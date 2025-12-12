search
Vineri, 12 Decembrie 2025
DNA trimite în judecată conducerea ANPC. Paul Anghel și colegii săi, acuzați de șantaj și abuz în serviciu: „Nu mă ascund și nu fug”

Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a anunțat vineri că a fost trimis în judecată de DNA, alături de alți colegi din conducerea instituției. Anghel susține că va demonstra nevinovăția sa în fața instanței.

Paul Anghel, trimis în judecată de DNA FOTO: Inquam photos/ George Călin
Paul Anghel, trimis în judecată de DNA FOTO: Inquam photos/ George Călin

Având în vedere faptul că în cauza instrumentată de Direcția Națională Anticorupție – structura teritorială Timișoara s-a dispus trimiterea mea în judecată, precum și a altora din conducerea ANPC, fac următoarele precizări publice: ținând seama că prin încheierea pronunțată de Curtea de Apel București dreptul de a exercita funcția a fost păstrat și nu s-a considerat că ar fi fost afectat interesul public, trebuie să avem în vedere că, în ipoteza în care intervine achitarea inculpatului, tot statul român este cel care trebuie să plătească prejudiciile de imagine și cele materiale provocate de o trimitere în judecată pe care o consider injustă. Injustețea măsurii este dată chiar de propriile probe pe care parchetul DNA și-a construit rechizitoriul. Prezumția de nevinovăție nu este doar un principiu juridic. Este o formă de dreptate care ține oamenii drepți atunci când sunt puși la încercare”, a scris Paul Anghel într-o postare pe Facebook.

Directorul ANPC a subliniat că nu se consideră vinovat și că va demonstra acest lucru în instanță: „Astăzi sunt trimis în judecată pentru fapte de care nu mă consider vinovat. Nu mă ascund și nu fug. Voi dovedi adevărul în fața instanței, cu fruntea sus. De aproape o viață sunt în slujba protecției consumatorilor. Pentru mine nu a fost o funcție, ci o misiune. Le-am spus mereu colegilor mei că suntem o familie — iar anii, nopțile și luptele duse împreună sunt dovada acestui lucru. Este familia mea și va rămâne așa. Știu că am deranjat interese mari. Nu «poate», ci sigur. Și știu că acest lucru a cântărit atunci când s-a decis înlăturarea mea, fie și temporară, dintr-un sistem care, prin munca noastră, a făcut bine oamenilor. Nu îmi este teamă. Pentru că știu că Dumnezeu este cu mine. Dacă am greșit, voi avea puterea să recunosc. Iar dacă se va dovedi că nu, mă voi întoarce acolo unde am muncit cu credință — într-un sistem pe care îl iubesc și prin care v-am protejat”.

Acuzațiile DNA

Potrivit unui comunicat al DNA, citat de News.ro, inculpați în dosar sunt: Ioan Sebastian Hotca, la data faptelor vicepreședinte al ANPC, cu atribuții de președinte, acuzat de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau altul un folos necuvenit, în formă continuată; și Paul Anghel, director general al Direcției Generale de Control și Supraveghere Piață, acuzat de șantaj.

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2024 – ianuarie 2025, Hotca, la instigarea secretarului de stat în Ministerul Economiei, Nedelcea Constantin Flavius, ar fi dispus mutarea temporară a persoanei vătămate V.I.C. din funcția de conducere de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Caraș – Severin într-o altă funcție de conducere în cadrul ANPC, încălcând astfel dispozițiile legale care prevăd că mutarea temporară se face doar în interesul instituției. DNA susține că mutarea a urmărit interese private, pentru numirea unei alte persoane agreate politic.

La 29 august 2024, Paul Anghel ar fi exercitat asupra persoanei vătămate acte de constrângere morală, prin amenințări și presiuni, pentru a o determina să renunțe la funcția deținută și să rămână în concediul pentru creșterea copilului. Ancheta mai arată că, la 8 septembrie 2025, inculpatul Nedelcea Constantin Flavius ar fi încercat să împiedice ancheta prin avertizarea unui posibil participant.

Măsuri preventive

Pe durata controlului judiciar, Hotca și Anghel trebuie să respecte obligații precum prezentarea la organul de urmărire penală și să nu comunice cu persoana vătămată. De asemenea, inițial li s-a interzis să desfășoare activitățile corespunzătoare funcțiilor, măsură care a fost ulterior eliminată prin decizia judecătorilor.

