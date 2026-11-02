Începe modulul al doilea al anului școlar 2026–2027. Cât durează și cât mai este până la vacanța de iarnă

Vacanța de toamnă se încheie. Elevii și preșcolarii se întorc luni, 2 noiembrie, în bănci și încep al doilea modul al anului școlar 2026–2027. Perioada de cursuri se va încheia marți, 22 decembrie, când începe vacanța de iarnă.

Vacanța de toamnă s-a încheiat, copiii se întorc la școală Foto: Freepik

Elevii se întorc, luni, 2 noiembrie 2026, la cursuri și vor avea parte de aproape două luni de școală înainte de următoarea vacanță, cea de iarnă. În această perioadă vor avea de asemenea parte de o mini-vacanță ocazionată de alipirea la ultimul weekend din noiembrie a două zile de sărbătoare legală.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, modulul al doilea începe luni, 2 noiembrie, și durează până marți, 22 decembrie 2026. În total, elevii vor avea șapte săptămâni și două zile de cursuri.

Începe școala pe 2 noiembrie

Luni, 2 noiembrie, elevii revin la cursuri și încep al doilea modul de învățare din anul școlar 2026–2027. Modulul se desfășoară până marți, 22 decembrie, când va fi ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă.

În această perioadă, elevii vor avea și două zile libere consecutive, la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Luni, 30 noiembrie, este sărbătorit Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, este Ziua Națională a României. Ambele zile sunt sărbători legale, prin urmare nu se organizează cursuri, or asta înseamnă o mini-vacanță de patru zile.

În funcție de calendarul stabilit de fiecare școală, în acest interval al modulului pot fi programate și activitățile din cadrul programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Fiecare dintre cele două programe are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare, iar perioadele sunt stabilite la nivelul unității de învățământ.

Când începe vacanța de iarnă a elevilor

Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor avea astfel la dispoziție 19 zile calendaristice de vacanță, urmând să se întoarcă la școală luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul de cursuri.

Foto: Ministerul Educației

După vacanța de iarnă, elevii vor continua cursurile până la următoarea perioadă de vacanță, cea din februarie sau martie, cunoscută drept vacanța de schi. Aceasta va dura o săptămână și va fi stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, în intervalul prevăzut de calendarul național.

În anul școlar 2026–2027, vacanța de schi poate fi stabilită în trei intervale distincte: 15–21 februarie, 22–28 februarie și 1–7 martie 2027. Fiecare inspectorat școlar județean alege una dintre aceste săptămâni, astfel încât vacanța nu are loc simultan în toate județele.

Anul școlar 2026–2027 are 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor și se încheie vineri, 18 iunie 2027.

Elevii claselor a VIII-a încheie însă cursurile mai devreme cu o săptămână, pe 11 iunie, iar cei din clasele a XII-a zi și a XIII-a seral sau cu frecvență redusă termină chiar cu două săptămâni mai devreme, pe 4 iunie 2027.