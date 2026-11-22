Președintele american Donald Trump a stârnit din nou controverse la Washington DC după ce l-a numit pe liderul rus Vladimir Putin „prietenul meu”, într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

Donald Trump și Vladimir Putin Foto: @realdonaldtrump, Truth Social

Mesajul postat pe Truth Social fost însoțit de o fotografie în care cei doi lideri apar strângându-și mâna.

„Prietenul meu”, a scris Trump la descrierea fotografiei, un mesaj care a generat reacții imediat.

Mesajul și imaginea care au inflamat scena politică americană Foto: @realdonaldtrump, Truth Social

Postarea vine la doar câteva zile după summitul desfășurat în China, unde liderul de la Casa Albă l-a salutat cordial pe președintele rus și a făcut mai multe referiri la relația apropiată dintre cei doi.

Declarațiile au fost criticate atât de democrați, cât și de o parte a republicanilor, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Liderul democraților din Senatul SUA, Chuck Schumer, a reacționat dur, amintind acuzațiile formulate împotriva Kremlinului în contextul războiului din Ucraina.

„Donald Trump îl consideră un prieten”, a scris Schumer pe platforma X, într-un mesaj prin care a condamnat apropierea afișată de actualul președinte american față de liderul rus.

Nici din tabăra republicană nu au lipsit criticile. Senatorul Rick Scott l-a descris pe Putin drept o „brută”, în timp ce senatorul Jim Banks avertizase înaintea summitului că Rusia și China „nu ne sunt prieteni” și că Statele Unite trebuie să adopte o poziție fermă față de cele două puteri.

„Am relații fantastice cu Putin. Nu pot vorbi în numele Americii”

În cadrul unei conferințe de presă susținute vineri la Casa Albă, Donald Trump și-a reiterat aprecierea față de liderul de la Kremlin, în pofida războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei.

„Am relații fantastice cu Putin”, a declarat președintele american.

Întrebat de jurnaliști dacă Vladimir Putin poate fi considerat și un prieten al Statelor Unite, Trump a evitat un răspuns direct.

„Nu pot vorbi în numele Americii”, a afirmat atunci liderul de la Casa Albă.