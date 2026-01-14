search
Miercuri, 14 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția directorului ANPC după ce premierul a anunţat reorganizarea instituţiei: „o abordare simplistă și periculoasă”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, afirmă că intenţia Guuvernului de a reorganiza instituţia, pe principiul enunţat de premier potrivit căruia personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”, este ”o abordare simplistă şi periculoasă”.

Paul Anghel, directorul ANPC FOTO: Facebook
Paul Anghel, directorul ANPC FOTO: Facebook

”Declaraţia potrivit căreia «este pregătită reorganizarea Cancelariei, a ANPC, unde personalul poate fi redus fără probleme» ridică semne serioase de întrebare. A reduce sporurile tuturor sau a diminua personalul «acolo unde avem prea mulţi angajaţi» este o abordare simplistă şi periculoasă atunci când vorbim despre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)”, a scris miercuri, pe Facebook, directorul general al instituţiei, Paul Anghel.

Potrivit acestuia, ANPC este o structură esenţială a statului român, cu un rol direct în protejarea vieţii, sănătăţii şi intereselor economice ale consumatorilor români şi europeni.

”Această instituţie nu are misiunea de a proteja interesele operatorilor economici, ci pe cele ale cetăţeanului. Tocmai de aceea, de-a lungul anilor, ANPC a deranjat – şi era firesc să o facă. Există mii de exemple în care controalele şi sancţiunile au vizat practici ilegale, produse neconforme sau servicii care puneau în pericol consumatorul”, a adăugat Anghel.

Directorul ANPC precizează că instituţia funcţionează cu puţin peste 300 de comisari la nivel naţional, pentru toate cele 42 de judeţe, ”care soluţionează sute de mii de reclamaţii anual şi supraveghează o piaţă uriaşă de produse şi servicii”.

”Mai mult, există comisariate judeţene care funcţionează cu doar 2–3 comisari, oameni care trebuie să acopere controale, reclamaţii, acţiuni tematice şi intervenţii urgente. În aceste condiţii, se ridică o întrebare legitimă: ce anume se doreşte a fi redus şi de unde?”, se =întreabă directotul general al ANPC.

Acesta distribuite statistici pentru anul 2024, activitatea pentru anul trecut nefiind încă centralizată:

• 97.251 reclamaţii înregistrate şi soluţionate;

• valoarea totală a amenzilor aplicate: 370.846.670 lei, ceea ce înseamnă 988.924 lei amendă aplicată per comisar;

• valoarea totală a produselor neconforme oprite de la comercializare: 34.861.206 lei.

”Aceste cifre arată clar că fiecare comisar are un impact real şi direct asupra pieţei şi protecţiei consumatorului, iar reducerea personalului nu este doar riscantă, ci practic imposibilă fără afectarea gravă a eficienţei instituţiei. În acelaşi timp, observăm că în prezent se evită comunicarea publică a numelor operatorilor economici sancţionaţi, o practică ce ţine direct de transparenţă şi de dreptul consumatorilor la informare. Este aceasta o consecinţă a politicii de «reorganizare» şi «reducere»? Sau a existat o solicitare externă ca aceste informaţii să nu mai fie făcute publice? Sunt întrebări legitime, la care consumatorii şi angajaţii ANPC au dreptul să primească răspunsuri clare”, este de părere Anghel.

Acesta avertizează că reducerea personalului înseamnă mai puţine controale, mai puţine reclamaţii soluţionate şi, inevitabil, mai multă marfă neconformă pe piaţă.

”Lipsa transparenţei nu face decât să accentueze această vulnerabilitate. Dacă aceasta este direcţia asumată, atunci ea trebuie spusă deschis şi asumată „bărbăteşte”, nu mascată sub discursul reorganizării administrative. Poate că, pe termen scurt, anumite interese vor prima în faţa interesului consumatorului. Dar pe termen mediu şi lung, costurile sociale, economice şi de încredere publică vor fi decontate de cei care astăzi slăbesc o instituţie-cheie a statului. O Românie în care protecţia consumatorului este redusă şi lipsită de transparenţă nu este o Românie mai eficientă, ci una mai vulnerabilă”, a încheiat Paul Anghel.

Citește și: Paul Anghel, revoltat de felul în care arată avioanele: „Te poți îmbrăca într-o salopetă de lucru pentru a nu îți murdari sau rupe hainele”

Ce a spus premierul

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt domenii, precum Educaţia, sau instituţii publice, precum Senatul României, care au făcut deja reduceri de personal şi de cheltuieli şi cărora nu li se poate cere să facă noi economii la bugete, după cum sunt instituţii, precum Cancelaria sau ANPC, unde personalul ”poate fi redus fără niciun fel de probleme”.

”Sunt multe instituţii care pot să facă acest lucru fără niciun fel de probleme. Mă gândesc, de exemplu, că este pregătită reorganizarea Cancelariei, de exemplu, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, unde, din analizele care s-au făcut de audit, personalul poate fi redus fără niciun fel de probleme, pentru că dacă ai oameni în plus, este anormal să-i sancţionezi pe toţi, să le tai anumite sporuri, de exemplu, să nemulţumeşti toţi oamenii care lucrează, în loc să constaţi că unii oameni sunt în plus, că nu sunt performanţi şi atunci, prin reducerea de personal, aceşti oameni se duc în piaţa privată, pentru că trebuie să recunoaştem, orice s-ar spune, că avem un deficit de oameni în economia reală, România, dacă vrea să performeze în anii următori şi să ne fie mai bine la toţi, trebuie să avem mai mulţi oameni care lucrează în economia reală”, a subliniat prim-ministrul.

Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de DNA, alături de alți colegi din conducerea instituției. Anghel susține că va demonstra nevinovăția sa în fața instanței.

Acuzațiile DNA

Potrivit unui comunicat al DNA,  inculpați în dosar sunt: Ioan Sebastian Hotca, la data faptelor vicepreședinte al ANPC, cu atribuții de președinte, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în formă continuată; și Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, acuzat de șantaj.

Citește și: DNA trimite în judecată conducerea ANPC. Paul Anghel și colegii săi, acuzați de șantaj și abuz în serviciu: „Nu mă ascund și nu fug”

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca, la instigarea secretarului de stat în Ministerul Economiei, Nedelcea Constantin Flavius, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC, încălcând astfel dispozițiile legale care prevăd că mutarea temporară se face doar în interesul instituției. DNA susține că mutarea a urmărit interese private, pentru numirea unei alte persoane agreate politic.

La 29 august 2024, Paul Anghel ar fi exercitat asupra persoanei vătămate acte de constrângere morală, prin amenințări și presiuni, pentru a o determina să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Ancheta mai arată că, la 8 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius ar fi încercat să împiedice ancheta prin avertizarea unui posibil participant.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Municipiul care a anunțat că nu mărește impozitul pe locuințe. ”Locuirea este drept fundamental, mersul cu mașina e opțional”
stirileprotv.ro
image
Cele 3 categorii de pensionari din România care vor primi bani în plus la pensie, în 2026. Cine se încadrează
gandul.ro
image
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
mediafax.ro
image
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota Ruiz
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
digi24.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru șoferi. Cei care nu-și achită amenda timp de 90 de zile vor avea premisul suspendat. Cum se recuperează
antena3.ro
image
Reacţia unei tinere din Indonezia când ţine în mână bani româneşti: "De ce sunt aşa?"
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță, la Antena 1? Trădarea supremă, la un pas să se facă
cancan.ro
image
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
prosport.ro
image
Vacanțe low-cost în 2026: cele mai ieftine țări europene pentru turiști
playtech.ro
image
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic să creeze o pandemie care nu a existat niciodată
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în Australia!
digisport.ro
image
Grok intră puternic în zona militară. Pentagonul și Elon Musk anunță o alianță incredibilă
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
DOCUMENTUL austerităţii. Guvernul taie salariile, urmează concedieri masive, concursuri pe post şi indicatori de performanţă. Apare „lista ruşinii” şi se dublează alte impozite
romaniatv.net
image
Când copiii sunt acasă, divele se văd la masă! Retreat urban cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Ada Condeescu FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Vin facturile în Superliga, iar cluburile au primit note de plată uriașe la gaze. „Doamne, ferește! Suma e de domeniul fantasticului”
gsp.ro
image
Călin Donca l-a pocnit pe Cristian Boureanu la Survivor: „Dai în demnitatea mea, te-am plesnit” / „Vrei să dai în mine?” VIDEO
actualitate.net
image
De ce însoțitorii de zbor stau cu mâinile lipite de corp la decolare și aterizare
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Ce ne aduce 2026 în turism? Celebrul influencer Răzvan Pascu: „Nu mai este despre vacanțe ieftine, ci despre experiențe”
click.ro
image
Ce salariu avea Mariana Moculescu la Antena 1 și la TVR, unde a fost știristă și reporter: „M-am descurcat!” Din ce bani trăiește acum: „Mă ajută...”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
william kate gettyimages jpg
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
in 1879 un om de stiinta a ingropat mai mult sticle pline cu seminte la fiecare 20 de ani cate una este dezgropata si studiata 1034524 jpg
Experimentul care refuză să se termine: sticlele cu semințe îngropate în 1879 și mesajul lor peste secole
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă

OK! Magazine

image
O înregistrare veche cu Kate Middleton a ieșit la iveală. Filmarea este explicită și oamenilor li se reconfirmă bănuielile

Click! Pentru femei

image
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?