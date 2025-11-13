„Glonțul s-a oprit la câțiva milimetri de creier”. Povestea cutremurătoare a româncei care a supraviețuit în mod miraculos în atentatele din Paris, din 2015

Se împlinesc zece ani de la atentatele de la Paris, iar româncă Cezara Popescu a relatat cum a scăpat ca prin minune după ce a fost rănită grav. Un glonț i-a trecut la câțiva milimetri de creier, dar ea a supraviețuit în mod miraculos. „O bubuitură infernală apoi am simțit ceva fierbinte în cap”, și-a amintit ea.

Cezara Popescu, originară din Constanță, a povestit că în seara tragediei se afla în mașină, împreună cu sora ei și două prietene, îndreptându-se spre un restaurant.

„Am auzit niște pocnituri și am crezut că sunt artificii. La prima intersecție, am văzut doi bărbați cu arme. Erau teroriști. Unul era față în față cu mine. Simțeam că vor trage. Au întors armele spre noi și au tras în mașină. Am auzit un sunet infernal, ca un ecou de metal închis între pereți. O bubuitură infernală, apoi am simțit ceva fierbinte în cap”, a spus Cezara, pentru știrilemedia.

Mașina lor a fost lovită de șase gloanțe de Kalașnikov, iar Cezara a ajuns rănită la spitalul unei baze NATO din Paris.

„Am ajuns prima victimă la spitalul unei baze NATO. În ziua aceea, medicii din Paris erau în grevă, dar în câteva minute s-au mobilizat exemplar. După zece minute, au început să vină ambulanțele -orașul era complet blocat, în alertă de grad zero. Au venit medici de acasă, inclusiv psihologi și specialiști în psihiatrie. Am aflat mai târziu că la 21:30 se dăduse ordin să se tragă în mai multe puncte din Paris, mai ales în intersecții. Eu aveam glonț în vârful capului. Se oprise la câțiva milimetri de creier. Era foarte fierbinte, simțeam cum mă arde, dar mă bucuram că simt, că asta însemna că trăiesc. Eram plină de sânge, curgea continuu. Fetele din mașină au crezut că am murit. Medicii m-au întrebat dacă vreau anestezie ca să mi-l scoată, am zis că nu”, a relatat Cezara.

Experiența din spital a fost copleșitoare

„Câtă durere am văzut acolo… Intrau în sală și ieșeau acoperiți, morți, adică. A fost cumplit. Pereții erau plini de lumini pe care le puseseră medicii ca să citească radiografiile, se vedeau gloanțele cum luceau pe radiografii. Lângă mine era un bărbat cu o gaură în mână, o fată ciuruită în trei locuri”, și-a amintit românca.

Cezara spune că frica nu a părăsit victimele, dar solidaritatea personalului medical a fost impresionantă.

„Ne era teamă că teroriștii vor veni din nou, să termine ce au început. Nimeni nu țipa, nimeni nu întreba de rude. Ne-au așezat în paturile de spital cu fața spre ușă. Venea psihologul să stea cu tine, te ținea de mână. Ne-au luat telefoanele ca să nu vedem ce se întâmplă afară. Ne-au spus doar că armata e în stradă, că Parisul este închis și că teroriștii au fost prinși”, a povestit Cezara, pentru publicația citată.

După câteva zile, Cezara s-a întors în România, iar două luni mai târziu a revenit în Franța pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Am revenit după două luni, ca să scoată restul de glonț rămas. Mi-am dat seama că în situații de viață trebuie să mergi mai departe. A doua zi după ce am ajuns acasă am revenit la muncă. Primul Revelion a fost cumplit... când am auzit artificiile, mi-a trecut un fior rece.”, a spus Cezara.

Atmosfera în Paris a rămas tensionată mult timp. „Mall-urile au fost închise câteva zile. Oamenii stăteau la terase cu spatele lipit de perete, ca să vadă ce e în fața lor. Era o tăcere apăsătoare, un oraș paralizat de frică.”

La zece ani de la tragedie, Cezara Popescu trăiește cu recunoștință, dar și cu amintiri care nu se vor șterge niciodată.

„Mi-a dat Dumnezeu o a doua șansă. Nu m-a lăsat degeaba pe pământul ăsta. Am mai mult curaj acum, trag pentru toți -pentru familie, pentru cei de care am grijă prin natura job-ului. N-am plâns nicio secundă, nici atunci, nici acum. Am luat partea plină- se putea întâmpla mai rău cu câțiva milimetri. Orice mamă se gândește la copiii ei. Eu am trei”, a sus Cezara.

Pe 13 noiembrie se împlinesc 10 ani de la atentatele teroriste de la Paris. Au murit 130 de oameni, ucişi de militanţi islamişti în sala de spectacole Bataclan, în apropiere de Stade de France şi în mai multe localuri din Paris. De asemenea, 350 de persoane au fost rănite.