univers de credințe în care creștinismul s-a întâlnit cu practici arhaice, iar schimbarea anotimpurilor era însoțită de teama de spirite, de lupi și de forțele nevăzute despre care oamenii credeau că le puteau influența viața.

În calendarul tradițional, Sântandrei nu era doar sărbătoarea unui apostol, ci și un moment de trecere. Se încheia timpul muncilor agricole și începea sezonul rece, întunecat, în care gospodăria și animalele aveau nevoie de protecție. Etnologul Ioana Popescu descria această schimbare drept „o moarte a timpului vechi, îmbătrânit și obosit, și nașterea unuia nou, proaspăt și plin de promisiuni“. În mentalitatea comunităților tradiționale, asemenea praguri ale timpului erau considerate primejdioase. Se credea că spiritele morților, strigoii și moroii puteau părăsi mormintele și ajungeau printre oameni. Potrivit Institutului Național al Patrimoniului, în această noapte spiritele se luptau la răspântii și la hotare, iar unele credințe le atribuiau puterea de a fura mana animalelor, de a aduce boli și de a afecta recoltele. Întoarcerea lor în lumea de dincolo se petrecea abia la primul cântat al cocoșilor.

Strigoii nu erau priviți doar ca apariții înfricoșătoare. În credința populară existau strigoi vii, oameni considerați predestinați să aibă asemenea puteri, și strigoi morți, despre care se spunea că se ridicau din morminte. Pentru a se apăra, oamenii respectau o serie de interdicții și ritualuri transmise din generație în generație.

Usturoiul, paznicul gospodăriei

Dacă există un simbol rămas până astăzi legat de noaptea Sfântului Andrei, acesta este usturoiul. Înainte de culcare, gospodinele ungeau cu el tocurile ușilor, ferestrele, hornurile și pragurile, adică toate locurile prin care spiritele ar fi putut pătrunde în casă. Nu erau uitate nici animalele: usturoiul era pus pe coarnele vitelor, iar oamenii îl consumau sau își ungeau cu el fruntea și încheieturile.

Gesturile aveau o funcție apotropaică, termen folosit în etnologie pentru obiectele și practicile despre care se crede că îndepărtează răul. În unele gospodării se desenau cruci cu usturoi pe uși și ferestre, iar vasele erau întoarse cu gura în jos, pentru ca spiritele să nu se poată adăposti în ele. Totodată, nu se mătura și nu se scotea gunoiul din casă, de teamă că odată cu acesta ar putea fi alungat norocul sau ar putea fi lăsată gospodăria pradă duhurilor.

Usturoiul, plantă protectoare împotriva strigoilor și vampirilor. Foto: Shutterstock

Unul dintre cele mai interesante obiceiuri era „păzitul usturoiului“. În anumite sate, tinerii se adunau într-o casă și petreceau până dimineața. Pe masă erau așezate câteva căpățâni de usturoi, înconjurate de tămâie și lumânări. Se mânca, se cânta, se glumea și se dansa, dar usturoiul trebuia păzit cu mare grijă. Dimineața, căpățânile erau jucate în mijlocul horei și împărțite participanților. Uneori erau duse la biserică pentru a fi sfințite, apoi păstrate lângă icoane și folosite în cursul anului pentru protecția oamenilor și animalelor.

În unele comunități din Moldova, noaptea era însoțită și de pregătirea covașei, o băutură fermentată din făină de porumb sau mei, cu gust dulce-acrișor. Aceasta era împărțită vecinilor în străchini de lut, pentru ca vacile să dea lapte mult și gras. În credința locală, fiecare om trebuia să guste din băutură pentru a se feri de strigoi.

Lupii, stăpânii nopții

Dincolo de spiritele morților, o altă prezență importantă în imaginarul sărbătorii era lupul. De aici și denumirea populară de Ziua Lupului, întâlnită în unele regiuni. Animalul nu era doar un prădător de care oamenii trebuiau să-și apere turmele, ci o creatură înzestrată cu puteri neobișnuite, aflată la granița dintre lumea cunoscută și cea supranaturală. O legendă populară amintește că Sfântul Andrei ar fi fost păstor înainte de a-l urma pe Hristos. Când și-a părăsit oile, le-ar fi lăsat în paza câinilor, însă aceștia s-au sălbăticit și s-au transformat în lupi. În imaginarul tradițional, în noaptea de Sântandrei lupii primeau dezlegare să plece după pradă.

Superstiții de Sfântul Andrei. Ce e interzis să faci pe 30 noiembrie, ce trebuie să ai în casă

De aceea, în satele de altădată, oamenii respectau cu strictețe interdicțiile de lucru. Nu se torcea, nu se cosea, nu se mătura și nu se scotea gunoiul. Unele femei nu împrumutau nimic din casă și nu dădeau foc sau tăciuni vecinilor. Se credea că încălcarea acestor reguli putea atrage atacul lupilor asupra vitelor. Existau și interdicții mai neobișnuite: nu trebuia rostit numele animalului, fiind înlocuit cu apelative precum „gădina“ sau „dihania“. Se spunea că lupii vorbesc între ei în această noapte, însă omul care le ascultă limbajul își poate afla moartea. În alte credințe, lupii deveneau vârcolaci, ființe care puteau trece dintr-o formă în alta și care populau imaginarul nopților de iarnă.

Noaptea în care fetele își aflau ursitul

Dacă pentru gospodari noaptea era una a protecției, pentru fetele nemăritate era un prilej de a încerca să descopere ce le rezervă viitorul. Tinerele recurgeau la ritualuri prin care sperau să-și vadă viitorul soț sau să afle dacă se vor căsători în anul următor.

Busuoicul, plantă magică. Foto: Shutterstock

Una dintre cele mai cunoscute practici era pregătirea turtei lui Andrei. Făcută din făină, apă și sare, aceasta era consumată înainte de culcare. Se credea că bărbatul care apărea în vis și le oferea apă pentru a-și potoli setea era ursitul. Busuiocul avea, la rândul său, un rol important. Un fir sfințit, pus sub pernă sau așezat la căpătâi, era menit să provoace un vis profetic. În alte variante, fetele se uitau într-o oglindă luminată de o lumânare, sperând să zărească chipul celui sortit. Existau și ritualuri mai complicate, în care erau folosite patru oglinzi așezate față în față, lumânări aprinse și rugăciuni adresate Sfântului Andrei.

În Bucovina, fetele puneau sub pernă 41 de fire de grâu și sperau să-și viseze viitorul pețitor. În alte locuri, coborau o lumânare aprinsă într-o fântână și urmăreau imaginea care se forma pe luciul apei. Alte ritualuri presupuneau folosirea unei verighete sau a unei potcoave, cărora li se atribuiau puteri de dezvăluire a viitorului.

Grâul care prevestea anul

În aceeași noapte se punea grâu la încolțit, într-o farfurie sau într-o strachină cu apă. Obiceiul nu avea doar o semnificație decorativă, ci era o formă de divinație agrară: felul în care creștea grâul până la Anul Nou era interpretat ca un semn al belșugului sau al lipsurilor din anul care urma. Dacă firele erau verzi și viguroase, se anunța un an roditor, cu recolte bogate și prosperitate în gospodărie. Dacă grâul creștea slab, oamenii se temeau că anul va fi unul dificil. În unele regiuni erau puse în apă și ramuri de pomi fructiferi, care trebuiau să înflorească până la sărbătorile de iarnă, acestea putând fi folosite ulterior la sorcovă.

De ce se pune grâu la încolţit de Sfântul Andrei, obicei respectat cu sfințenie de români

Tradiția grâului încolțit se păstrează și astăzi. Foto: Shutterstock

Vremea din noaptea de Sântandrei era, de asemenea, urmărită cu atenție. Cerul senin era considerat semn al unei ierni blânde, în timp ce frigul și ninsoarea anunțau o iarnă lungă și grea. Astfel, noaptea devenea un moment în care oamenii încercau să citească nu doar propriul destin, ci și viitorul întregii comunități.

Astăzi, multe dintre ritualurile de Sântandrei au devenit curiozități, iar altele au fost preluate într-o formă simplificată, ca tradiții de familie. Grâul continuă să fie pus la încolțit în numeroase gospodării, iar usturoiul rămâne simbolul cel mai recognoscibil al sărbătorii. În spatele lor se află însă o lume în care fiecare gest avea o semnificație: protejarea casei, apărarea animalelor, asigurarea recoltei și aflarea viitorului. O lume în care, pentru o singură noapte, oamenii credeau că trebuie să fie pregătiți pentru întâlnirea cu nevăzutul.