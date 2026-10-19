Impozitarea caselor și terenurilor după valoarea de piață, amânată. De ce nu va fi aplicat noul sistem de la 1 ianuarie 2027

Impozitarea locuințelor și terenurilor în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă de la 1 ianuarie 2027, a anunțat luni, 19 octombrie, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul audierilor din comisiile parlamentare.

Impozitarea caselor și terenurilor după valoarea de piață va fi amânată Foto: Shuterstock

Potrivit acestuia, termenul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar măsurile fiscale care vor fi aplicate anul viitor urmează să fie stabilite odată cu elaborarea bugetului pentru 2027.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că implementarea noului sistem presupune rezolvarea mai multor probleme tehnice, inclusiv cele legate de funcționarea aplicației informatice necesare evaluării proprietăților.

„Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat acesta.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era prevăzută inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului informatic e-Proprietatea. Reforma face parte din jalonul 237 al Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și din angajamentele fiscal-bugetare asumate de România.

Ce alte măsuri pregătește Ministerul Finanțelor

În cadrul audierilor parlamentare, Alexandru Nazare, propus pentru funcția de ministru al Finanțelor, a prezentat și principalele direcții ale politicii fiscal-bugetare pentru perioada următoare. Acesta a primit aviz favorabil în comisiile de specialitate, cu 33 de voturi pentru, două împotrivă și șase abțineri.

Printre prioritățile anunțate se numără pregătirea bugetului pentru 2027, protejarea investițiilor, menținerea cotei unice și consolidarea credibilității României în fața agențiilor de rating.

Ministerul Finanțelor intenționează, de asemenea, să prelungească unele facilități fiscale destinate companiilor, considerate instrumente de stimulare a investițiilor.

„Am avut în programul de relansare o componentă fiscală, este în vigoare: amortizarea accelerată, cum am conectat impozitul reinvestit, făcând posibil ca amortizările să fie deodată utilizate cu profitul reinvestit. Sunt în vigoare și vrem să le prelungim pentru că au funcționat. Sunt prinse în programul de guvernare”, a declarat Nazare.

Pachetul de măsuri include modificări privind amortizarea accelerată a investițiilor în echipamente, facilități pentru profitul reinvestit și introducerea unui credit fiscal pentru cercetare. Sunt prevăzute și măsuri pentru microîntreprinderi, precum și revenirea bonificației de 3% pentru companii.

Noi scheme de sprijin pentru investiții, în 2027

Ministrul a mai precizat că programul de sprijin pentru investițiile din industrie este deja deschis pentru depunerea proiectelor, interesul companiilor fiind ridicat.

În cazul programelor TechUp, destinat cercetării și dezvoltării, și „Diaspora investește acasă”, Ministerul Finanțelor pregătește ghidurile de implementare, lansarea fiind estimată pentru luna decembrie.

„Toate aceste scheme vor fi operaționale în cursul anului 2027. Proiectele vor fi evaluate, vor primi răspuns în 2027 și investițiile vor porni în 2027”, a mai spus Alexandru Nazare.