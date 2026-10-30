Piața forței de muncă se schimbă, iar angajatorii se confruntă astăzi cu o problemă majoră: disponibilitatea personalului calificat. Directorul unei firme de pe platforma industrială a Slatinei a vorbit despre provocările perioadei.

Fabrica de produse extrudate din aluminiu livrează preponderent pentru export Foto: Alina Mitran

Viteza cu care se schimbă totul, de la situația geopolitică până la impactul tehnologic, afectează și modul în care angajatorii își construiesc astăzi strategia de dezvoltare.

Igor Higer, directorul general al ALRO Extrusion - firma din aval a grupului ALRO, care a împlinit 20 de ani de când activează pe piața produselor extrudate - a explicat că a devenit dificil să mai faci planuri chiar și pe perioade scurte, din cauza vitezei cu care se schimbă totul.

„Din punctul meu de vedere, principala provocare pe care o avem astăzi: este foarte greu să previzionăm şi să facem planuri pentru următorii cinci ani. Acum 20 de ani, era o practică comună să faci planuri de afaceri pentru 10-20 de ani. Astăzi, aşa cum ştiţi, dimineaţa sunt anumite ştiri, seara apar altele şi lumea se schimbă atât de rapid încât ar trebui să avem mereu ochii deschişi şi să fim pregătiţi pentru absolut orice schimbare”, a declarat Higer.

Și piața muncii s-a schimbat enorm, iar directorul a relatat că, în urmă cu 20 de ani, erau foarte multe persoane interesate de un loc de muncă, în timp ce astăzi personalul calificat este „vânat”.

„Din păcate, astăzi piaţa muncii este într-o situaţie destul de dificilă, cred că este o problemă generală a Uniunii Europene şi nu doar a României. Câteodată ne este greu să găsim angajaţi. Comparativ cu acum 20 de ani, când foarte mulţi oameni aşteptau să fie angajaţi, astăzi vânăm angajaţii”, a spus directorul general al ALRO Extrusion.

Planurile companiei sunt acelea de a mai angaja oameni, a mai spus Higer, firma de extrudare având la acest moment aproximativ 450 de salariați.

Deși sunt domenii în care Inteligența Artificială amenință locurile de muncă, cel puțin din acest punct de vedere angajații din branșă nu ar trebui să se teamă, deocamdată. Îngrijorările sunt firești, a mai spus Higer, dând exemplul perioadei în care angajații se temeau că robotizarea instalațiilor va duce la dispariția locurilor de muncă.

Igor Higer, directorul general al ALRO Extrusion Foto: Alina Mitran

„Îmi amintesc temerile pe care cu toţii le aveam acum 10-15 ani, că roboţii vor înlocui oamenii. După 15 ani, rezultatele ne arată că avem încă probleme în a găsi oameni, pentru că economia creşte, pentru că avem nevoie de produse mai multe. În mod cert avem nevoie de mai mulţi angajaţi. Da, avem o schimbare imensă şi foarte mult suport de la inteligenţa artificială, dar inteligenţa artificială trebuie gestionată de oameni şi nu invers. Este exact ceea ce facem în Alro Extrusion. Este cel mai bun asistent, dar nu este un manager sau un director”, a mai spus Igor Higer.

„Toată lumea e interesată să cumpere dintr-un loc de unde pot achiziţiona absolut orice”

Igor Higer a vorbit și despre cum s-a modificat piața pe care activează firma de extrudate. „Lumea se mişcă, se pleacă de la materii prime către produs final. Nimeni nu mai e interesat acum în lume să cumpere doar materie primă, toată lumea e interesată să cumpere dintr-un loc de unde pot achiziţiona absolut orice, acel concept de one-stop-shop”, a mai spus Igor Higer. Directorul a explicat că firma preia astfel biletele de aluminiu de la Alro, pe care le dezvoltă, transformându-le în „bucăţi mici de aluminiu care sunt astăzi folosite în absolut orice industrie întâlnită în viața de zi cu zi”, de la construcţii și transport, până la apărare. „Absolut orice vedem şi oriunde mergem folosim aluminiu şi ăsta este scopul nostru principal. O să transformăm fabrica noastră într-o fabrică care vinde în mod exclusiv produse finite”, a mai spus Higer.

Compania de produse extrudate din aluminiu, filiala în aval a producătorului global de aluminiu Alro S.A., a pornit, cu 20 de ani în urmă, de la o capacitate de producție de 2.000 de tone pe an, ajungând în prezent la 35.000 tone, cea mai mare parte a producției fiind destinată exportului.