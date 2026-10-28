Indemnizațiile judecătorilor, dezvăluite de Consiliul Superior al Magistraturii. Unii magistrați depășesc 20.000 de lei net pe lună

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a făcut publice, miercuri, 28 octombrie indemnizațiile judecătorilor din România, în contextul dezbaterilor generate de o recentă decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului privind remunerația magistraților. Instituția spune însă că nivelul salariilor magistraților aflați la începutul carierei este inferior mediei Uniunii Europene raportată la câștigul salarial național.

Consiliul Superior al Magistraturii Foto: Eduard Enea

Potrivit grilelor salariale aferente lunii octombrie 2026, cu includerea sporurilor, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, astfel:

Indemnizațiile nete lunare, cu includerea sporurilor, pornesc de la 6.990 - 8.285 de lei pentru un judecător stagiar, ajung la 10.486 - 16.157 de lei pentru judecătorii cu grad de judecătorie, 14.390 - 17.948 de lei pentru cei cu grad de tribunal și pot depăși 20.000 de lei în cazul magistraților cu grad de curte de apel, arată CSM.

Indemnizațiile nete lunare variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație Foto: CSM

Consiliul subliniază că, raportat la salariul mediu din România, veniturile judecătorilor debutanți sunt sub nivelul mediu european.

„Pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,89 câștiguri salariale medii brute naționale”, arată CSM.

Instituția adaugă că, la nivel european, situația este diferită:

„Spre comparație, media aritmetică a celor 27 de valori publicate pentru statele Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, pe baza datelor CEPEJ din 2024, este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, România situându-se sub acest indicator”, precizează Consiliul Superior al Magistraturii.

CSM a oferit și date privind structura sistemului judiciar, menționând că, din totalul de 4.544 de judecători activi, aproximativ 46% își desfășoară activitatea la judecătorii, 33% la tribunale și 21% la curțile de apel.

În același comunicat, instituția a reacționat și la disputele recente privind salarizarea magistraților și procesele purtate de unii judecători la instanțe internaționale.

„Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția asupra practicilor de transferare deliberată a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale”, se arată în document.

CSM avertizează că astfel de demersuri pot aduce avantaje politice pe termen scurt, însă pot afecta credibilitatea instituțiilor statului și imaginea României pe plan extern.