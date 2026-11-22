Autoritățile din Bahrain au confirmat un atac iranian care a provocat un incendiu la o instalație industrială civilă. Nu au fost raportate victime. Armata americană nu a confirmat, deocamdată, că bazele sale au fost lovite.

Rachete iraniene Foto: EPA/EFE

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a anunțat că a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra unor obiective militare americane din Bahrain.

Autoritățile regatului au confirmat atacul iranian și au precizat că acesta a provocat un incendiu la o instalație industrială civilă. Potrivit informațiilor preliminare, nu au fost înregistrate victime, relatează Reuters, care citează declarațiile armatei iraniene și ale oficialilor din Bahrain, publicate la 21 noiembrie.

Agenția iraniană de stat IRNA a relatat că Forțele Aerospațiale ale Corpului Gardienilor Revoluției au lansat atacuri cu rachete și drone asupra pozițiilor militarilor americani de la bazele din Riffa și Awali.

Teheranul a prezentat operațiunea drept un răspuns la acțiunile militare ale Statelor Unite și la presupuse încălcări repetate ale spațiului aerian iranian.

Ministerul de Interne din Bahrain a confirmat că atacul iranian a provocat un incendiu la o instalație industrială civilă. Potrivit instituției, obiectivul a suferit pagube materiale, însă nu au fost raportate victime sau persoane rănite. La stingerea incendiului au intervenit echipele de protecție civilă.

Autoritățile nu au precizat unde se află instalația afectată și nici numele acesteia.

Pe parcursul zilei, Ministerul de Interne a emis mai multe avertizări privind riscul unor noi atacuri, îndemnând populația să se deplaseze în cele mai apropiate locuri sigure. După ce autoritățile au anunțat inițial ridicarea alertei, populația a fost avertizată din nou cu privire la o posibilă amenințare.

La rândul lor, forțele armate din Bahrain au anunțat că au interceptat mai multe ținte aeriene iraniene. Potrivit militarilor, resturile rezultate în urma intervenției sistemelor de apărare antiaeriană au provocat pagube materiale suplimentare. Nu au fost raportate însă victime.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) nu a confirmat până acum informațiile Iranului privind atacarea unor obiective militare americane. La momentul publicării informațiilor, comandamentul nu răspunsese solicitării de comentarii transmise de Reuters.

Atacul reprezintă un nou episod al escaladării tensiunilor în Golful Persic, după o perioadă de aproximativ două luni de relativă acalmie.

Mai multe atacuri revendicate de Iran în noiembrie

Pe 13 noiembrie, Corpul Gardienilor Revoluției a anunțat că a atacat un radar american de avertizare timpurie din Bahrain. Armata SUA a respins însă informațiile privind avarierea echipamentului și a declarat că a interceptat două drone iraniene de atac.

Două zile mai târziu, pe 15 noiembrie, Teheranul a anunțat un nou atac asupra unei baze militare americane din Riffa. Potrivit versiunii prezentate de IRGC, șase drone au fost lansate asupra unui radar al sistemului de apărare antiaeriană.

Pe 17 noiembrie, forțele iraniene au revendicat un nou atac asupra unui obiectiv radar american de la baza aeriană Sheikh Isa. Statele Unite au anunțat că au interceptat dronele și au precizat că nu au fost înregistrate victime în rândul militarilor americani și nici pagube la echipamentele militare ale SUA.

Bahrainul are o importanță strategică majoră pentru Washington, deoarece găzduiește sediul Flotei a V-a a Marinei SUA, responsabilă de operațiunile militare americane din Golful Persic și din apele învecinate.

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SUA resping informațiile Iranului despre atacarea unui avion F-16

Comandamentul Central al Statelor Unite a respins și afirmațiile Iranului potrivit cărora apărarea antiaeriană iraniană ar fi lovit un avion de vânătoare american F-16 deasupra Golfului Persic.

Potrivit presei de stat iraniene, incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 20 noiembrie, iar pilotul ar fi fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență.

Informațiile au fost dezmințite sâmbătă, 21 noiembrie, de CENTCOM, după ce instituțiile media iraniene au relatat că forțele de apărare antiaeriană ale Iranului au lansat o rachetă asupra unui avion F-16 american în seara precedentă.

Conform versiunii prezentate de Teheran, aeronava ar fi fost avariată și și-ar fi întrerupt misiunea, iar pilotul ar fi efectuat o aterizare de urgență pe un aeroport din apropiere.

„Iranul nu a atacat ieri un avion american F-16. Nici vorbă”, a transmis Comandamentul Central al SUA.

Oficialii americani au adăugat că toate avioanele de luptă ale Statelor Unite aflate în Orientul Mijlociu sunt în siguranță și că autoritățile cunosc locația fiecărei aeronave.

De la începutul războiului, Iranul a susținut în mai multe rânduri că forțele sale au doborât sau avariat aeronave americane. Armata SUA a respins în mod repetat aceste afirmații.

Războiul afectează securitatea și economia Orientului Mijlociu

Conflictul a început în februarie, când Statele Unite și Israelul au lansat atacuri asupra Iranului. De atunci, confruntările s-au extins în mai multe state din Orientul Mijlociu și au provocat moartea a mii de persoane.

Războiul a perturbat, de asemenea, transportul maritim în regiune și a contribuit la creșterea prețurilor mondiale la energie.

La mijlocul lunii noiembrie, oficiali americani au estimat, pe baza informațiilor serviciilor de informații, că Iranul dispune de un arsenal de aproximativ 1.500-2.500 de rachete.

Aceștia au avertizat însă că este dificil să fie stabilit cu exactitate numărul rachetelor aflate în depozite și al celor pregătite pentru utilizare.

Potrivit evaluărilor americane, Iranul a continuat să își refacă stocurile după atacurile Statelor Unite și Israelului asupra instalațiilor de producție a rachetelor. Ritmul de refacere a arsenalului ar fi însă mai lent decât înaintea războiului.

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Oficialii americani au mai afirmat că informațiile furnizate de Rusia au ajutat Iranul să își îmbunătățească precizia atacurilor.

Teheranul susține că vrea să încheie războiul prin diplomație

În paralel cu escaladarea militară, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că Teheranul continuă să urmărească încheierea războiului cu Statele Unite prin mijloace diplomatice.

Potrivit acestuia, Iranul și SUA fac schimb de mesaje prin intermediul unor mediatori.

Una dintre principalele revendicări ale Teheranului este ca stocurile de uraniu puternic îmbogățit să rămână pe teritoriul iranian.

Anterior, Iranul a acceptat posibilitatea reducerii nivelului de îmbogățire a uraniului sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

Președintele american Donald Trump a declarat însă, pe 20 noiembrie, că propunerea de acord urmărită de Iran nu este acceptabilă pentru Washington.