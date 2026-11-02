 Inteligența artificială ajunge în justiție. Avertismentul CSM privind drepturile cetățenilor | adevarul.ro
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Foto Inteligența artificială ajunge în justiție. Avertismentul CSM privind drepturile cetățenilor

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Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra rolului pe care trebuie să îl păstreze profesioniștii dreptului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.

CSM la forumul JustAI Facebook CSM jpg
Foto: Facebook CSM

Inteligența artificială poate schimba modul în care funcționează justiția, însă nu trebuie să afecteze garanțiile care protejează drepturile cetățenilor. Acesta este mesajul transmis luni, 2 noiembrie, de Consiliul Superior al Magistraturii, într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook a instituției.

CSM urmărește evoluția noilor tehnologii și efectele pe care acestea le pot avea asupra sistemului judiciar și profesiilor juridice, fiind implicat în discuțiile despre oportunitățile, dar și despre riscurile pe care le aduce inteligența artificială.

Instituția participă, la nivel național, la dialogul interinstituțional din cadrul Just.AI Forum, organizat sub egida Administrației Prezidențiale, iar la nivel european este implicată în activitățile Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ), prin Digital Justice Forum, și în dialogul cu Comisia Europeană privind mecanismul statului de drept.

În același mesaj, Consiliul salută participarea celorlalte profesii juridice la această dezbatere, în special a avocaților, și consideră că preocupările acestora privind protejarea specificului activității lor sunt justificate.

Cu toate acestea, reprezentanţii CSM ubliniază că instrumentele digitale nu pot substitui asistența oferită de specialiști, deoarece independența, confidențialitatea, competenţa și răspunderea profesională rămân elemente esențiale ale activității celor care lucrează în domeniul dreptului.

„Inteligenţa artificială şi progresul tehnologic în domeniul justiţiei trebuie să garanteze fundamentele profesiilor juridice şi să protejeze drepturile cetăţenilor

Consiliul Superior al Magistraturii urmărește cu interes evoluțiile inteligenței artificiale și impactul acestora asupra justiției și profesiilor juridice, fiind implicat activ în identificarea oportunităților și provocărilor generate de noile tehnologii.

La nivel național, Consiliul participă la dialogul interinstituțional din cadrul Just.AI Forum, sub egida Administrației Prezidențiale, iar la nivel european contribuie la activitățile Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ), prin Digital Justice Forum, precum și la dialogul cu Comisia Europeană în cadrul mecanismului privind statul de drept.

Consiliul salută implicarea celorlalte profesii juridice, în special a avocaturii, în această dezbatere, apreciind drept legitime și necesare preocupările privind protejarea garanțiilor specifice exercitării acestora.

Progresul tehnologic poate îmbunătăți semnificativ accesul la informația juridică. În același timp, noile tehnologii nu înlătură valoarea asistenței oferite de profesioniștii dreptului, întemeiată pe competență, independență, confidențialitate și răspundere profesională. Aceste garanții nu reprezintă simple prerogative profesionale, ci instrumente esențiale pentru protejarea drepturilor cetățenilor.

Obiectivul comun trebuie să rămână valorificarea progresului tehnologic, concomitent cu prezervarea fundamentelor profesiilor juridice și a garanțiilor pe care acestea le oferă cetățenilor”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

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