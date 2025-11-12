13 noiembrie. Un deceniu de la atentatele sângeroase de la Paris, în care au murit 130 de oameni

Pe 13 noiembrie se împlinesc 10 ani de la atentatele teroriste de la Paris. Au murit 130 de oameni, ucişi de militanţi islamişti. Tot pe 13 noiembrie a murit actorul român de teatru și film Constantin Codrescu.

1918: Ocuparea Constantinopolului de către trupele Antantei

La sfârșitul Primului Război Mondial, trupele Antantei au ocupat orașul Constantinopol, capitala Imperiului Otoman.

1947: A fost creată arma Kalașnikov

Inginerul sovietic Mihail Kalașnikov, în vârstă de 28 de ani, a prezentat unui grup de oficiali o armă de asalt pe care o proiectase. Militarii și politicienii au fost impresionați. Arma va fi botezată după numele inventatorului și anul în care a fost creată - a apărut AK-47. În 1949, arma a intrat în dotarea Armatei Roșii și s-a răspândit în jurul lumii.

Au fost produse peste 100 de milioane de exemplare, de diferite variante. Arma este ieftină, simplă și durabilă.

1950: S-a născut actrița și poeta Ioana Crăciunescu

Ioana Crăciunescu împlinește 75 de ani. Actrița este cunoscută grație unor roluri de mare încărcătură tragică, însă cei mai mulți cinefili o identifică pe Ioana Crăciunescu cu personajul Ana din filmul „Ion: Blestemul pământului, blestemul iubirii“, ecranizarea lui Mircea Mureşan după romanul „Ion“, de Liviu Rebreanu.

Ioana Crăciunescu a emigrat în Franţa în 1990, reușind însă să rămână un artist adevărat între două ţări şi două culturi.

„M-am născut dintr-o mamă refugiată şi dintr-un tată bucureştean. Mama avea patru clase primare, tata era inginer constructor. Am moştenit de la tata patima pentru lemn şi zidărie. Le-am spus părinţilor că dau la facultate la Istoria Artelor. Am dat însă la Teatru. La examen, am recitat poemele mele, le-am ştiut pe dinafară. Nu am făcut nicio altă pregătire suplimentară pentru facultate. Avem 17 ani şi jumătate când am dat la Teatru. Erau 2.000 de candidaţi pentru 10 locuri, după probele eliminatorii am rămas 300 de candidaţi pentru cele 10 locuri. I-am avut profesori pe Zoe Anghel Stanca şi pe Moni Gherleter. Însă mergeam şi la orele de regie, unde erau profesori Radu Penciulescu şi David Esrig. Eram o ”carne bună de scenă”. Îmi plăcea mai mult la Regie decât la Actorie”, mărturisea actria pentru „Weekend Adevărul“.

1960; S-a născut gimnastă română Teodora Ungureanu

Fosta gimnastă de talie mondială, medaliată la Jocurile Olimpice de vară din 1976 (Montreal, Canada) și devenită ulterior antrenoare și arbitră internațională de gimnastică artistică, împlinește 65 de ani.

2002: S-a născut jucătoarea de tenis Emma Răducanu

Jucătoarea de tenis britanică născută dintr-un tată român și o mamă chinezoaică împlinește 24 de ani.

În 2021, Ema Răducanu a oferit cea mai spectaculoasă poveste din ultimii ani în circuitul WTA.

În decurs de două săptămâni, Emma a pornit din calificările US Open și s-a oprit doar după finala câștigată cu Leylah Fernandez (Canada): 6-4, 6-3. A avut în total, zece victorii fără set pierdut pentru Răducanu. Avea doar 18 ani și 10 luni la vremea respectivă și ocupa locul 150 în lume!

Triumful de la New York a transformat-o într-o vedetă internațională. Între timp, chinuită de accidentări, dar și de desele schimbări de antrenori, Emma ocupă locul 283 în lume (are, în 2023, 5 victorii și 5 înfrângeri).

2022: A murit actorul român de teatru și film Constantin Codrescu

Actor regizor şi scenograf de o mare forţă sugestivă, sensibilitate şi imaginaţie creativă, s-a născut la 5 septembrie 1931, la Huşi, judeţul Vaslui. A absolvit Institutul de Teatru din Bucureşti în 1951, remarcându-se încă de atunci ca unul dintre cei mai talentaţi actori ai generaţiei sale. Între 1968-1976 a fost asistentul prof. Ion Cojar la IATC, potrivit site-ului CineMagia – www.cinemagia.ro.

Ca regizor şi scenograf a pus în scenă piese din dramaturgia naţională şi universală: ”Act Veneţian” de Camil Petrescu (Teatrul de Stat Baia Mare), ”Valea cu fluturi” de Iosif Naghiu şi ”Passacaglia” de Titus Popovici (Teatrul Dramatic Braşov), ”Fraţii Karamazov” de Dostoievski, ”Judecată în noapte” de A. Vallejo, ”Pensiunea Doamnei Olimpia” de I.D. Şerban (la Teatrul Naţional Târgu Mureş), ”Care este soţul meu” de Somerset Maugham (Teatrul de Stat Galaţi), ”Cine eşti tu?”, ”Cititorul de contor”, ”Un pahar cu sifon”, de Paul Everac, ”Vara trecută la Ciulimsk” de Vampilov, ”Lumea lui Cehov” (Teatrul de Stat Sfântu Gheorghe), ”Moromeţii” de Marin Preda (coregie), ”Roata” de C. Ifrim, ”Preferam să mor de râs” de N. Ionescu, ”Frumoşii marilor oraşe” de Fănuş Neagu (coregie), ”Audienţă la consul” de I. Brad, ”Moartea unui comis voiajor” de Arthur Miller, ”Caragiale…fantasticul” – o dramatizare după proza lui I.L. Caragiale, semnată de Constantin Codrescu şi Elena Roşu (la Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila), ”Adio copilărie” de Rozov, ”Ruy Blas” de Victor Hugo, ”Acuzarea apără” de Ştefan Berciu (Teatrul Mic din Bucureşti), ”Martor şi Judecător”, de Ion Bălan, un spectacol inspirat din viaţa lui Panait Istrati (Teatrul ”Maria Filotti” din Brăila).

2015: Atentatele teroriste de la Paris

Au murit 130 de oameni, ucişi de militanţi islamişti în sala de spectacole Bataclan, în apropiere de Stade de France şi în mai multe localuri din Paris. De asemenea, 350 de persoane au fost rănite.

Atentatele teroriste de la Paris din noiembrie 2015 au fost o serie de atacuri armate, atentate cu bombă și o luare de ostatici, care au avut loc în capitala Franței în seara zilei de 13 noiembrie 2015 și în primele ore ale zilei următoare, în arondismentele 10 și 11 și în apropierea stadionului Stade de France, situat în Saint-Denis. Atentatele au început la ora 22:16, ora României și au fost revendicate de Statul Islamic. Au avut loc cel puțin trei explozii și șase atacuri armate.

Statul francez a declarat starea de urgență și a reintrodus controalele de frontieră (deși președintele declarase inițial că granițele au fost închise complet). Cetățenii au fost sfătuiți să nu iasă din case, pentru propria lor siguranță.