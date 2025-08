Un nou trend popularizat pe TikTok atrage tot mai mulți adolescenți: smellmaxxing. Acesta descrie preocuparea tinerilor pentru un miros corporal plăcut, obținut prin parfumuri de lux, ale căror costuri sunt suportate, de cele mai multe ori, de părinți.

Smellmaxxing este definit ca fenomenul în care tinerii folosesc parfumuri pentru a-și îmbunătăți mirosul corporal. Acest trend a apărut în 2024 și a fost promovat de rețelele sociale, în special TikTok.

Popular pe TikTok

Clipurile în care adolescenții povestesc despre rutina lor de a folosi parfumuri scumpe și de marcă, pentru a-și „maximiza” mirosul, au devenit adesea virale. Totuși, cei atrași de această idee ajung să cheltuie sume exorbitante pe produse de lux.

„În ultima vreme, băieții adolescenți și chiar preadolescenți cu bani de cheltuit au devenit obsedați de parfumuri de designer care costă sute de dolari. Dacă întrebi un adolescent de ce vrea o sticlă de parfum de 200 de dolari, s-ar putea să-ți spună că face smellmaxxing – un termen pentru îmbunătățirea propriului miros, care se răspândește pe rețelele sociale”, informa The New York Times într-un articol dedicat fenomenului.

Numeroși adolescenți au relatat online despre obsesia lor de a mirosi mai bine, iar unii au povestit că au investit sute de dolari în micile sticle de parfum. Unii și le-au cumpărat din banii de buzunar, în timp ce alți fani ai smellmaxxing-ului le-au cerut drept cadouri de colecție, la aniversări și sărbători.

1.000 de dolari pentru un parfum

Un TikToker, „The Cologne Boy”, în vârstă de 18 ani, publică regulat, recenzii despre impresionanta sa colecție de parfumuri. A strâns peste 41 de milioane de „like-uri” pentru clipurile sale despre smellmaxxing, inclusiv unul dintre cele mai vizionate, în care povestește despre momentul în care și-a cumpărat o sticlă de parfum pentru care a plătit 1.000 de dolari.

„Cum să fii cel mai bine mirositor bărbat din orice încăpere. Varianta ieftină. Primul lucru: ia-ți un deodorant. Știu că unii or să facă glume, pentru că sunt indian și recomand deodorant, dar da, chiar e nevoie! Ajută, crede-mă. Pentru școală, pentru fiecare zi, recomand unul care nu pătează cămașa, e de încredere și ține mult. De curând am început să merg la sală și îl recomand și pentru sport. Întotdeauna fă un duș după exerciții sau activități intense. Ultimul lucru: sănătatea orală! Ia-ți o periuță electrică, un curățător de limbă și apă de gură. Asta e tot ce-ți trebuie. Și folosește și un irigator bucal pentru curățarea dinților și ești acoperit”, îi sfătuiește The Cologne Boy (numele real: Jatin Arora) pe tineri.

Adaugă însă și câteva recomandări de parfumuri potrivite pentru diferite anotimpuri și momente ale zilei, și deși să miroși frumos pare destul de inofensiv comparativ cu cultura dietelor sau presiunea de a avea mușchi mari, costurile implicate pentru a cumpăra parfumuri de top pot fi extrem de mari, iar părinții sunt, de obicei, cei care le decontează, notează News.com.au, într-un articol despre fenomenul Smellmaxxing.

„Fiul meu e obsedat de parfumuri. Când vin prietenii lui la noi, toți se distrează testându-le pe ale lui, iar casa ajunge să miroasă ca un duty-free într-o zi de furtună”, relatează o mamă pentru publicația News.com.au.

Smellmaxxing-ul e forma supremă de „glow-up” (n.r transformare spectaculoasă) sau doar o obsesie costisitoare, se întreabă Ryan Barton, un tik-toker popular în Marea Britanie.

„Dacă nu ai auzit încă, smellmaxxing-ul este trendul în care adolescenții cheltuiesc sute de euro pe parfumuri de designer, doar ca să se simtă mai încrezători, să iasă în evidență și, să fim sinceri, să întoarcă priviri. Dar partea amuzantă e că unii au dus totul la extrem. Vorbesc despre zece pufuri de parfum înainte să iasă pe ușă și despre a da 200 de lire pe un parfum pe care nici măcar nu l-au mirosit vreodată”, adaugă acesta.

Parfumuri mai scumpe, pentru vârste fragede

Nu e vorba doar de afișarea unui preț piperat la parfum: tinerii entuziaști spun că adevărata diferență dintre băieți și băieții puțin mai mari o face aerul de sofisticare pe care îl cultivi, informa The New York Times.

„Folosind termeni pescuiți de pe internet, elevii de gimnaziu, la petreceri în pijama, discută despre parfumuri de lux cam cum analizează somelierii vinurile. Igiena la preadolescenți a devenit mult mai elaborată decât clasicul deodorant aplicat pe fugă înainte de ora de sport. Fetele tinere au ajuns recent în atenția presei pentru că vânează creme și seruri scumpe pentru ten, uneori cu ingrediente anti-îmbătrânire menite pentru adulți”, adaugă publicația din SUA.

Profesorii rămân adesea uimiți de comportamentul adolescenților, iar unii mărturisesc că produsele cosmetice pentru adulți au pus stăpânire pe elevii de 11-15 ani și uneori nu lipsesc din ghiozdanul lor.

„Nu văd mare diferență între generațiile tinere și cele mai în vârstă, în afară de faptul că, acum, rețelele sociale sunt cele care influențează gusturile scumpe. Când eram eu mai tânăr, dacă un adolescent sau preadolescent era interesat de cosmetice și parfumuri pentru adulți, era pentru că avea un frate, o soră, un verișor, un prieten, o bonă sau un meditator mai mare, pe care voia să-l imite. Știu sigur, și eu am făcut asta”, susține un profesor, pe Reddit.

Unii specialiști arată însă că trendul smellmaxxing poate avea un impact benefic asupra igienei personale: tinerii încep să acorde mai multă atenție dușurilor regulate, deodorantului, îngrijirii pielii și sănătății orale

„Majoritatea copiilor au telefoane mai bune și mai scumpe decât am eu. Era diferit când eram eu copil? Da, pentru că nu exista internet. Dar, în multe privințe, era la fel, pentru că toți copiii voiau să țină pasul cu cei populari. Oamenii și-au dorit dintotdeauna produse de lux, așa că nu e ceva nou că dorința asta apare la vârste tot mai fragede – iar unii părinți chiar fac posibil acest lucru, dacă pot”, concluzionează părintele unui copil pasionat de acest trend.

Pe de altă parte, arată psihologii, acest fenomen poate alimenta obsesia pentru propria imagine și comportamente de consum excesiv.