Vacanțe de toamnă cu bani puțini. Cinci orașe europene în care poți evada în noiembrie, cu zbor și cazare de la 79 de euro

O escapadă într-un oraș european nu trebuie să coste o avere. Ofertele afișate pe platforma românească CityBreak.club pentru noiembrie 2026 indică variante de city break cu prețuri orientative începând de la 79 de euro de persoană, pentru zbor dus-întors și două nopți de cazare. Veneția, Cracovia, Barcelona, Copenhaga și Viena se numără printre destinațiile propuse, însă tarifele diferă în funcție de perioada aleasă și pot suferi modificări până la momentul rezervării.

Vacanțe de toamnă cu bani puțini. Foto: Shutterstock

Finalul toamnei poate fi o perioadă potrivită pentru cei care preferă vacanțele scurte și vor să evite aglomerația din sezonul estival. Platforma românească CityBreak.club a publicat mai multe propuneri de călătorie pentru noiembrie 2026, care combină tarifele biletelor de avion cu estimări ale costurilor de cazare.

Prețurile sunt calculate pentru o persoană și pot suferi modificări în funcție de disponibilitatea locurilor, hotelul ales și momentul rezervării. Cazarea este o estimare făcută pentru două persoane care împart o cameră dublă, așa că cine călătorește singur plătește mai mult.

Veneția, două nopți de la 79 de euro

Veneția se numără printre destinațiile europene care pot fi vizitate la sfârșitul toamnei cu un buget redus. Pentru plecări din București în noiembrie, platforma CityBreak.club afișează oferta pentru Veneția de la 79 de euro de persoană, pentru zbor dus-întors și două nopți de cazare, fără cheltuielile pentru mese și activități.

Dincolo de preț, Veneția oferă ocazia de a descoperi unul dintre cele mai spectaculoase orașe istorice ale Italiei, cu palate ridicate pe malurile Canalului Grande, poduri de piatră și străduțe înguste care se deschid spre piețe ascunse. Piața San Marco și Podul Rialto se numără printre principalele atracții, însă o bună parte din farmecul orașului poate fi descoperită fără bilet de intrare, la pas, prin cartierele sale istorice. Vizitarea muzeelor și plimbările cu gondola presupun însă costuri suplimentare.

Cracovia, un weekend în inima Poloniei, de la 102 euro

Cracovia este o altă destinație europeană care poate fi descoperită cu un buget accesibil, chiar și pentru o escapadă de numai două zile. Pentru perioada 6–8 noiembrie, platforma CityBreak.club afișează o ofertă pentru Cracovia, cu plecare din București. Zborul dus-întors costă 68 de euro de persoană, iar cazarea pentru două nopți este estimată la 34 de euro. Astfel, transportul și cazarea ajung la aproximativ 102 euro de persoană, fără cheltuielile pentru mese și activități.

Fostă capitală a Poloniei, Cracovia păstrează farmecul unui oraș medieval, cu piețe monumentale, clădiri istorice și străzi pietruite. Piața Centrală, una dintre cele mai cunoscute din Europa, este un bun punct de plecare pentru explorarea centrului vechi, în timp ce Castelul Wawel oferă o incursiune în istoria regilor polonezi. O plimbare prin Kazimierz, vechiul cartier evreiesc, dezvăluie o altă latură a orașului, cu sinagogi, cafenele și galerii de artă. Principalele atracții pot fi descoperite la pas, ceea ce face din Cracovia o alegere potrivită pentru un weekend fără un program încărcat.

Barcelona, două nopți de la 124 de euro

Barcelona poate fi o alegere atractivă pentru cei care vor să profite de temperaturile mai blânde din sudul Europei și să descopere unul dintre cele mai vizitate orașe ale Spaniei. Pentru perioada 10–12 noiembrie, platforma CityBreak.club afișează o ofertă cu plecare din Cluj-Napoca, care include zboruri dus-întors la 64 de euro de persoană și cazare estimată la 60 de euro pentru două nopți. Astfel, transportul și cazarea ar putea costa aproximativ 124 de euro de persoană, fără cheltuielile pentru mese și activități.

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Barcelona îmbină atmosfera mediteraneeană cu o arhitectură care a transformat orașul într-un adevărat muzeu în aer liber. O plimbare prin Cartierul Gotic dezvăluie străduțe medievale, piețe ascunse și clădiri vechi de secole, în timp ce bulevardul La Rambla rămâne unul dintre cele mai animate locuri din oraș. Pentru pasionații de arhitectură, creațiile lui Antoni Gaudí, de la spectaculoasa Sagrada Família până la fațadele neobișnuite ale clădirilor moderniste, sunt printre principalele atracții. Orașul poate fi explorat în bună măsură la pas, însă vizitarea interiorului unor monumente, inclusiv Sagrada Família, presupune achiziționarea unor bilete separate.

Copenhaga, de la 149 de euro

Copenhaga, una dintre capitalele europene cu reputația de destinație scumpă, poate fi descoperită și cu un buget mai redus, dacă transportul și cazarea sunt rezervate la tarife avantajoase. Pentru perioada 21–23 noiembrie, aceeași platformă amintită mai sus afișează zboruri dus-întors din București la 75 de euro de persoană și cazare estimată la 74 de euro pentru două nopți. Astfel, costul transportului și al cazării ajunge la aproximativ 149 de euro de persoană, fără cheltuielile pentru mese și activități.

Capitala Danemarcei îmbină eleganța arhitecturii scandinave cu atmosfera relaxată a unui oraș construit în jurul apei. Nyhavn, vechiul port comercial, este unul dintre cele mai fotografiate locuri din Copenhaga, datorită caselor colorate care mărginesc cheiul și ambarcațiunilor istorice ancorate aici. Centrul orașului poate fi explorat la pas, printre palate, piețe și străzi comerciale, iar o plimbare pe malul apei oferă o perspectivă asupra arhitecturii contemporane daneze. Totuși, turiștii trebuie să ia în calcul prețurile relativ ridicate ale restaurantelor și transportului local, care pot crește semnificativ bugetul unei escapade de weekend.

Viena, trei nopți în capitala Austriei, de la 170 de euro

Viena poate fi o alegere potrivită pentru cei care își doresc o escapadă de toamnă într-un oraș cu o istorie imperială impresionantă, palate elegante și cafenele cu tradiție. Pentru perioada 5–8 noiembrie, sunt disponibile oferte cu zboruri dus-întors la 95 de euro de persoană și cazare estimată la 75 de euro pentru trei nopți. Astfel, transportul și cazarea ar putea costa aproximativ 170 de euro de persoană, fără cheltuielile pentru mese și activități. Este cea mai veche dintre ofertele prezentate, actualizată ultima dată pe 8 septembrie.

Capitala Austriei își păstrează farmecul în orice anotimp, dar toamna îi oferă o atmosferă aparte, cu parcuri în culori arămii și bulevarde străjuite de clădiri monumentale. O plimbare prin centrul istoric îi poartă pe vizitatori printre foste reședințe imperiale, piețe elegante și cafenele vieneze, unde tradiția cafelei și a deserturilor face parte din identitatea orașului. Catedrala Sfântul Ștefan și Palatul Schönbrunn se numără printre atracțiile care merită incluse într-un sejur de trei zile, iar grădinile palatului pot fi explorate fără costuri de intrare în zonele cu acces liber. Pentru vizitarea interioarelor și a muzeelor este însă necesar un buget suplimentar.

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Ce trebuie verificat înainte de rezervare

Deși tarifele afișate sunt atractive, acestea nu reprezintă neapărat costul final al vacanței. Prețurile identificate pe CityBreak.club sunt orientative, iar cazarea este prezentată sub forma unor estimări, nu a unor rezervări confirmate. Disponibilitatea și tarifele finale trebuie verificate pe platformele către care sunt direcționați turiștii.

La buget se pot adăuga costurile pentru bagajele suplimentare, transferurile de la aeroport, transportul public, mesele, taxele locale de cazare și biletele de intrare la obiectivele turistice. De asemenea, este importantă verificarea condițiilor de anulare și a aeroportului de plecare sau de sosire.

Prin urmare, un city break care apare inițial la mai puțin de 100 de euro de persoană poate ajunge să coste considerabil mai mult, în funcție de serviciile alese și de cheltuielile de la destinație.