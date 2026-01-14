Reacția directorului ANPC după ce premierul a anunţat reorganizarea instituţiei: „o abordare simplistă și periculoasă”

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”.

”Declaraţia potrivit căreia «este pregătită reorganizarea Cancelariei, a ANPC, unde personalul poate fi redus fără probleme» ridică semne serioase de întrebare. A reduce sporurile tuturor sau a diminua personalul «acolo unde avem prea mulţi angajaţi» este o abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)”, a scris miercuri, pe Facebook, directorul general al instituţiei, Paul Anghel.

Potrivit acestuia, ANPC este o structură esenţială a statului român, cu un rol direct în protejarea vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor români şi europeni.

”Această instituţie nu are misiunea de a proteja interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetăţeanului. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, ANPC a deranjat – şi era firesc să o facă. Există mii de exemple în care controalele şi sancţiunile au vizat practici ilegale, produse neconforme sau servicii care puneau în pericol consumatorul”, a adăugat Anghel.

Directorul ANPC precizează că instituţia funcţionează cu puţin peste 300 de comisari la nivel naţional, pentru toate cele 42 de judeţe, ”care soluţionează sute de mii de reclamaţii anual şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii”.

”Mai mult, există comisariate judeţene care funcţionează cu doar 2–3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamaţii, acţiuni tematice şi intervenţii urgente. În aceste condiţii, se ridică o întrebare legitimă: ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, se =întreabă directotul general al ANPC.

Acesta distribuite statistici pentru anul 2024, activitatea pentru anul trecut nefiind încă centralizată:

• 97.251 reclamaţii înregistrate şi soluţionate;

• valoarea totală a amenzilor aplicate: 370.846.670 lei, ceea ce înseamnă 988.924 lei amendă aplicată per comisar;

• valoarea totală a produselor neconforme oprite de la comercializare: 34.861.206 lei.

”Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real şi direct asupra pieţei şi protecţiei consumatorului, iar reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienţei instituţiei. În acelaşi timp, observăm că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancţionaţi, o practică ce ţine direct de transparenţă şi de dreptul consumatorilor la informare. Este aceasta o consecinţă a politicii de «reorganizare» şi «reducere»? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informaţii să nu mai fie făcute publice? Sunt întrebări legitime, la care consumatorii şi angajaţii ANPC au dreptul să primească răspunsuri clare”, este de părere Anghel.

Acesta avertizează că reducerea personalului înseamnă mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă.

”Lipsa transparenţei nu face decât să accentueze această vulnerabilitate. Dacă aceasta este direcţia asumată, atunci ea trebuie spusă deschis şi asumată „bărbăteşte”, nu mascată sub discursul reorganizării administrative. Poate că, pe termen scurt, anumite interese vor prima în faţa interesului consumatorului. Dar pe termen mediu şi lung, costurile sociale, economice şi de încredere publică vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului. O Românie în care protecţia consumatorului este redusă şi lipsită de transparenţă nu este o Românie mai eficientă, ci una mai vulnerabilă”, a încheiat Paul Anghel.

Ce a spus premierul

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.

”Sunt multe instituţii care pot să facă acest lucru fără niciun fel de probleme. Mă gândesc, de exemplu, că este pregătită reorganizarea Cancelariei, de exemplu, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, unde, din analizele care s-au făcut de audit, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme, pentru că dacă ai oameni în plus, este anormal să-i sancţionezi pe toţi, să le tai anumite sporuri, de exemplu, să nemulţumeşti toţi oamenii care lucrează, în loc să constaţi că unii oameni sunt în plus, că nu sunt performanţi şi atunci, prin reducerea de personal, aceşti oameni se duc în piaţa privată, pentru că trebuie să recunoaştem, orice s-ar spune, că avem un deficit de oameni în economia reală, România, dacă vrea să performeze în anii următori şi să ne fie mai bine la toţi, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează în economia reală”, a subliniat prim-ministrul.

Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de DNA, alături de alți colegi din conducerea instituției. Anghel susține că va demonstra nevinovăția sa în fața instanței.

Acuzațiile DNA

Potrivit unui comunicat al DNA, inculpați în dosar sunt: Ioan Sebastian Hotca, la data faptelor vicepreședinte al ANPC, cu atribuții de președinte, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în formă continuată; și Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, acuzat de șantaj.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca, la instigarea secretarului de stat în Ministerul Economiei, Nedelcea Constantin Flavius, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC, încălcând astfel dispozițiile legale care prevăd că mutarea temporară se face doar în interesul instituției. DNA susține că mutarea a urmărit interese private, pentru numirea unei alte persoane agreate politic.

La 29 august 2024, Paul Anghel ar fi exercitat asupra persoanei vătămate acte de constrângere morală, prin amenințări și presiuni, pentru a o determina să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Ancheta mai arată că, la 8 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius ar fi încercat să împiedice ancheta prin avertizarea unui posibil participant.