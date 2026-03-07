Paul Anghel, cunoscut specialist în protecția consumatorilor și fost director ANPC, a vorbit despre o experiență personală pe care a trăit-o recent în Franța.

Fostul director ANPC vorbește într-o postare pe Facebook despre mizeria pe care a văzut-o în magazinele alimentare din Franța, țară pe care a vizitat-o recent.

Ironic cu autoritățile române care l-au pus pe ”liber”, Anghel spune că s-ar califica foarte bine în Franța pentru o funcție înaltă la protecția consumatorilor dacă ar depune un cv.

”Aparent nu mai este nevoie de mine și de expertiza acumulată în domeniul protecției consumatorilor. Așa că am plecat prin Europa și m-am oprit în Franța, să văd cum arată magazinele lor și să înțeleg dacă „oaia neagră” este, într-adevăr, România. Am constatat că lucrurile pot sta – și chiar stau – mult mai rău în Europa de Vest, cea care ne scoate la tablă și ne ceartă că nu respectăm toate directivele și regulamentele europene. Pare că pentru noi sunt un fel de reguli, iar pentru ei funcționează altele. Păi dacă nu de la cei mai buni, de la cine să învățăm? Ceea ce m-a cutremurat cu adevărat este că lighioana din materialul video îmi este necunoscută, dar pare că rafturilor celor de la Auchan din Franța le este prietenă.

Poate este, de fapt, un „pet”. Cutremurați-vă alături de mine și vă promit că voi reveni cu materiale din toate deplasările pe care le fac. În timp ce vă scriu aceste rânduri, mi-a venit o idee: poate ar trebui să le trimit și un CV. Poate acolo este nevoie de pregătirea mea”, a scris Anghel pe Facebook..

Paul Anghel, fost director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de DNA în luna decembrie, alături de alți colegi din conducerea instituției.

Paul Anghel este acuzat de șantaj după ce ar fi exercitat asupra unei subalterne acte de constrângere morală, prin amenințări și presiuni, pentru a o determina să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului.