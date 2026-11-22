O dronă de atac rusească a lovit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 22 noiembrie, un bloc de locuințe cu cinci etaje din localitatea Dimer, în districtul Vișgorod, regiunea Kiev.

Distrugeri provocate de atacurile Rusiei în Kiev Foto: Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Impactul a provocat prăbușirea apartamentelor de la toate cele cinci niveluri ale clădirii. Două persoane au fost rănite, iar alte până la șapte ar putea fi prinse sub dărâmături, potrivit autorităților ucrainene.

Șeful administrației militare regionale din Kiev, Timur Tkacenko, a anunțat pe Telegram că atacul a provocat un incendiu în clădire și a avariat grav mai multe obiective civile din apropiere, printre care o grădiniță și un magazin.

Potrivit informațiilor actualizate de oficialul ucrainean la ora locală 07:46, două persoane au fost rănite în blocul lovit de dronă.

Un adolescent născut în 2010 a suferit mai multe răni provocate de schije la nivelul brațului și a fost transportat la spital.

O femeie în vârstă de 22 de ani a suferit tăieturi la picior și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei a confirmat că apartamentele de la toate cele cinci etaje au fost distruse în urma atacului. Potrivit instituției, până la șapte persoane ar putea fi în continuare blocate sub resturile clădirii.

Echipele de intervenție desfășoară operațiuni de căutare și salvare. Până acum, salvatorii au evacuat nouă locatari, printre care și un copil.

Autoritățile continuă intervenția pentru identificarea eventualilor supraviețuitori și îndepărtarea dărâmăturilor.

Noi atacuri rusești asupra zonelor rezidențiale din Ucraina

Distrugerile din Dimer au loc după un nou val de atacuri rusești cu drone și rachete asupra zonelor rezidențiale și infrastructurii civile din Ucraina, în cursul weekendului.

Sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, un atac aerian rusesc asupra Kievului a rănit doi bărbați, în vârstă de 63 și 67 de ani, și a avariat mai multe locuințe private din districtele Podil, Holosiivski și Solomianski.

Atacul a avut loc la o zi după un bombardament cu rachete asupra capitalei ucrainene, soldat cu șapte morți și 17 răniți.

Tot sâmbătă, o dronă rusească a lovit un bloc de cinci etaje din localitatea Solonyțivka, în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei. Unsprezece persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, iar incendiul izbucnit în urma atacului s-a extins pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, atacurile rusești asupra orașului Zaporojie au avariat, de asemenea, o grădiniță și au provocat un incendiu într-un bloc de locuințe din apropiere.

Seria de bombardamente evidențiază riscurile persistente pentru populația civilă din Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra localităților și infrastructurii civile.