Rusia a salutat propunerea Statelor Unite de a discuta viitorul securității europene după încheierea războiului din Ucraina, dar a reiterat, în același timp, cererea ca Ucraina să nu fie admisă în NATO. Inițiativa a fost lansată de emisarii președintelui american Donald Trump, în contextul eforturilor diplomatice de a pune capăt războiului declanșat de Moscova, relatează agenția Associated Press.

Intâlnire Donald Trump-Vladimir Putin la Shnezhen Foto: Întâlnire Trump-Putin 19 noiembrie 2026 FOTO: AFP

După aproape cinci ani de război împotriva Ucrainei, Kremlinul a primit favorabil ideea Washingtonului de a discuta viitoarea arhitectură de securitate a Europei. Moscova a folosit însă această oportunitate pentru a readuce în discuție o serie de revendicări formulate de președintele rus Vladimir Putin înaintea invaziei la scară largă din februarie 2022.

Ucraina și partenerii săi occidentali se tem că extinderea agendei negocierilor în această direcție ar putea avantaja Rusia și ar putea submina unitatea NATO. Kremlinul susține, în schimb, că revizuirea sistemului de securitate european este esențială pentru soluționarea celui mai devastator conflict de pe continent de la Al Doilea Război Mondial.

Putin a discutat războiul din Ucraina cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), desfășurat în orașul chinez Shenzhen. A fost prima întâlnire în acest format. În Ucraina au existat temeri că cei trei lideri ar putea aborda posibilele condiții ale unui acord de pace fără participarea Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski insistă ca orice acord de încetare a focului să includă garanții de securitate menite să împiedice o nouă agresiune rusă. Liderii europeni subliniază că Europa dispune deja de un sistem de securitate colectivă, reprezentat de NATO.

Revendicările Rusiei înaintea invaziei

În decembrie 2021, cu aproximativ două luni înainte de invazia la scară largă, Rusia a transmis Statelor Unite și NATO două proiecte de acorduri privind securitatea.

Moscova solicita Washingtonului și aliaților săi să se angajeze că vor exclude aderarea Ucrainei, Georgiei și a altor foste republici sovietice la NATO.

De asemenea, Kremlinul cerea Occidentului să renunțe la desfășurarea de armament și la orice activitate militară în Ucraina și în alte state care au făcut parte din Uniunea Sovietică, notează AP.

Propunerile includeau și interdicția ca NATO să desfășoare trupe în state în care nu exista o prezență militară a Alianței în 1997, înainte de aderarea fostelor state comuniste din Europa Centrală și de Est și a unor foste republici sovietice.

Documentele prevedeau, totodată, încetarea patrulărilor navelor militare și bombardierelor rusești și americane în apropierea frontierelor celeilalte părți.

Un alt obiectiv era reducerea riscului unor incidente între navele și aeronavele Rusiei și NATO, în special în Marea Baltică și Marea Neagră. Moscova propunea și limitarea exercițiilor militare, precum și sporirea transparenței acestora. Proiectele includeau și alte măsuri menite să consolideze încrederea reciprocă.

Aliații NATO au respins revendicările Rusiei, considerându-le inacceptabile.

Putin a susținut ulterior că refuzul Occidentului de a lua în considerare propunerile Moscovei a reprezentat principalul motiv al deciziei sale de a lansa invazia la scară largă, la 24 februarie 2022. Liderul rus a afirmat că intervenția militară a fost necesară pentru a preveni o amenințare gravă la adresa securității naționale a Rusiei.

După întâlnirea cu Trump și Xi Jinping, Putin a acuzat din nou Occidentul că a ignorat opoziția Moscovei față de extinderea NATO.

„Pur și simplu nu au ținut cont de opinia noastră”, a declarat liderul rus.

Putin a criticat dur reacția statelor europene la propunerile Moscovei, pe care a calificat-o drept lipsită de sens. El a afirmat că Rusia nu dorește un război cu Europa și că este dispusă să discute cu statele europene despre securitatea continentului, în conformitate cu inițiativa Washingtonului.

Liderul de la Kremlin a ironizat, de asemenea, reacția unor capitale europene la propunerea americană, pe care a considerat-o exagerat de alarmistă.

„Înțelegem că nu are sens să discutăm chestiuni legate de securitatea Europei fără europeni”, a spus Putin.

Potrivit acestuia, Moscova a invitat o delegație europeană să vină în Rusia pentru a-și prezenta poziția, înainte de stabilirea datei și formatului unor eventuale negocieri privind Ucraina.

Putin a declarat că este dispus să caute un compromis, dar a insistat că principalele revendicări ale Rusiei trebuie luate în considerare. El a avertizat că Moscova nu va accepta desfășurarea trupelor europene pe teritoriul Ucrainei după încheierea ostilităților și că le-ar considera ținte legitime.

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Moscova vrea să reia negocierile privind arhitectura de securitate

Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a declarat că Putin le-a reamintit emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în timpul discuțiilor desfășurate la Kremlin pe 12 noiembrie, de propunerile Rusiei din 2021.

Acestea includeau, printre altele, retragerea forțelor NATO din Europa Centrală și de Est.

Potrivit lui Ușakov, Moscova intenționează acum să completeze propunerile inițiale cu noi solicitări.

Putin continuă să insiste ca Ucraina să rămână în afara NATO și ca trupele occidentale să nu fie desfășurate pe teritoriul său.

Unii analiști consideră însă că Rusia ar putea fi dispusă să facă anumite concesii în alte privințe, inclusiv în ceea ce privește cererea de retragere a forțelor Alianței din Europa Centrală și de Est.

Tatiana Stanovaia, expertă la Centrul Carnegie pentru Rusia și Eurasia, consideră că Moscova vede, pentru prima dată de la începutul invaziei din 2022, o oportunitate concretă de a discuta ceea ce Kremlinul numește cauzele profunde ale războiului.

„Kremlinul consideră că merită să profite de această oportunitate, deși așteptările sale de la această rundă de negocieri sunt reduse. Dacă discuțiile eșuează, Rusia este pregătită să continue războiul până când va apărea o altă ocazie”, a declarat Stanovaia.

Mark Galeotti, expert în Rusia și director al companiei de consultanță Mayak Intelligence, consideră că Moscova ar fi putut formula în mod deliberat revendicări maximaliste, anticipând că va trebui să le tempereze în cursul negocierilor.

El a sugerat că Putin caută o modalitate de a pune capăt războiului fără să-și piardă prestigiul politic, chiar dacă Rusia nu va reuși să cucerească toate teritoriile ucrainene pe care și le-a propus.

Temeri în Europa privind un acord negociat fără garanții suficiente

Liderii europeni se tem că Putin ar putea obține sprijinul lui Donald Trump pentru condiții de pace care să slăbească Ucraina și să afecteze securitatea întregului continent.

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut statelor europene să insiste asupra unui armistițiu înainte de a trece la discuții mai ample privind viitorul securității europene.

Poziția sa diferă de cea a lui Putin, care dorește ca negocierile privind arhitectura de securitate să înceapă înaintea unui acord de încetare a focului.

„Dacă începem să discutăm cererile Rusiei privind sistemul de securitate, riscăm, practic, să cădem în capcanele pe care ni le întinde”, a declarat Kallas la o reuniune a Comunității Politice Europene, desfășurată la Dublin, la începutul lunii noiembrie.

Joi, după o întâlnire la Berlin cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, Jared Kushner a declarat că Donald Trump dorește un acord la care să participe și Europa și că nu intenționează să îl impună unilateral.

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Potrivit lui Kushner, președintele american este dispus să analizeze posibilitatea acordării unor garanții de securitate Ucrainei după război, comparabile cu cele prevăzute de NATO.

Kushner consideră că Rusia ar putea accepta astfel de garanții oferite de partenerii Kievului.

El a mai precizat că Trump s-a alăturat telefonic discuțiilor de la Berlin, după întâlnirea cu Putin.

Tatiana Stanovaia consideră că liderul rus urmărește să obțină acordul statelor europene pentru ca Rusia să participe la orice negocieri privind securitatea continentului.

„Mă aștept ca acest proces să adâncească diviziunile din interiorul Europei, în timp ce șansele obținerii unor rezultate concrete vor rămâne reduse”, a afirmat experta.

Washingtonul a discutat inclusiv posibilitatea cedării Donbasului

Washingtonul a propus discutarea regulilor NATO și a desfășurării trupelor în Europa în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit informațiilor apărute în legătură cu aceste discuții, emisarii americani au întrebat, de asemenea, Kievul dacă ar fi dispus să cedeze Rusiei regiunea Donbas în schimbul aderării la NATO.

Statele europene susțin că discuțiile privind prezența militară pe continent ar trebui să aibă loc după încetarea ostilităților.

Cu toate acestea, liderii europeni au acceptat să participe la consultări tehnice privind viitoarea arhitectură de securitate.

Rămâne însă o diferență majoră de abordare între Moscova, Washington, Kiev și capitalele europene: ordinea în care ar trebui negociate încetarea focului, garanțiile de securitate pentru Ucraina și viitorul sistemului de securitate european.